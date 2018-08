Auf dem Weinfest in Bassum genießen die Besucher aufgrund der heißen Temperaturen am liebsten leichten Wein. (Jonas Kako)

Bassum. In der einen Hand eine Flasche Wein, in der anderen mehrere Weingläser – wer diesen Personen am Sonnabend in der Alten Poststraße in Bassum begegnete, hatte den Ort des zweiten Weinfestes der Stadt vor dem Modehaus Maas erreicht. Gemütlich ging es hier bis in die Nacht hinein zu - zu später Stunde im Schein der neu angeschafften Laternen. Für eine super Stimmung sorgten neben dem Wein, den vielen kulinarischen Angeboten und dem ansprechenden Ambiente auch die „Italy Musiker“. Geschätzt wurden 1200 bis 1500 Besucher.

„Die Teilnehmer sind wie vereinbart gekommen – mit ganz viel Lächeln“, stellte Marktmeister Jürgen Donner schon nach einer knappen Stunde begeistert fest. Dann zeigte er auf die neue Errungenschaft, die sich die veranstaltende Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Region Bassum (WIR) geleistet hatte. Fünf Kandelaber-Leuchten, allesamt dreiflammig, standen auf dem Festareal und spendeten später bei Dunkelheit Licht. „Im Vorjahr hatte es nämlich Kritik gegeben, dass unsere Lampen zu grell gewesen seien“, erklärte er.

Die ersten Gäste waren zeitig gekommen, um sich bei tropischen Temperaturen von über 30 Grad und Sonne pur möglichst einen schattigen Platz zu ergattern. Weiße Sonnenschirme spendeten den Besuchern stellenweise etwas Schutz. Die kräftigen Rotweine waren an diesem Tag gar nicht so gefragt, vielmehr die leichteren Weine, die von sechs Händlern angeboten wurden. Neben der Wirtegemeinschaft Bassum waren dies die Händler Beverino, Carsten Kraft, Marita Fröhlke, Niels-Jonas Lücke und Francesco Valentini.

„Rheinhessen oder Frankenwein, halbtrocken oder lieber trocken? Wollen Sie ein Schlückchen probieren oder soll ich gleich einschenken?“ Niels-Jonas Lücke ging selbstbewusst auf seine Kundschaft zu. Aber was war nun der Trend an diesem Tag? „Das hat sich noch nicht herauskristallisiert“, erklärte Martin Freye vom gleichnamigen Gasthaus, der beim Zelt der Wirtegemeinschaft bediente. „Wir haben zum Beispiel Aperol-Spritz, Pfirsich-Hugo, einen Roséwein aus Südafrika und Käsespieße“, gab er einen Einblick in die Angebote des Tages. Woanders wurde ein „Weinbergs-Pfirsich-Sekko“ angeboten.

An Gaumenfreuden zur Stärkung fehlte es auf dem zweiten Bassumer Weinfest nicht. So präsentierte der Lionsclub Bassum Klosterbach-Delme mit dem ehemaligen Landrat Gerd Stötzel ganz besondere Weinberg-Schnecken, die als fein abgeschmeckter Leberkäs so manchen Gast überraschten. „Die Vielfalt macht einiges aus“, urteilte Wilhelm Bäker von den Lions, die auch spezielle Weingläser als Eintrittsmerkmal verkauften. „Da steht keine Jahreszahl drauf, sie können auch im kommenden Jahr noch benutzt werden. Aber das wird wohl geändert“, erklärte ein anderes Lions-Mitglied.

Mit leckerem Burgunderbraten mit Krautsalat und Kartoffel-Püree lockte die Bassumer Ortsvorsteherin Cathleen Schorling – mit einem schicken Dirndl gekleidet – die Besucher an. „Ich habe auf Plastik verzichtet und setze dieses Mal auf Holz beim Besteck und Tellern“, erklärte die umweltbewusste Bassumerin einer Kundin.

Doch es gab bei stimmungsvoller Hintergrundmusik auch andere Leckereien. So zum Beispiel am Stand von drei Bassumer Bäckern Laugen- und Vesperstangen sowie Lauchtaler. An einem anderen Tresen holten sich die hungrigen Gäste Flammkuchen klassisch oder vegetarisch auf einem großen Papp-Tablett ab. Bio und Fairtrade waren ebenfalls angesagt. So gab es ganz besonderen Kaffee und Pizza. Wer wollte, konnte sich auch einen kleinen Teller mit Antipasti servieren lassen oder ganz einfach eine Bratwurst genießen.

„Wir sind alle durch die Bank zufrieden. Die Aussteller wären bei einem weiteren Weinfest im kommenden Jahr wieder dabei. Wir werden es ins Auge fassen", erklärte Mitunternehmerin Janett Köhrmann.