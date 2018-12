Reichlich Auswahl: Birgit Meyer-Borchers (v. l.), Tina Brüning, Katharina Buschmann und Gisela Buschmann bieten mit ihrem Programm ein buntes Potpourri. (Jonas Kako)

Bassum. Eines vorweg, um Enttäuschungen vorzubeugen: Die Bassumer Landfrauen haben sich wieder so ins Zeug gelegt, dass die Erwähnung aller 21 Veranstaltungen plus Arbeitsgruppen jeglichen Rahmen sprengen würden. Von Vorträgen über eine Reise ins Allgäu bis hin zur Besichtigung des Weserstadions ist – ein hoch auf Phrasen – alles dabei, was das Herz begehrt. Aber schauen wir doch einmal rein, ins neue Programm für 2019.

Die Feiertage sind vorbei, neben vertrockneten Tannennadeln in der Wohnung zeugen höchstens noch die Kilos auf der Waage von den zünftigen Gelagen. Gott sei Dank geht es an den Sonnabenden des 12. und 19. Januars mit Drums Alive gleich sportlich los. Das Rezept ist einfach: Ein Gymnastikball wird mit zwei Drumsticks malträtiert, dazu wird sich viel bewegt. Das Ergebnis bezeichnet Birgit Meyer-Borchers vom Vorstand der Landfrauen schlicht mit „rattenscharf“. „Dazu kommt diese total fetzige Musik und alle schlagen im Takt. Und auf Befehl wechselt die ganze Formation nach links rüber“, beschreibt sie aus Erfahrung und sichtlich begeistert. Kein Wunder also, dass Drums Alive weltweit immer mehr Anhänger bekommt. Angeführt wird der „Schlägertrupp“ dabei von Elke Ritterhoff. „Sie hat eine so dermaßen tolle Ausstrahlung, dass man gar nicht merkt, dass man fast tot umfällt“, freut sich Meyer-Borchers.

Eines ähnlich starken Andrangs erfreut sich die Winterwanderung. Für den 25. Januar haben sich die Ortsvertrauensfrauen Dimhausen und Groß Henstedt etwas einfallen lassen, wie Meyer-Borchers andeutet. Was? Damit möchte sie noch nicht rausrücken. Nur, dass es im Anschluss Kaffee und selbst gebackene Torten gibt, ist dem Flyer zu entnehmen. Zu viel Bewegung? Wer einfach nur sitzen und lauschen möchte, hat dazu am 31. Januar Gelegenheit. Ab 14.30 Uhr berichtet Klaus John über das Arbeiten und Leben in Russland. In Woronesch, 500 Kilometer südlich von Moskau, leitet er eines der weltgrößten Agrarunternehmen in Russland. Dies macht er aber nicht polemisch und bierernst, sondern durchaus auf humorvolle Weise und an Beispielen, wie der Ankündigung zu entnehmen ist.

Auch für Männer ist etwas dabei

Die Jahreshauptversammlung dürfte zwar vorrangig für Mitglieder der Bassumer Landfrauenverein von Interesse sein. Dennoch lohnt es sich auch für alle anderen, sich den 7. Februar im Kalender freizuhalten. Gegen 16 Uhr beginnt im Gasthaus Freye ein Vortrag von Gundula Krüger zum Thema „Das neue Weltbild der Frauen im Islam“. Die Islam- und Religionswissenschaftlerin wird Teilnehmerinnen aufzeigen, welche Rechte Frauen im Islam haben.

Der erste „echte“ Ausflug mit den Landfrauen steht Ende Februar an. Unter dem Titel „Ich bin dann mal kurz weg ...“ geht es vom 28. Februar bis 2. März aber nicht auf den Jakobsweg. Im Gegenteil. Angesteuert werden soll nämlich erneut das Vier-Sterne-Hotel Bayside in Scharbeutz. Mit einem Meersalz-Ölbad, einem karibischen Körperpeeling, einer Hot-Stone-Massage und gesunder Meeresluft sollen alle Weichen auf Erholung gestellt werden. „Egal, wo man sitzt: Du guckst auf das Wasser“, beschreibt Birgit Meyer-Borchers schwärmend. „Die Frauen haben letztes Mal schon auf der Zugfahrt zurück gesagt, dass wir nächstes Mal wieder dorthin müssen.“ Die Tage in Scharbeutz können mit eigenen Aktivitäten gefüllt werden, lediglich ab dem Abendessen würde die Gruppe Zeit zusammen verbringen.

Was ist wahre Schönheit? Für viele Frauen in Zeiten des Schönheitswahns eine wichtige Frage, der sich die Referentin Antje Balters am 9. März für die Landfrauen auf humorvolle Weise annimmt und damit das geplante Frühstück der Landfrauen im Gasthaus Lüdeke in Nordwohlde bereichert. Birgit Meyer-Borchers hatte bereits die Möglichkeit, die Referentin live zu sehen: „Ich sehe mich immer noch da sitzen und Tränen lachen. Da habe ich gesagt, dass sie unbedingt nach Bassum kommen muss.“ Zum Aufwärmen tritt vorher die Sketch-Gruppe der Landfrauen auf. „Die Männer fragen uns immer, was wir ihnen bieten, wenn sie beitreten“, spricht Birgit Meyer-Borchers ein stets aktuelles Thema an. Denn der Verein ist lange nicht mehr allein in Frauenhand. Überzeugungsarbeit könnten der 3. und der 10. April leisten. Dann geht es nach Bremen, wo Führungen bei Daimler Benz und durch das Weserstadion warten. Männer, die jetzt schon freudig aufspringen, sollten sich zeitnah anmelden. Für die Tour am 3. April gibt's schon eine Warteliste, am 10. April sind nur noch Restplätze frei. Birgit Meyer-Borchers freut sich vor allem auf den Blick hinter die Kulissen des Weserstadions. „Ich war gerade bei Werder gegen Bayern. Ich freue mich schon darauf zu sehen, wie es in den Katakomben aussieht und wie die Umkleidekabinen“, erzählt sie.

Kaum zu glauben, aber wahr: Es ist noch immer nicht Schluss. Auf dem Plan steht unter anderem noch eine dreitägige Radreise zum Steinhuder Meer vom 5. bis 7. beziehungsweise 12. bis 14. Mai. Ebenso das Angebot „Landwirtschaft für kleine Hände“ am 23. Mai, „Von Garten zu Garten mit dem Fahrrad“ am 6. Juni, eine siebentägige Reise ins Allgäu mit einem Besuch der Bregenzer Festspiele, eine Fahrt nach Schillig an der Nordsee vom 9. bis 11. August, und, und, und. Ganz zu schweigen von den jungen Landfrauen, die nach ihrer Gründung im April dieses Jahres bereits mehr als 30 Mitglieder haben. Die „Nachwuchs-Sparte“ der Landfrauen startet am Sonnabend, 16. März, mit dem Workshop „Kreatives Schweißen“. Hier kann sich das starke Geschlecht unter anderem am Fertigen von Gartenfackeln versuchen.

„Schultüte nähen“ heißt derweil ein Angebot, das am 26. März im Mütter-Kinder-Zentrum (Mükize) stattfinden soll. „Viele haben gesagt, dass sie gerne mal mit der Nähmaschine nähen möchten“, weiß Vorstandsdame Gisela Buschmann. Wie der Name schon sagt, fertigen Teilnehmerinnen aus Stoff die beliebten Geschenke zur Einschulung an. Pfiffiger Kniff: Nach der Einschulung können die Tüten mit Polsterwatte gefüllt und als Kissen genutzt werden. Nähmaschinen seien vorhanden, können aber auch mitgebracht werden. Der Workshop ist gleichzeitig die Premiere einer neuen Kooperation zwischen den Landfrauen und dem Mükize. „Sie haben gemerkt, wie aktiv unsere jungen Landfrauen auf einmal werden und haben sich bei uns gemeldet“, beschreibt Birgit Meyer-Borchers. Kurzerhand wurde sich zusammengesetzt und entsprechende Vereinbarungen getroffen.



Eine vollständige Übersicht mit allen Informationen zu den Veranstaltungen inklusive Preise und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf www.landfrauen-bassum.de.