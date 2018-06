Der Plan steht fest: Klaus Zimmermann (v. l.), Christina Stoffers, Ilona Haberkamp und Christa Carstens sind bereit, loszulegen. (Jonas Kako)

Syke-Barrien. Große alte Bäume, schöne Hecken und Sträucher, bunte Blumen, lauschige Ecken zum Verweilen. So wünschen sich Besucher einen Park, einen Ort an dem man sich wohlfühlt und gerne aufhält. Einen solchen Ort möchte auch die Landschaftsgärtnerin Christina Stoffers aus dem Barrier Friedhof machen. An diesem Freitag, 29. Juni, um 19.30 Uhr wird sie ihre Pläne zusammen mit den Kirchenvorstand in der Barrier Kapelle vorstellen.

„Die Bestattungskultur ändert sich, große Familengrabstellen werden seltener gewünscht, heute gibt es viel mehr kleine Grabstellen und noch mehr freie Flächen durch zurückgehende Begräbniszahlen und einen Anstieg an Urnenbeisetzungen“, erläutert Stoffers auf einem Friedhofsrundgang und deutet in die Runde. Dieser zunehmenden „Flickenteppich-Optik“ möchte sie durch eine geplante landschaftliche Gestaltung und bewusste langfristig angelegte Flächevergabepraxis entgegenwirken. Dabei liege der Fokus auf dem Bestreben, unterschiedliche Formen der pflegefreien Bestattung anzubieten. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Grabplatten in der Erde, die von Rasen umgeben sind und in der Folge mit dem Rasenmäher gepflegt werden können, für viele Trauernde doch nicht das Richtige sind“, so Stoffers. Denn es bliebe der Wunsch nach Kommunikation, nach einem Ort des Gedenkens. „Die Hinterbliebenen möchten einen Ort haben, den sie ihrem Verstorbenen zuordnen können, einen Ort, an dem sie Blumen niederlegen können.“

Schalldämpfende Anpflanzung

Besonders freut sie sich über den Vorschlag des Kirchenvorstandes, auch für die sozialen Begräbnisse einen solchen Bestattungsort zu schaffen. Man muss eine Kombination aus Pflegefreiheit und Individualität schaffen, ist sich die Landschaftgärtnerin sicher. Außerdem sollte die Kommunikationssituation verbessert werden. Viele Leute träfen sich auf dem Friedhof, Omas brächten ihre Enkel mit. Dafür brauche man Treffpunkte mit Sitzgelegenheiten. „Eigentlich wünschen sich die Besucher keinen Friedhof, sondern möchten sich viel lieber in einem Park aufhalten, dort einen ruhigen und entspannten Moment erleben“, beschreibt sie die veränderten Ansprüche und weist auf einen besonderen Aspekt des Barrier Friedhofs hin, die Nähe zur B6: „Die Besucher wünschen sich an einem solchen Ort Ruhe.“

So sehe der Plan auch vor, schalldämpfende Anpflanzungen zu machen, um den Verkehrslärm zu verringern. Ebenso wie das Pflanzen von zusätzlichen Bäumen, um die räumliche Wirkung zu verbessern und für Beschattung zu sorgen. Auf den Rasenflächen soll im Frühjahr ein Blütenmeer blühen. Ein weiteres Anliegen der Ingenieurin und des Kirchenvorstands ist die Neuanlegung einer kleinen Kindergrabanlage gegenüber der Gedenkstätte der dort begrabenen Kinder aus dem 2. Weltkrieg. „Diese Grabstellen wurden früher nicht gerade an die schönsten Ecken verlegt, da viele Kinder vor der Taufe starben und nach damaliger Auffassung eigentlich nicht auf einen kirchlichen Friedhof gehörten.“ Und es wird weitere Veränderungen zur Verschönerung des Friedhofs geben: Einen Heidegarten am Waldrand, einen lauschigen Platz unter der großen alten Linde, Rasen- und Staudenbepflanzungen, Bögen mit duftenden Rosen und einiges mehr, das Interessierte am 29. Juni um 19.30 Uhr in der Friedhofskapelle vorgestellt bekommen.