Hat das Lachen nicht verlernt: Petra Roeß kümmert sich ehrenamtlich um die schweren Themen. Ihr hilft dabei ihr Vertrauen in Gott. (Tobias Denne)

Bassum/Twistringen. Vor der ersten Sitzung mit den Mädchen war sie gespannt, wie sie sagt. Schließlich ist Magersucht kein einfaches Thema. „Viele Menschen wissen nicht, dass sie betroffen sind“, weiß Petra Roeß. Denn mal weniger essen ist doch per se nicht schlecht. Aber ab einem gewissen Punkt ist es nun mal nicht mehr normal. „Der Prozess ist schleichend und lang“, sagt die Vorsitzende des Bassumer Vereins Change My Way. Dieser kümmert sich um Mädchen und Frauen, die magersüchtig sind.

Einmal in der Woche treffen sich fünf bis sechs Mädchen in Bassum, um sich auszutauschen. Die Mitarbeiter von Change My Way geben dabei Hilfestellungen. „Es ist fast aussichtslos, weil die Mädchen das nicht alleine schaffen.“ Gerade weil Magersucht eine „ganz schwierige Krankheit“ ist, wie die 55-Jährige weiß. So bemerkten Eltern und Freundinnen auch oft nicht die Erkrankung. „Es ist auch noch ein Tabu-Thema. Und das ist peinlich“, ärgert sich Roeß. Denn in allen Lebenslagen sei die Krankheit lebensbedrohlich. Daher versuchen sie und ihre Kollegen, die Mädchen und Frauen zu unterstützen. „Es geht häufig um Wertschätzung, familiäre Probleme oder das Selbstwertgefühl“, nennt Roeß einige Themen, die die Gruppe herumtreibt.

Nach der ersten Sitzung, die Petra Roeß begleitet hatte, war sie hellauf begeistert. „Es war so schön. Ich finde es faszinierend, wie reflektiert sie sind“, schwärmt die gebürtige Vechtaerin. Mittlerweile sind einige Treffen mehr für Roeß dazugekommen, die seit rund vier Jahren als Vorsitzende des Bassumer Vereins arbeitet. Die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin wurde von einer ehemaligen Nachbarin aus Twistringen angesprochen. „'Du kennst dich doch aus'“, erinnert sie sich an die Worte. Es war nicht das erste Mal, dass die Nachbarin auf Roeß zugekommen war. Schon einige Jahre zuvor hatte sie die Vechtaerin gefragt, ob sie sich Vorstandsarbeit vorstellen könne, denn Mitgift, der Twistringer Verein gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen, hatte noch Mitglieder gesucht. Seitdem ist Roeß die Vorsitzende des Vereins. „Bevor es so ein Angebot nicht mehr gibt, mache ich das“, sagt sie, die 25 Jahre in der Delmestadt gelebt hat.

Mittlerweile hat es die 55-Jährige wieder in ihre Heimat nach Vechta verschlagen. „Endlich kann ich mit dem Fahrrad alles erreichen“, freut sich Roeß. Auch wenn sie nicht mehr in Twistringen wohnt, die Arbeit niederlegen kommt für sie nicht infrage. Neben des Engagements bei Mitgift und Change My Way arbeitet sie bei der Malteser Hospizgruppe in Twistringen. Mit harten Themen kennt sie sich aus. Aber Petra Roeß hat das Lachen nicht verlernt. Sie ist eine fröhliche Frau. „Ich lebe unbeschwert und versuche das Leben in vollen Zügen zu genießen“, sagt sie über sich.

„Es gibt etwas, das uns erwartet“

Gerade im Hinblick auf ihre Arbeit ist das nicht selbstverständlich. Schließlich zweifeln Menschen, die eine geliebte Person verloren haben, an Gott. Nicht so Roeß. „Durch meine Arbeit kann ich immer wieder einen kleinen Blick in den Himmel werfen.“ So hätten Menschen, die ihre Beine verloren hatten, nach ihren Schuhen gefragt, weil sie laufen wollten, andere hingegen hätten verstorbene Verwandte wieder getroffen. „Die Menschen, die gehen, gehen voll im Vertrauen“, sagt die Vechtaerin. Deshalb ist sie davon überzeugt, dass „es etwas gibt, das uns erwartet“.

Dieses Grundvertrauen hilft der Vechtaerin, etwa bei der Begleitung von todkranken Menschen und deren Verwandten. Einen Hospiz-Kursus absolvierte sie während sie mit ihrer jüngsten Tochter schwanger war. „Ich kenne die andere Seite. Ich war schwanger, krank und habe den Kurs gemacht“, sagt Roeß. Ihr soziales Engagement begann dann nach der Geburt. Roeß befand sich gerade in den letzten Zügen des Hospiz-Kurses. „Ich wollte selbst besser mit dem Thema Tod umgehen. Und am Ende wollte ich unbedingt in die Begleitung“, erinnert sich Roeß. 2009 war das. Seitdem kümmert sie sich nicht nur um die Menschen, die sterben, sondern auch um die Menschen, die zurückbleiben. So initiierte sie etwa das Trauer-Café in Twistringen.

Petra Roeß will helfen. Das zeigt sich nicht nur an ihrer Vorstandsarbeit, so bildet sie sich momentan zur individualpsychologischen Beraterin und Supervisorin weiter. Auch dabei unterstützt sie Menschen in schwierigen Lebenslagen. Dabei vergeht ihr das Lachen nicht: „Ich bin jeden Tag dankbar dafür, was ich habe.“