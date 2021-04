Der bereit gestellte Müllcontainer am Wertstoffhof füllte sich nur peu á peu. Die freiwilligen Umweltspaziergänger fanden weniger Abfall als in vergangenen Jahren. (Michael Galian)

Bruchhausen-Vilsen. An besonders schönen Tagen ist der Himmel sozusagen wie aus blauem Porzellan, dichtete einst der deutsche Schriftsteller Erich Kästner. So ein sonniger, frühlingshafter Tag war dieser Sonnabend, an dem umweltbewusste Bürgerinnen und Bürger aufgerufen waren, sich in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen auf den Weg zu machen und beim Spaziergang Müll einzusammeln. Was vor der Pandemie „Aktion saubere Landschaft“ hieß und besonders Vereinsmitglieder zu Dutzenden ausschwärmen ließ, musste nun als Einzelperson oder mit Angehörigen aus der Familie unter dem Namen „Umweltspaziergang“ unternommen werden. Dass seit Ausbruch des Coronavirus und den darauffolgenden sportlichen Einschränkungen Spaziergänge einen hohen Stellenwert zurückerobert haben, ist schließlich auch der Samtgemeindeverwaltung nicht entgangen.

Um die benötigten Mülltüten und Handschuhe im Vilser Rathaus zu erhalten, war vorab ein telefonischer Abholtermin auszumachen. Als Dank für die Beseitigung des Mülls gab es einen Gutschein von Borcherdings Imbiss, der bis zum 12. Mai gültig ist. Außerdem konnten sich Erwachsene über ein Einkaufsnetz und Kinder über Warnwesten und Brotdosen freuen.

Im Ortskern von Bruchhausen-Vilsen und rund um den Marktplatz waren keine Sammler zu entdecken, doch am Maidamm, nahe dem Ostbahnhof, war am Wochenende Nadja Wikner vom Reiterhof Wikner mit Tochter Ina-Marie unterwegs. Drei Mädchen aus dem Reitverein hielten währenddessen auf der anderen Straßenseite nach Müll Ausschau. „Ja, Masken befinden sich auch im Sack“, hieß es von den Teilnehmern.

Familie Bergmann aus Wiehe mit Sohn, Tochter und Hund hatte dagegen seit dem Morgen, beginnend am Sportplatz, das Gebiet Alte Drift im Visier. „Viele Scherben und Flaschen haben wir eingesackt“, berichtete die Gruppe. „Aber bei früheren Sammelaktionen vom Schützenverein aus lag erheblich mehr Müll herum“, stellten sie erleichtert fest. Einige andere Teilnehmer erklärten: „Seit die Einschränkungen greifen, sich nicht mehr als Gruppe zu treffen, sind die Zusammenkünfte bei Fastfood-Ketten womöglich zurückgegangen. Anscheinend ist deswegen die Vermüllung durch diese früher vielfach weggeworfenen Plastik-Verpackungen geringer.“

Dieter Borcherding und Wilfried Müller vom Vilser Verschönerungsverein hatten sich neben anderen Bürgern auf den Weg ins Vilser Holz gemacht, im Gelände verteilt und rechts und links an der Bahnstrecke entlang gesammelt. Ihre Ausbeute nach zwei Stunden waren zwei fast volle Säcke. Bis 12 Uhr konnte das Gesammelte in Bruchhausen-Vilsen am Gaswerk bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft in den bereitgestellten Container geworfen werden.

Die kleine Madita Krause wurde dafür von ihrem Papa hochgehoben und schleuderte ihren Müllsack aus dem Kurpark mit Schwung hinein. Andere Mitglieder der Familie Krause waren am Hoppendeich, dem früheren Auto-Kino-Gelände, fündig geworden. Sie hatten schon am Freitag die erste Tour hinter sich. Hildegard und Wolfgang Wessels vom Gartencafé Volldampf konnten selbst drei prall gefüllte Säcke in einem kleinen Handkarren aufweisen. Ihr Sammelrevier war vier Stunden lang die Bassumer Straße, die Bundesstraße 6 und die Sulinger Straße, gewesen. Auch sie klagten: „Wir haben viele leere Flaschen gefunden.“

Manfred Formeck, Mitarbeiter auf dem Wertstoffhof, registrierte kurz vor 12 Uhr zufrieden: „Der bereitgestellte Container war in früheren Zeiten bei solchen Aktionen zum Schluss randvoll. Ja, er quoll fast über. Heute ist er nicht einmal halb gefüllt. Ein gutes Zeichen.“ Auf dem Heimweg über den Heiligenberg bot sich allerdings ein anderes Bild. Auf dem kleinen Parkplatz in Sichtweite des Waldkindergartens lagen leere und mit Essensresten gefüllte Tüten einer Fastfood-Kette, Papierfetzen, zerknüllte Bonbontüten, Zigarettenschachteln und blaue Masken.