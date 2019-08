Halten die Fahne für die Kultur im Garten hoch: Birgit Meyer-Borchers (von links), Hannelore Voigt und Gisela Buschmann von den Landfrauen, Susanne Vogelberg und Claudia Voss von der Stadt Bassum sowie Thomas Schwenen, Oliver Sänger von der Band Greyhound und Eventmanager Oliver Launer. (Michael Braunschädel)

Bassum. Birgit Meyer-Borchers von den Landfrauen meint: „Das läuft.“ Auch Konzertveranstalter Oliver Launer findet: „Die Menschen sollen das Grüne sehen, was Bassum zu bieten hat.“ Und Oliver Sänger von der Band Greyhound freut sich auf „das geniale Ambiente“. Der Tenor ist eindeutig, was das Gartenkultur-Musikfestival angeht, das noch bis zum 31. August dauert. Den Start hat die Stadt selbst gemacht. Am Sonntag trat das Duo Goldilocks And The Nightingale im Stiftspark auf. Aber das soll noch nicht alles gewesen sein, denn auf zwei Konzerte können sich Interessierte noch freuen.

Zarte Melodien, aber bei einer ganz anderen Location, bietet die Klassische Philharmonie Nordwest am 18. August. Oliver Launer, der die Musiker in die Freudenburg gelotst hat, gibt zu: "Das waren verschiedene Zufälle, die dazu geführt haben, dass sie kommen." Denn schon seit mehren Jahren schwirrte Launer der Gedanke durch den Kopf, mal ein Konzert am Nachmittag an der Freudenburg zu organisieren. Warum nicht also jetzt? Chefdirigent Ulrich Semrau und Launer kennen sich, die Wege waren also kurz. Zeigt einen Tag vorher noch Sasha, was er drauf hat, bietet die Philharmonie mit der "Italienischen Operngala" Highlights italienischer Arien. Da dürfen Francesco Cilea, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini und Guiseppe Verdi natürlich nicht fehlen. Mit dabei sind zudem Agnieszka Sokolnicka und Voytek Soko-Sokolnicki, zwei Stars der internationalen Opernszene. Die Karten kosten 21,65 Euro (Sitzplatz) beziehungsweise 17,75 Euro (Stehplatz). Der Vorverkauf läuft über Papier und Tinte in Bassum und Gabis Kosmetik und Fußpflege in Syke. Los geht's um 16 Uhr an der Konzertmuschel. "Wir wollen das gemütlich halten, es gibt keine Bierbuden, sondern eher Kaffee und Kuchen", versichert Launer. Gleichzeitig dürfen Gäste keine eigenen Decken und Stühle mitbringen. Aus versicherungstechnischen Gründen", wie Launer mitteilt.

In die Konzertmuschel und zurück

Darüber brauchen sich die Veranstalter beim Abschluss am 24. August nicht die Köpfe zu zerbrechen. Ab 15 Uhr spielt nämlich beim „Kultursommer der Bassumer Landfrauen“ die Band Greyhound im Garten von Familie Iburg, Stühren 19. Denn was wäre ein Gartenkultur-Musikfestival ohne den Garten? „Früher haben wir immer zwischen Freudenburg und einem Garten gewechselt. Im Garten war es immer schöner, haben wir gemerkt“, erinnert sich Birgit Meyer-Borchers. Mit-Landfrau Hannelore Vogt hat sich gefreut, dass „Greyhound gleich zugesagt hat“. Tische stehen bereit für das Konzert bei freiem Eintritt. Ein Picknick ist natürlich möglich, wenn die Gäste sich vorher etwas eingepackt haben. „Die Leute wollen sich ja auch unterhalten“, weiß Meyer-Borchers. Dem Charme des privaten Gartens sind sie und ihre Landfrauen schon länger erlegen. „Es ist mal etwas anderes und für jeden offen. Und wenn die Gruppe gut ist, dann zieht sie auch“, witzelt sie.

„Wir überlassen die Bewertung unserer Musik lieber anderen“, nimmt Greyhound-Frontmann Oliver Sänger den Spaß auf. Was er aber sagen kann, ist, dass er und seine acht Band-Kollegen eine ganze Bandbreite an Songs und Genres bieten. Bassums Kulturfrau Claudia Voss zeigt sich beeindruckt von so viel Abwechslung innerhalb eines Monats: „Wir haben alles dabei.“



Sämtliche Informationen für die einzelnen Konzerte in Bassum und umzu gibt es auch digital nachzulesen auf der Internetseite www.gartenkultur-musikfestival.de.