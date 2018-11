Wenn aus Weihnachtsengeln Glücksengel werden, ist in Martfeld Weihnachtsmarkt. (FR)

Martfeld. Der Weihnachtsmarkt in Bremen läuft über Wochen. Die Gemeinschaft der Selbstständigen (GDS) in Martfeld indes setzen alles auf einen Tag: Bei ihnen wird am Sonntag, 9. Dezember, gefeiert. Fünf Stunden lang gibt es dann Trubel auf der festlich geschmückten Alte Bremer Straße. Von 14 bis 19 Uhr öffnen die Buden des Martfelder Weihnachtsmarkts.

Für Tobias Büscher, Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der GDS Martfeld ist die Tombola der Höhepunkt des Weihnachtsmarktes. Sie steht unter dem Motto „Rubbelspaß für Jung und Alt“. Heißt: Wer auf seinem Los drei Mühlen freirubbelt, kann es sofort mit Namen und Adresse versehen und in die große Lostrommel einwerfen. Zehn gesammelte Weihnachtsmänner auf einer beliebigen Anzahl von Losen geben in gleicher Weise die Möglichkeit, an der Verlosung der Preise teilzunehmen.

Wer teilnehmen will: Die Rubbellose sind bereits seit Wochen in vielen Martfelder Geschäften erhältlich. Außerdem können sie am 1. und 8. Dezember – beides ein Sonnabend – im Supermarkt „Kööp In“ erworben werden. Auf dem Weihnachtsmarkt selbst gibt es die Lose dann natürlich ebenfalls ab 14 Uhr.

Um 18.30 Uhr ziehen die (Glücks-)Engel unter Aufsicht des Weihnachtsmanns auf der großen Bühne die Gewinner. Denen wiederum winken etwa 50 attraktive Preise. Und die sind nicht ohne. Hauptgewinn ist ein Reisegutschein nach Griechenland im Wert von 800 Euro. Als zweiter Preis winkt laut Tobias Büscher ein hochwertiges Markenfahrrad. Des Weiteren in der Verlosung: ein E-Book-Reader, ein Schinken im Wert von rund 100 Euro, ein Reisegutschein (50 Euro), ein Taxigutschein (50 Euro), Markenweine und vieles mehr.

Zum Anziehungspunkt für die Kleinen wird ganz sicher das Stofftierreiten, das auch bereits eine Tradition vorweisen kann. Auch das Jugendhaus Martfeld hat für die Kinder eine Überraschung zu bieten. Um 16.30 Uhr findet sich dann der Weihnachtsmann mit seinem Engelsgefolge auf dem Weihnachtsmarkt ein. Für jedes Kind hat er ein Geschenk dabei. Selbstverständlich nimmt der Mann im Roten Mantel auch die Wunschzettel der Lütten entgegen. „Dabei freut er sich bestimmt über ein Weihnachtsgedicht oder Weihnachtslied“, weiß Tobias Büscher. Unterhaltung für Groß und Klein bietet die große Bühne über den ganzen Nachmittag: Kinder sagen Gedichte auf und tragen Lieder vor. Teilnehmer des Weihnachtsmarktes können ihre Projekte vorstellen. Die Moderation übernimmt Helga Blume. Vor der Stern-Apotheke können die Marktbesucher an einem Glücksrad drehen. Ebenso wie in den ehemaligen Räumlichkeiten des „Kiek rin“, die anlässlich des Weihnachtsmarktes geöffnet werden. Was es dort auch gibt: Die Besucher werden mit verschiedenen Sorten Weihnachtspunsch verköstigt.

Entlang der Alte Bremer Straße reihen sich Stände und Hütten aneinander. Sie bieten Glühwein, Gebäck, Bratwurst, heiße Schokolade, Crêpes, Pizzen, Kartoffelpuffer, Knipp, Waffeln, Schmalzkuchen, Fischspezialitäten und noch mehr Leckereien an. Außerdem können die Besucher weihnachtliche Basteleien, Gestecke, Spielzeug, warme Strickbekleidung und vieles mehr kaufen. In einem beheizten Zelt wird ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen serviert: Das Gebäck wird vom Schulförderverein der Grundschule Martfeld und den Martfelder Feuerwehr-Damen gebacken. Die Erlöse sind für einen guten Zweck bestimmt.

Was noch fehlt? Na klar: Musik. Für die sorgt Erwing Rau. Der Schauspieler und Betreiber des Gasthauses Kastanie wird den ganzen Nachmittag über als Leierkastenmann Weihnachtslieder auf seiner Drehorgel spielen.