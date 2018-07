Prost: Dieter Kathmann und Michaela Borchers stoßen nach dem Schützenfest auf ihre gemeinsame Amtszeit an. (Dominik Flinkert)

Twistringen. Michaela Borchers saß am Montag ganz entspannt mit ihren Freundinnen in einem Café und frühstückte. Da tauchten plötzlich sechs Offiziere auf und sagten, sie müssten sie mitnehmen. Die Kunden an den Nachbartischen applaudierten. Dabei wollte Borchers eigentlich zu der Zeit – um 11.15 Uhr – nach Hause fahren. Daraus wurde nichts, stattdessen wurde sie mit einer Kutsche des Schützenvereins Twistringen zu den Ehrendamen gefahren. Schützenkönig Dieter Kathmann hatte Borchers als seine Königin auserwählt.

So wurde für Borchers ein entspannter Tag auf einen Schlag ganz aufregend. Zum ersten Mal ist sie die Königin des Vereins. Der schönste Moment sei es für sie gewesen, als etwa 800 Gäste im Festzelt an der Lindenstraße das Lied "Schützenliesel" von Tony Marshall mitsangen, während sie durch das Zelt zu Kathmann geführt wurde. "Als Dieter mich in den Arm genommen hat, war das total toll", sagt die 47-Jährige, die König Kathmann schon länger aus der gemeinsamen Clique kennt. Und der war sich vorher auch ziemlich sicher, dass sie seine Königin werden möchte. "Ich wusste nicht nur, dass sie nicht nein sagt, sondern dass sie das wirklich mit viel Spaß und Freude macht", betont er. Borchers hat er wohl genau zum richtigen Zeitpunkt zur Königin genommen. Denn am Montagabend, erzählt Borchers, habe ein anderer Schütze schon ihr gegenüber sein Bedauern geäußert, dass er sie jetzt nicht mehr zur Königin nehmen könne.

Spontaner Entschluss

Kathmann entschloss sich während des Schießwettbewerbs am Montagmorgen spontan, dass er Schützenkönig werden möchte. Als der Wettbewerb mit dem Kleinkalibergewehr etwas behäbig begann, fasste sich der Steuersachbearbeiter ein Herz und nahm das Heft in die Hand. Er gehört zu den etwa fünf Schützen des Vereins, die an etwa 15 Wettbewerben im Umkreis von Twistringen teilnehmen. Sein Ergebnis beim Twistringer Schützenfest konnte sich sehen lassen: 20 Ringe auf der Scheibe. "Das ist das Beste, was man machen kann", sagt der stolze Regent.

Auch wenn der große Stress nach dem Schützenfest für das Königspaar vorbei ist, warten auf es während der Amtszeit noch Termine. Seine Aufgabe: den Schützenverein Twistringen dort repräsentieren, wo er eingeladen ist. Doch davor machen beide mit ihren Partnern Urlaub – Kathmann mit seiner Lebensgefährtin Silke Sturm und Michaela Borchers mit ihrem Mann Thomas. Die Auszeit haben sie sich verdient, allein am Montag waren sie den ganzen Tag mit den Schützen unterwegs, sogar noch durchgängig bis 2 Uhr am Dienstag.

Michaela Borchers kennt das Twistringer Schützenfest nicht erst, seit sie mit Kathmann befreundet ist, sondern schon seit ihrer Kindheit. Sie wurde in Twistringen geboren und wuchs mit der Schützentradition auf. Bei den Festen war sie in fast jedem Jahr dabei. Und schließlich gehört ihr Mann Thomas dem Verein an. Er war auch einer der Offiziere, die Michaela Borchers am Montag im Café abholten. Dass seine Frau die Königin wird, wusste auch er nicht – lediglich zwei Offiziere waren in das Geheimnis eingeweiht. Kathmann war zunächst Mitglied im Schützenverein Natenstedt, wo er bereits als Schießwart die Jugendlichen betreute. Zu dieser Zeit wohnte er in Lerchenhausen.

Zwei Funktionen im Verein

Als er nach Twistringen umzog, trat er 1991 in den Schützenverein ein. Dort ist er derzeit als stellvertretender Kassenwart und Schießwart aktiv. Seine Tätigkeit im Vorstand habe es auch ein wenig beeinflusst, dass er König geworden sei, sagt Kathmann. Denn eigentlich gelte im Verein das Prinzip: Wer im Vorstand ist, sollte auch mal auf den Thron steigen. Außerdem sei es für den Verein immer schwieriger, einen König zu finden. Da habe er sich einen Ruck gegeben. Erfahrung als König bringt Kathmann schon mit, weil er in Natenstedt die Schützen regierte.

Doch eine zweite Regentschaft im Schützenverein Twistringen schließt Kathmann aus. "Da brauchst du keine Angst haben", sagte der Herrscher über die Schützen zu Silke Sturm. Auch sie hatte Kathmann mit seinem Volltreffer auf die Scheibe der Schießanlage überrascht. Sie musste schon einige Zeit auf ihren Lebensgefährten verzichten, wenn er mit den Schützen unterwegs war. Aber Sturm kann gut nachvollziehen, was ihrem Freund am Schützenverein so gut gefällt: das Feiern in der Gemeinschaft und der Zusammenhalt. Darum war der Königsthron mit 150 Vorstands- und Familienmitgliedern sowie Nachbarn auch pickepackevoll.