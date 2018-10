Gut gefüllt waren die Straßen beim Syker Herbstmarkt. Trotz der Kälte stöberten die Menschen durch die Hauptstraße. (Karsten Klama)

Syke. Menschenmassen, vertrauter Geruch und geöffnete Geschäfte. Die Aussteller beim traditionellen Syker Herbstmarkt fuhren alles auf, was sie hatten – mit Erfolg. Entlang der Hauptstraße der Hachestadt drängten sich die Menschen an den zahlreichen Ständen vorbei, probierten Wurst oder standen zusammen mit einem warmen Getränk in der Hand. Trotz der geringeren Anzahl an Ausstellern und der berühmten Gegenveranstaltung in Bremen: Sykes Herbstmarkt wollten sich am Sonntag Hunderte Menschen auch bei fast schon winterlichen Temperaturen nicht entgehen lassen.

Dass es gerade zum letzten Oktoberwochenende das erste Mal in der Nacht fror, damit hatte auch Michael Kühlkamp nicht gerechnet. Der Famila-Marktleiter wollte mit seinen Mitarbeitern insgesamt 10 000 Krokusse im Edgar-Deichmann-Park einpflanzen. „Da wo die Sonne hinkommt, ist der Boden okay. Sonst ist er schon ziemlich hart“, konstatierte Kühlkamp die widrigen Bedingungen. Gelbe Kreise auf dem Boden markierten die insgesamt fünf Stellen, an denen der Edgar-Deichmann-Park blühen soll. Die Idee war eine Kooperation des Verbrauchermarktes mit dem Organisator-Team des Syker Gourmetfests. Eigentlich hatten die Veranstalter gehofft, dass vor allem Kinder Lust auf die Pflanzaktion haben. „Leider haben wir ein bisschen wenig Resonanz. Wir liegen etwas abseits“, sah Kühlkamp lediglich einzelne Paare im Park spazieren gehen. Dennoch sei das Ziel – und das hatte sich nicht geändert –, alle Krokuszwiebeln einzupflanzen.

Glühwein gegen die Kälte

Nicht ab vom Schuss, sondern mittendrin stand der Wagen der Firma Lohmeier aus Minden. Nach eineinhalb Stunden Fahrt waren die Mitarbeiterinnen um 9.30 Uhr in der Hachestadt angekommen und hatten mit der Vorbereitung begonnen. Direkt bei der Sparkasse freuten sich Monica Volkmar und ihre Kollegin darüber, dass so viele Menschen den Weg nach Syke gefunden hatten. „Wir können uns nicht beklagen“, sagte sie über die Resonanz. Gerne gaben die Frauen ein wenig Wurst und Fleisch zum Testen heraus. Einziger Wermutstropfen: „Es ist wirklich kalt“, sagte Volkmar und lachte. Sie wollte sich noch einen Glühwein kaufen, um sich zu wärmen.

Das taten ihr etliche Besucher des Herbstmarktes gleich. Eine wahre Traube bildete sich vor dem Glühweinstand, der praktischerweise genau in der Mitte des Marktes postiert war. Allerdings gab es nicht nur reichlich Getränke, sondern auch viele verschiedene Essensbuden boten ihre Spezialitäten an. So roch es nach Zuckerwatte, Waffeln oder Crêpes, wenn man durch die Syker Hauptstraße schlenderte.

Zeit für einen genaueren Blick

Viele Menschen nutzten darüber hinaus die Gelegenheit, mal in Ruhe durch die geöffneten Geschäfte in der Innenstadt zu laufen und sich in Ruhe umzusehen – fernab von Terminstress und anderen Verpflichtungen. Das merkte auch Ina Ebken vom Syker Teeladen. „Bei uns läuft es wirklich gut. Wir sind zufrieden“, freute sie sich, dass Interessierte in ihren Laden kommen und sich umschauen, und legte ein kleines Päckchen zur Seite. Denn, sagte sie, viele Kunden kämen vorbei, kauften etwas und ließen es zurücklegen. „Auf dem Rückweg kommen sie dann noch mal vorbei und holen es sich ab“, weiß Ebken, die eine ungleiche Verteilung beim Herbstmarkt ausmachte. „Es ist ein bisschen schade, dass es eine große Lücke gibt.“

Und tatsächlich: In Richtung Bahnhof schoben sich die Menschen von einem Stand zum anderen. Von günstigen Kleidungsstücken hin zum Zelt von der Feuerwehr, vom Karussell zum Wurststand. Doch lief man in Richtung Edgar-Deichmann-Park, so lichtete sich die Menschenmasse. Wenige Aussteller standen an den Seiten, stattdessen betraten die Besucher die geöffneten Geschäfte, um zu bummeln. Doch das tat der Stimmung entlang der Hauptstraße der Hachestadt keinen Abbruch. Schließlich blieb so mehr Zeit für einen genaueren Blick.