Viel zu tun mit dem Landkreis Diepholz: das Landgericht Verden. (Björn Hake)

Hat der Betreiber einer Entrümpelungsfirma zigfachen Betrug begangen? Stimmt die abenteuerliche Geschichte von der Geiselnahme? Ist einem Mann auch in Syke sexueller Missbrauch eines Kindes nachzuweisen? Mit diesen und anderen Fragen hatte sich das Landgericht Verden auseinanderzusetzen. Eine kleiner Rückblick aus regionaler Perspektive.

Fahrlässiger Vollrausch: Gewalttätigkeiten in der Neujahrsnacht 2018 beschäftigen das Gericht noch mehr als ein Jahr später. Während einer privaten Feier mit „Trinkspielen“ in Syke hat ein jetzt 20-Jähriger eine Frau bis zur Atemlosigkeit und Todesangst gewürgt und weitere Gäste attackiert. Die große Jugendkammer kommt zu dem Schluss, dass der psychisch beeinträchtigte Lehramtsstudent strafrechtlich nicht zur Verantwortung zu ziehen ist: Er war wohl zur Tatzeit aufgrund starker Alkoholisierung steuerungs- und damit schuldunfähig. Es erfolgt eine Verwarnung wegen fahrlässigen Vollrausches. Das sogenannte Zuchtmittel ist mit diversen Auflagen verbunden.

Drogenabhängiger Dealer: In seiner illegalen Gemischtwarenhandlung gab es Kokain, Heroin, Ecstasy, Amphetamin und Marihuana. Damit machte ein Mann aus Weyhe nicht nur jahrelang einträgliche Geschäfte, sondern war auch zunehmend sein eigener bester Kunde. Wegen 25 nachgewiesener Straftaten wird der einschlägig vorbestrafte 38-Jährige im Februar zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht ordnet gleichzeitig die Unterbringung des drogenabhängigen Dealers in einer Entzugsklinik an. Seine umfassenden Aussagen bewirken, dass auch gegen etliche Hintermänner, Lieferanten und Abnehmer Verfahren eingeleitet werden.

Firmenchef freigesprochen: Mehr als vier Jahre musste ein umtriebiger Geschäftsmann befürchten, vielleicht doch noch dort zu landen, wo er nach Ansicht des Amtsgerichts Syke für einige Zeit hingehörte: hinter Gitter. Aber nach langwieriger, fast achtmonatiger Berufungsverhandlung wird der 63-Jährige im Juni vom Vorwurf des vielfachen gewerbsmäßigen Betruges freigesprochen. Mehr als 90 angeklagte Fälle aus dem Jahr 2012 waren zu beleuchten. Als Chef eines – nicht mehr existenten – bundesweit tätigen Weyher Unternehmens, das auf Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen spezialisiert war, soll er dafür gesorgt haben, dass Kunden zu hohe Kosten zahlen mussten und oft doppelt abgerechnet wurde. All dies ist dem wortgewaltigen Leipziger, den eine anonyme Anzeige eines Mitarbeiters vor Gericht brachte, jedoch nicht nachzuweisen.

Angebliche Geiselnahme: Einen Freispruch gibt es im Juli auch für einen 37-Jährigen, der sich wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung verantworten musste. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm zunächst hartnäckig zur Last gelegt, im August 2016 gemeinsam mit zwei unbekannten Komplizen einen 32-Jährigen in Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen überfallen, gefesselt, entführt und etwa eine halbe Stunde in einem Erdloch in einem Waldstück bei Duddenhausen (Landkreis Nienburg) festgehalten zu haben. Vielleicht ein Akt von Selbstjustiz? Das Gericht sieht nach akribischer Beweisaufnahme zwar „einige objektive Indizien“ für die Täterschaft des Angeklagten, unterm Strich reicht es aber nicht für einen Schuldspruch. Die Schilderungen des angeblichen Opfers waren widersprüchlich und wenig überzeugend. Das Ganze sei ohnehin „eine alte Räuberpistole“, hatte der Verteidiger des Angeklagten betont.

Zorniger Zirkusdirektor: Der Zirkusdirektor ist zornig und in seinem grimmigen Redestrom kaum zu bändigen. Karl Lauenberger (56) schwingt verbal die Peitsche und ereifert sich vor dem Landgericht über eine Geldstrafe von 400 Euro, die er wegen Körperverletzung zahlen soll. Damit war per Strafbefehl sein gewalttätiger Angriff auf eine Aktivistin der Tierschutzorganisation „Animals United“ geahndet worden. Während einer – angemeldeten – Mahnwache der Organisation im April 2018 auf einem Supermarktparkplatz in Bassum hatte der Chef des Zirkus Granada der Frau eine heftige Ohrfeige verpasst. Als es beim Amtsgericht Syke um seinen Einspruch gehen sollte, ließ Lauenberger sich unentschuldigt nicht blicken. In Verden ist er zwar zur Stelle, kann die Geldstrafe aber nicht verhindern.

Kriminelle Einkaufstour: Nur sieben Wochen nach seiner Entlassung aus der Strafhaft hat ein Drogenkonsument aus Wildeshausen eine ausgiebige Diebstahltour durch den „Ochtum-Park“ in Stuhr-Brinkum unternommen. Den kriminellen Einkaufsbummel absolvierte der mittlerweile Obdachlose im November 2018 vermutlich im Verbund mit einem früheren Knastkumpel und unter der Oberaufsicht eines weiteren Täters. In verschiedenen Läden wurden teure Oberbekleidung, Unterwäsche, Schmuck und Uhren zusammengerafft – bis ein Detektiv die Polizei verständigte. Das Landgericht bestätigt im September das erstinstanzliche Syker Urteil: Der 29-Jährige erhält eine einjährige Bewährungsstrafe.

Schwerer Kindesmissbrauch: Wegen dreifachen sexuellen Missbrauchs eines Kindes, davon in zwei schweren Fällen, wird ein 49-Jähriger aus Syke Ende Oktober zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Taten an dem heute 20-jährigen Sohn seines ehemaligen Kumpels liegen bis zu neun Jahre zurück und dürften bei Weitem nicht die einzigen gewesen sein. Bei der Polizei und in einem Brief an das Gericht hatte der Frührentner alle Vorwürfe bestritten, im Prozess machte er durchgängig von seinem Schweigerecht Gebrauch.