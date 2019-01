Sie hat's in der Hand: Bei Sarah Verheyen im Tourismus-Service gibt es aktuelle Informationen. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Neues Jahr, neue Broschüren. Erst recht in Bruchhausen-Vilsen, wo der Tourismus doch eine größere Rolle spielt als in vielen anderen Kommunen unseres Verbreitungsgebietes. Drei neue Flyer hat Sarah Verheyen vom Tourismus-Service im Angebot. Und für alle hat sie Neuigkeiten anzukündigen. Doch der Reihe nach.

Gästeführungen: 19 öffentliche Veranstaltungen hat der Tourismus-Service auf 18 Seiten verteilt. Einige Angebote finden mehrfach statt. Neu im Programm: die Nachtwanderungen im Sellingsloh. „Nachtwanderungen werden generell gut angenommen“, weiß Sarah Verheyen und verweist auf die nächtlichen Touren mit Hans-Jürgen Wachholz durch den Heiligenberg und die Nachtwächter-Ausflüge mit Hors von Brooke. „Die Nachtwächterführungen sind immer noch der Brüller“, erzählt Verheyen. Diese würden vor allem privat sehr viel gebucht. „Horst von Brockmüller macht manchmal drei Führungen am Tag.“ Durch den Sellingsloh leitet Julia Grimpe-Nagel vorerst zweimal – am Sonnabend, 2. Februar, ab 18 Uhr und am 15. Juni ab 22 Uhr. Letztgenannte Tour ist nur für Erwachsene. „Bei solchen Führungen sind immer viele Kinder dabei“, so Verheyen. Doch deren Lebhaftigkeit käme nicht bei allen gut an.

Pfingstmontag durch Martfeld

Waldbaden – was soll denn das sein? Nun: Auf keinen Fall ist diese Veranstaltung verbunden mit einem Köpper in einen im Wald gelegenen Teich. Vera Henze betreut dieses Angebot, das auch Shinrin-Yoku genannt wird. An vier Sonnabenden ab dem 27. April baden die Teilnehmer in der Waldluft. „Es ist viel mehr als nur ein Spaziergang“, verspricht die Ankündigung in der Broschüre. Es soll gerochen werden, gelauscht und geschmeckt. Dazu geht es im Schneckentempo durch den Wald. Das Ziel: abschalten, entspannen. Sarah Verheyen geht davon aus, dass die Veranstaltung gut angenommen wird: „Alles, was den Wald betrifft, kommt supergut an.“

Letzte Neuigkeit: der Pfingstmontag-Spaziergang „Altes Martfeld“. Anderthalb Stunden geht es am 10. Juni ab 14 Uhr mit dem Heimat- und Verschönerungsverein Martfeld quer durch das Dorf. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Firmen, Geschäften und Handwerkern, die einst in Martfeld ansässig waren. Treffpunkt ist die Fehsenfeldsche Mühle, Kirchstraße 14 in Martfeld. Dort kann anschließend auch bei Kaffee und Kuchen über die Runde diskutiert werden.

Kaffkieker-Fahrplan: Preise gleich, Zeiten gleich, „da hat sich nicht viel geändert“, sagt Sarah Verheyen. 22 Fahrten sind im Fahrplan 2019 gesammelt. Drei davon hebt die Mitarbeiterin des Tourismus-Service hervor. Die Sonderfahrten zum Tag des Eisenbahnfreundes am 3. und 4. August, die Sonderfahrten zum Brokser Markt vom 23. bis zum 27. August und Vatertag. Verheyens Tipp: „Ein Teil der Strecke mit dem Kaffkieker fahren und das Rad dabei mitnehmen“. Besonders für den Rückweg eine ganz besonders zu berücksichtigende Idee . . .

Gastgeberverzeichnis: Wer Urlaub nahe der Heimat machen möchte, wird in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen gut bedient. Restaurants, urige Gasthäuser, Privatzimmer, Pensionen, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Urlaub auf dem Bauernhof und Hotels – alles reichlich vorhanden. Und sogar ein Fünf-Sterne-Gästehaus gibt es inzwischen. Bei Pohls, Am Hohen Kamp 14 in Bruchhausen-Vilsen, fehlt nicht einmal ein Billard-Tisch. „Das ist richtig, richtig schön“, schwärmt sogar Bürgermeister Bernd Bormann. Und Sarah Verheyen hat bereits gehört, dass es gut läuft. Das Angebot ist allerdings so neu, dass es in der Broschüre keinen Platz mehr gefunden hat. Wer sich informieren möchte, kann dies im Internet unter www.beipohls.de tun. Neuling im Gastgeberverzeichnis ist das Hotel „Sleep At Number 15“ in Gehlbergen mit neun Betten. Und auch das Restaurant „Kzwei“ wird erstmals erwähnt.

Wen nun die Lust auf Freizeitaktivitäten oder Kurzurlaub in Bruchhausen-Vilsen und umzu gepackt hat: Die drei Broschüren gibt es im Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen, Bahnhof 2, Telefon: 0 42 52 / 93 00 50.