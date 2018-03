Syke. Er sieht schon leidend aus: Der arme Kerl, der vom Flyer der Syker Theaterwerkstatt blickt. Carlo Kanitzke ist leidenschaftlicher Hypochonder und die Hauptfigur des neuen Stückes der Theaterwerkstatt. Das allerdings trägt den Titel „Carlo kummt in'n Katalog“ und hat am Sonnabend, 24. Februar, ab 20 Uhr auf der Bühne des Kreismuseums Premiere. Hat Carlo also vielleicht noch etwas anderes zu bieten?

Vorerst sieht es nicht so aus. In der ersten Szene sieht man seine Frau Sissi, gespielt von Karin Wülbern, durch das Wohnzimmer gehen. Ihrem Monolog ist zu entnehmen, dass sie sich große Sorgen um ihren Mann macht, der zum Spazierengehen im Park das Haus verlassen hat. Als er zurückkehrt, stellt sich heraus, dass ihre Sorgen nicht unbegründet waren, denn Carlo ist sichtlich angeschlagen. Mit kleinen Tippelschritten, die Arme an den Körper gepresst, dreht er den ganzen Körper mit steifem Hals und stöhnt dabei, als wenn er Schmerzen hätte, so die Regieanweisung des Textes. Viel Mimik, Gestik und Körpereinsatz also für Frank Mithöfer den Hauptdarsteller. „Ich habe jede neue Krankheit, von der ich höre“, jammert Mithöfer in der Rolle des Hypochonders. „De hatt nich inne Bene, de hett in Kopp“, amüsieren sich die anderen über den Inhalt des Stückes und dokumentieren dabei, dass die Stimmung im Team eher humorvoll und entspannt ist – trotz des nahenden Premierentermins.

Die Leiden des jungen C.

„Dieses Stück ist schon arbeitsintensiver als unser letztes“, sind sich die Darsteller einig. Alle vier müssen fast die ganze Zeit auf der Bühne agieren, allen voran natürlich Mithöfer als Carlo. „Wir mussten ihm die Rolle schmackhaft machen, denn eigentlich wollte er nur eine kleine mit wenig Text übernehmen in diesem Jahr“, erzählt Maren Kanther, die die Rolle seiner Mutter spielt. Die bietet an, bei Carlo zu bleiben und ihn zu pflegen, damit Sissi wieder arbeiten gehen kann. Langsam merkt Carlo, dass seine Mutter ihm Feuer unter dem Hintern machen möchte. Also flüchtet er in den Park, wo er Julia trifft. Diese sieht in Carlo ein Model – und sorgt ungewollt für Eifersüchteleien.

Wichtig ist den Laienschauspielern bei der Auswahl des Werkes vor allem die Komik. „Für uns muss es immer eine Komödie sein“, steht für Christian Schröder fest, der den Hausarzt des Kranken verkörpert. Dafür ist in „Carlo kummt in'n Katalog“ gesorgt, denn schon allein die „Leiden des jungen C.“, der quasi immer mit einem Bein im Grab steht, sorgen für Spaß beim Zuschauen, ebenso die Dialoge. „Iss düsse Julia nu wohrhaftig dien Verhältnis?“ Mit dieser Frage beginnt der letzte Akt, der auch noch die perfekte Unterhaltung für die weiblichen Zuschauer bietet – mit einer echten Modenschau von Carlo alias Frank Mithöfer. Denn schließlich kummt Carlo in'n Katalog.

Ganz textsicher sind die Darsteller noch nicht, aber ihr Versprechen: „Bis zur Premiere steht das Stück.“ Bis dahin wird weiter intensiv zwei Mal die Woche im Syker Kreismuseum geprobt für die fünf Akte, die die spannende Verwandlung vom Hypochonder zum Model zeigen, aber auch mit anderen Veränderungen für Dynamik sorgen. Für die Premiere am 24. Februar ab 20 Uhr sind noch Restkarten erhältlich. Weitere Aufführungen werden am 25. Februar ab 16 Uhr, am 4. März ebenfalls ab 16 Uhr, am 7. März ab 20 Uhr sowie am 10., 17. und 18. März jeweils wieder ab 16 Uhr stattfinden. Eintrittskarten gibt es vorab für neun Euro (Premiere elf Euro) im Kreismuseum und für spontane Naturen an der Abendkasse.