Ein Jahr nach der Fertigstellung wurde die Konzertmuschel im August 2000 eingeweiht. Damals noch mit heimischen Gruppen. (Frank Thomas Koch)

Helmut Behrens erinnert sich noch genau. Erinnert sich noch genau an den Tag, als vor der Konzertmuschel 50 Paletten ausgelegt wurden. „Es war so schlechtes Wetter, wir brauchten die Paletten, um überhaupt dort laufen zu können“, erzählt Behrens. Dennoch kamen rund 1100 Menschen zur Musical-Nacht. Der erste große Erfolg für die junge Konzertmuschel an der Freudenburg in Bassum. Seit 20 Jahren steht die rund acht Meter hohe und 15 Meter breite Bühne auf dem Gelände und lockt mehr und mehr Menschen in die Lindenstadt. 1999 wurde die Muschel eingeweiht, weniger als ein Jahr später fand das erste Konzert dort statt. Bis heute kamen etliche dazu. „Es hat niemand damit gerechnet“, gibt der ehemalige Vorsitzende des Bassumer Kultur- und Heimatvereins (KuH) Helmut Behrens zu. Gerade weil nur zehn Jahre zuvor noch Tiere über das Gelände liefen.

Zwar sorgen Besucherzahlen um die 1000 auch heute noch für Begeisterung, allerdings kommen sie häufiger vor als früher – DJ Ötzi: 2500 Besucher, Michael Patrick Kelly: 3300 Besucher oder Ben Zucker: 2500 Besucher. Das zeigt: Die Väter der Konzertmuschel waren damals alles andere als auf dem Holzweg. „Er hat auf die Vitrine geschaut und gesagt: 'Die ist es'“, erzählt Behrens. Ein kleiner Fingerzeig sorgte dafür, dass nun Tausende Menschen nach Bassum kommen und Konzerte besuchen. Oswald Defort hatte dazumal entschieden und wenig später stand sie, die Konzertmuschel. Mittlerweile ist die Bühne zu einer richtigen Institution geworden. „Ursprünglich sollte sie auf der anderen Seite stehen“, erzählt Behrens, mittlerweile Ehrenvorsitzender und Konzertmuschelbeauftragter des KuH („ein toller Titel“) über die Standortfrage.

Einweihung im Sommer 1999

Denn eigentlich war die Bühne als Unterstand für die Bassumer Liedertafel gedacht. „Die Konzerte wurden wegen des Wetters oft abgesagt. Bereits in den 1920er- und 1930er-Jahren gab es einen tollen Sommersaal“, sagt Behrens. Daher gab es die Überlegung, einen Pavillon für die Gesangsgruppe zu bauen. Dass es doch die ganz große Bühne geworden ist, lag daran, „dass ich eigentlich eine Sportsendung im ZDF schauen wollte. Da lief aber eine Musiksendung“, berichtet Behrens. Dort hat er auch die Muschel das erste Mal gesehen. Was machte der Bassumer also? Er rief beim Sender in Mainz an. „Ein paar Stunden später hatte ich die Adresse.“ Dann ging es mit Bernhard Danielsson, Walter Brackland und Defort nach Hannover zur Besichtigung. Die Unterstützung der Stadt – „Stadtdirektor Gerd Stötzel war voll begeistert“ – und des Rates war sicher. Die Kosten von rund 120 000 Mark wurden gedrittelt. Stadt, EU und Verein kamen dafür auf. „Viele Bürger und Firmen haben gespendet“, freut sich Behrens auch heute noch über die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Dass die Konzertmuschel nun vom Hauptgebäude der Freudenburg links steht, liegt übrigens an der Planungsfirma. „Sie meinte durch die große Fläche und die Anhöhe zur Freudenburg wäre das Gelände perfekt. Das hat uns überzeugt“, gibt Behrens zu. Mit einheimischen Akteuren wurde letztlich die Konzertmuschel eingeweiht am 25. August 1999.

Trotz des großen Erfolgs der Bühne – nicht zuletzt durch das Bassum-Open-Air, das Oliver Launer organisiert – strömen immer wieder Hunderte Menschen zur Freudenburg. „Im Moment ist das Gelände ausgebucht. Die großen Veranstaltungen sind für Bassum super. Aber wir haben auch Interesse an den kleineren“, sagt Christine Franzke, die heutige Vorsitzende des KuH. Sie und ihre Kollegen wissen, „wir haben bei den Bassumer Vereinen eine große Vielfalt. Wir wollen Leben reinbringen“. Der KuH ist übrigens auch für die Pflege des Geländes zuständig. „Das muss gepflegt werden. Ohne unsere Ü60-Gruppe wäre das Areal nicht in diesem Zustand“, ist Franzke überzeugt. Schließlich solle das Gelände eines für alle Bassumer sein. Zwar betont Franzke, dass an der Konzertmuschel nicht jedes Wochenende etwas stattfinden muss, aber sie wünscht sich: „Auch die Muschel kann gebucht werden. Die Menschen sollen sich hier wohlfühlen und sie nutzen.“