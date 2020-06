Abdelhafid Catruat (links) stellt das Ferienprogramm in Syke vor. Auch Quentin Weber ist mit dabei und bietet ein DJ Workshop an. (Braunschädel)

Syke. Ein umfangreiches Ferienprogramm wird in diesen Sommerferien in der Stadt Syke angeboten. Mit „vereinten Kräften“ wie Stadtjugendpfleger Abdelhafid Catruat sagt, sei es gelungen trotz Corona und der damit verbundenen Auflagen fast 120 Angebote für die Zeit vom 16. Juli bis 26. August zusammenzustellen.

„Ich freue mich sehr, dass wir wieder ein buntes, vielfältiges Programm haben“, sagt Catruat. Das sei in Zeiten von Corona nicht selbstverständlich gewesen. Doch alle haben mitgemacht, was für die „starke Gemeinschaft“ in Syke spreche. „Das finde ich total super“, unterstreicht der Stadtjugendpfleger. Auch, dass viele der Angebote für schmale Portemonnaies dabei sind, manche sogar komplett kostenfrei. Nach Homeschooling, Spiel- und Sportplatzsperrungen und den generellen Einschränkungen wolle man damit den Familien und Kindern nun etwas Gutes tun. „Schließlich weiß man auch noch nicht, ob die Familien in den Ferien überhaupt verreisen können.“

Jedenfalls sei man bei der Organisation des Programms auf offene Ohren gestoßen. So sind viele bekannte Anbieter wieder mit dabei aber auch neue, wie etwa der TSV Ristedt, der gleich eine ganze Reihe an Angeboten in den Ferien bereithält. „Von Yoga bis Fußball“, wie Catruat sagt. Die Palette reicht dabei von Spiel und Spaß über Kreatives bis hin zu Sportangeboten. Das Syker Vorwerk etwa lockt mit Bildhauerei mit Steinen und Freilichtmalerei, die Diakonie stellt das Spielmobil des Landkreises in der Berliner Straße und am Rathaus auf.

Das Jugendhaus hat Tassen bemalen und Straßenkreide herstellen im Angebot. Außerdem gibt es ein Hindernisturnier und Outdoorspiele. ZebraOrange bietet ebenso wie die Stadtjugendpflege einen Graffitiworkshop und mit der Tanzschule Sonja Augustin können Kinder und Jugendliche einen HipHop Videoclip drehen oder Fortnite-Tänze lernen. Des Weiteren können Bogenschießen und Golfen ausprobiert werden, und Quentin Weber zeigt Interessierten beim DJ-Workshop wie man Musik auflegt.

Bei allen Angeboten werden die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten, betont Catruat. „Es haben sich alle richtig Gedanken gemacht: ‚Wie kriegen wir das umgesetzt‘.“ Eine Folge daraus sei auch eine geringere Teilnehmerzahl. Dafür werden jedoch viele Sachen auch gleich mehrfach angeboten, wie etwa der Escape-Room in der Stadtbibliothek mit drei Terminen. Alle Kinder können sich ab sofort für maximal zehn Veranstaltungen anmelden. Die Anmeldung ist bis Dienstag, 30. Juni, im Internet unter https://syke.feripro.de/ ab sofort möglich. Damit möglichst viele Kinder und Jugendliche teilnehmen können und alle in den Genuss des Programms kommen, werden die gewünschten Angebote im Anschluss verteilt. Danach erhalten die angemeldeten Kindern eine Buchungsbestätigung. Es sei daher sehr wichtig eine E-Mail-Adresse anzugeben. Nach der Bestätigung seitens der Stadt sollte bis zum 10. Juli eine Bestätigung oder verbindliche Anmeldung in Form der Bezahlung erfolgen. Diese ist vom 6. bis 10. Juli auch nach telefonischer Anmeldung im Rathaus möglich. Angebote, die nicht bestätigt oder bezahlt werden, verfallen.



Bei Fragen oder gewünschter Hilfestellung zur Anmeldung für die Ferienaktionen stehen Abdelhafid Catruat unter der Rufnummer 0 42 42 / 16 42 14 oder Ingrid Walbelder unter der Telefonnummer 0 42 42 / 16 42 01 zur Verfügung.