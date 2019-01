Die 61-jährige Dona Rosa aus Lissabon kommt in die Martin-Luther-Kirche und nimmt die Besucher mit auf eine Reise in ihre Heimat. (fr)

Twistringen. Für Dona Rosa ist die Welt um sie herum dunkel. Sie bettelte und verkaufte Zeitschriften und Lotterielose, um sich über Wasser zu halten. Mittlerweile ist sie eine international bekannte Sängerin, die ihr Publikum mit ihrem Gesang berührt und begeistert. Am Mittwoch, 27. März, kommt sie mit ihrem Programm „Lisboa – Ich schließe meine Augen, um besser sehen zu können“ nach Twistringen in die Martin-Luther-Kirche. Der Einlass beginnt um 18.45 Uhr, Dona Rosa betritt um 19.30 Uhr die Bühne.

Dona Rosa wurde als gesundes Mädchen geboren und verlor im Zuge einer Erkrankung im Alter von vier Jahren ihr Augenlicht. Dennoch lernte sie lesen und schreiben. Vor 20 Jahren wurde sie von André Heller, einem Wiener Künstler und Impresario, auf den Straßen Lissabons entdeckt. Rosa hatte sich zunächst mit Betteln und Verkaufen von Zeitschriften und Lotterielosen durchgeschlagen. „Bis ihr eines Tages vorgeschlagen wurde, ihre schöne Stimme doch dazu zu nutzen, sich mit Singen ein Zubrot zu verdienen“, heißt es weiter. In ihren Melodien verarbeitet die blinde Sängerin ihre Zeit auf den Straßen der Millionenstadt. Dabei singt die 61-Jährige Fado, einen portugiesischer Musikstil und Vortragsgenre, das unter anderem in Lissabon beheimatet ist. Fado stammt dabei vom portugiesischen Wort für Schicksal, und Dona Rosa bringt damit das Leid und die Sehnsucht der Ärmsten nach einem guten Leben zum Ausdruck, „das ihnen wohl immer verwehrt bleiben wird“.

Die Zuschauer werden vor allem im ersten Teil des Konzerts mit in die Welt der blinden Sängerin aus Portugal genommen. Denn wie Joachim Rosche vom Twistringer Kulturkreis mitteilt, wird während der ersten 40 Minuten die Kirche komplett abgedunkelt. Dona Rosa und ihre Band spielen in vollkommener Dunkelheit. „Das Dunkel nimmt einen förmlich gefangen und geht einem durch und durch“, kündigt Rosche an. Das Konzertprogramm „Lisboa – Ich schließe meine Augen, um besser sehen zu können“ entwickelte die Portugiesin vor etwa drei Jahren und tritt damit in Städten wie Hamburg, Bremen oder Porto auf. Im zweiten Teil zeigt Dona Rosa das pulsierende Leben auf den sieben Hügeln Lissabons. Dabei nimmt sie die Zuhörer mit auf die Reise durch ihre Heimatstadt. „Eine vitale Hommage“, nennt es Rosche.

Die Gäste bekommen dabei nicht nur etwas auf die Ohren, sondern können auch wieder ihre Augen benutzen. Denn Dona Rosa wird zu projizierten Fotos aus einem Fotoband spielen. „Gezeigt werden geheimnisvolle Einblicke in den morbiden Charme Lisboas und ihre Lieblingsplätze, verbunden mit kleinen Geschichten“, ist für Rosche auch der eine oder andere Geheimtipp dabei. Die Fotos dabei entstammen dem Fotoband „Lisboa“ ihres musikalischen Produzenten Uli Balß. Laut Ankündigung ist das Hauptziel des Projektes, über Lyrik, Gedichte und Lieder die Aufmerksamkeit auf die Seelenebene zu richten.

Karten für das Konzert der Portugiesin, das an der Bahnhofstraße 44 stattfindet, gibt es im Vorverkauf für 18 Euro beim Twistringer Bürgerservice an der Lindenstraße 14, per E-Mail an buergerservice@twistringen.de oder bei Dauelsberg, Am Markt 5. An der Abendkasse müssen Besucher 20 Euro bezahlen. Weitere Informationen zu der Künstlerin und ihren Lieder gibt es im Internet auf www.jaro.de/de/kuenstler/dona-rosa.