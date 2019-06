Kurze Pause für das Foto: Eigentlich kümmert sich die Tagespflege um die Kinder, während die Mütter bei Marion Urbanski (von links) und Regina Böhmer Deutsch lernen. (Tobias Denne)

Bassum. Kindergeschrei schallt aus dem Wohnzimmer im Evangelischen Gemeindehaus in Bassum. Vor der Tür steht ein Kinderwagen. Jungen und Mädchen spielen und tollen auf dem Boden des geräumigen Raums. Spielzeug liegt bereit, Getränke sind genug vorhanden. Immer unter den wachsamen Augen der zwei Tagesmütter und des Tagesvaters beschäftigen sich die Lütten. „Wir haben neun Kinderplätze“, erzählt Marion Urbanski. Während die Kleinen im Erdgeschoss ihren Spaß haben und sich verausgaben dürfen, büffeln ihre Mütter ein Stockwerk weiter oben. Dort sitzen die Frauen gerade am Tisch und haben ihre Hefte vor sich. Sie lernen Deutsch. „Der Kurs umfasst 300 Stunden“, sagt Leiterin Marion Urbanski.

Das kombinierte Angebot, Sprachkurs mit Kinderbetreuung, ist einzigartig im Landkreis Diepholz. Seit Januar können sich 14 geflüchtete Frauen voll und ganz dem Deutschkurs widmen, während der Nachwuchs betreut wird. „Ein Sprachkurs ist für die Frauen eine große Herausforderung“, weiß Julia Niemann von der Stadt Bassum. Denn die Männer seien arbeiten, während die Frauen sich um die Kleinkinder kümmern müssten. „Sie fallen dann oft hinten rüber und können nicht teilnehmen“, sagt sie.

Mehr als nur Wörter lernen

Um diesem Missstand entgegenzutreten, kümmert sich die Stadt in Kooperation mit dem Landkreis um die Kinderbetreuung, während der Verein Niedersächsischer Bildungsinitativen aus Barnstorf die Federführung über den Sprachkurs innehat. „Integration funktioniert nicht nur mit Sprache. Auch die Arbeit ist wichtig. Da gibt es Defizite von Frauen mit Kindern“, weiß Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko. Während die Stadt angesichts der üblichen Sprachkurse gut organisiert ist, wie Lyko bestätigt, „ist es bei der Arbeit eher weniger der Fall“.

Gestartet im Januar, befinden sich die Frauen und die Kinder mittlerweile auf der Hälfte der Strecke. Der Kurs dauert noch bis Ende November. „Der Kurs teilt sich auf in 150 Stunden Deutschunterricht und 150 Stunden mit gesellschaftlicher Beteiligung“, klärt Marion Urbanski auf. Im zweiten Teil bauen die Teilnehmerinnen etwa Puppen, um so über andere Beschäftigungen an die Sprache herangeführt werden. „Mit theaterpädagogischen Methoden lernen die Frauen besser. So verinnerlichen sie nicht nur Wörter, sondern auch Sätze“, weiß Regina Böhmer, die den Kurs leitet. Das Evangelische Gemeindehaus ist dabei bunt gemischt: Frauen aus Ghana, der Elfenbeinküste, Georgien, Afghanistan oder dem Irak drücken gemeinsam die Schulbank. „Die Frauen sollen sich über den Kurs integrieren“, sagt Urbanski.

Damit das noch besser klappt, ist eine Fortsetzung geplant. „Wir haben einen zweiten Kurs angeschoben“, erzählt Julia Niemann. So sollen auch alle Teilnehmerinnen die Möglichkeit haben, das Sprachniveau A1 zu erreichen. „Alltagsgespräche sind die Basis“, weiß auch Marion Urbanski. So lernen die Frauen nicht nur, sich besser zu verständigen, sondern „sie werden sich wohlfühlen und selbständiger“, ist Niemann überzeugt. Dieser zweite Kurs soll sich direkt an den ersten anschließen.