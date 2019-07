Sie machen den Anfang: Hans Duismann (von links), Inge Jütting, Christine Reinecke, Kathrin Wilken, David Cramer, Ilsemarie Hische, Thomas Kuchem und Friedrich-Wilhelm Wilkens sind bei der Einweihung des Syker Reisegartens vor Ort. (Janina Rahn)

Syke/Landkreis Diepholz. Reisegarten. Was kann das nur sein? Ein Koffer, aus dem, wenn geöffnet, Blüten herausquillen? Nun, die Kommunen Syke, Weyhe, Bassum, Stuhr und Twistringen bevorzugen da eine andere Definition. Für sie, zusammen als Win-Region bekannt, ist ein Reisegarten ein Areal, das aufgrund seiner schönen Natur Reisende anlockt. Syke hat da den Hohen Berg zwischen Leerßen und Ristedt auserkoren und entsprechend aufgepäppelt. Am Sonntag, 21. Juli, soll der Syker Reisegarten von 14 bis 18 Uhr feierlich eingeweiht werden.

„Der Reisegarten soll ein Anlaufpunkt für Radfahrer und Wanderer sein“, erklärt der Erste Stadtrat Thomas Kuchem. Die Stadt Syke habe sich entschieden, den „Naherholungs-Magneten“ Hoher Berg dafür entsprechend aufzuwerten. Sprich: Vier Sitzbänke und einige Fahrradbügel wurden auf der höchsten Erhebung im Bremer Umland installiert. Der Rest spricht ja auch für sich: Aussichtsplattform, Kinderspielplatz, Naturerlebnis und natürlich Landschaft, Landschaft, Landschaft. Zurzeit blühen die Disteln – ein beeindruckender Anblick.

Bleiben wir bei der Optik. Am 21. Juli wird Friedrich-Wilhelm Wilkens seine Ausrüstung zur Verfügung stellen und den Ausblick vom 58 Meter hohen Berg noch einen Tick spektakulärer machen. „Ich werde mein Stativ mitbringen, dann können wir in Richtung Bremen schauen“, kündigt der Gästeführer an. Bei gutem Wetter könne man mit dem Fernrohr die Klappbrücken von Elsfleth sehen. „Wer gucken will, kann gucken.“ Schick wird's aber auch in der direkten Umgebung des Hohen Bergs. Denn: Die Drachenfreunde Syke werden mit ihren bunten und skurrilen Drachen vor Ort sein, verspricht der Vereinsvorsitzende Hans Duismann. Das Feld auf der anderen Seite der Straße Zum Hohen Berg, auf dem die Drachenfreunde ihr alljährliches Treffen ausrichten, wird bis dahin zwar nicht gemäht sein, „aber dafür reicht uns auch der Platz am Fuße der Plattform“.

Doch am Sonntag soll nicht nur das Auge beglückt werden. Es wird auch sportlich. Die Treppen der Aussichtsplattform stehen nämlich nicht zur Verfügung. Wer die zusätzlichen zwölf Meter nach oben will, muss klettern. Der Bremer Erlebnispädagoge Bastian Basse wird den Turm in einen Kletterturm verwandeln, teilt David Cramer von der Stadtverwaltung mit. Dafür verwendet der Experte mobile Kletterelemente. Die Gipfelstürmer werden selbstverständlich an einem Seil gesichert. Wer oben ist, wird via Flaschenzug in der Zeit wieder heruntergelassen, in der der nächste nach oben klettert. Und was macht der Letzte?

Der wird zumindest nicht verhungern. Denn um die Leckereien kümmern sich in Kooperation der Verein Erlebnis Ristedt, der Schützenverein und der Sozialverband. „Unser Kuchen hat bisher immer geschmeckt“, zeigt sich die Erlebnis-Vorsitzende Christine Reinecke selbstbewusst. Und fürchtet auch die Konkurrenz aus der Kernstadt nicht: Aus Syke kommt Mariano Paderi vom Eis-Café La Piazza mit seinem Eiswagen.

Ach ja, eins noch: Bürgermeisterin Suse Laue und ihr Stellvertreter Thomas Kuchem starten um 13 Uhr zu einer kleinen Radtour. Vom Rathausvorplatz, dem Hinrich-Hanno-Platz, fahren die beiden per Pedal zum neuen Reisegarten. „Wer mag, kann sich uns gerne anschließen“, fordert Kuchem die Syker auf, das Auto für den Weg nach Ristedt stehen zu lassen.

Zur Sache

Reisegarten Weserufer Weyhe

Bei der Einweihung am 4. August von 14 bis 18 Uhr wird der Garten-Walk-Act Immanuel Immergrün für Aufsehen sorgen. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut, wer mag, kann sich schminken lassen. Die musikalische Umrahmung obliegt dem Capstan Shanty Chor sowie dem Duo Lui und Fiete. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft informiert über ihr Wirken. Und an Verpflegungsständen gibt es Diverses vom Fischbrötchen bis zum Kaltgetränk.

Reisegarten Stiftspark Bassum

Doppeleinweihung: Neben dem Reisegarten feiert auch der neue Bouleplatz Premiere. Der Duft-Kräuter-Nasch-Garten lockt mit Smoothies, es gibt die Möglichkeit, ein Landart-Projekt mitzugestalten und eine Darstellung „Stiftspark früher und heute“ in Bild und Text. Musik macht Goldilocks And The Nightingale, für Leckereien sorgt von 14 bis 18 Uhr am 11. August die Essbar.

Reisegarten Mühlenwiese Stuhr

Hier beginnt am 25. August bereits um 13 Uhr eine Radwanderung am Kindergarten Groß Mackenstedt. An der Klostermühle angekommen, warten Kaffee, Kuchen und Bratwürstchen, ein neues Insektenhotel und eine Fotostrecke über das historische Heiligenrode. Kinder können auf einer Strohburg spielen. Es musiziert der örtliche Posaunenchor. Klostermühle und Scheune stehen zur Besichtigung offen.

Reisegarten Delmepark Twistringen

Hier geht es am 25. August von 14 bis 18 Uhr recht informativ zur Sache. Wissenswertes über naturnahes Gärtnern, insektenfreundliche Stauden, gute Insektenhotels und den Bienenlehrpfad wird zu sehen sein. Dazu gibt es Pflanzenvielfalt auf den gesähten Blühwiesen und -streifen zu sehen. Das Jugendorchester Lips And Sticks macht Blasmusik, für Essen und Getränke ist gesorgt.

