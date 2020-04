Jürgen Kehlenbeck lebt mit seiner Frau Helga in einem großen Haus in Schwarme. "Dort gibt es immer viel zu tun", sagt der Tischlermeister. (Vasil Dinev)

Vor 27 Jahren nahm Jürgen Kehlenbecks Schicksal seinen Lauf. Der damals 42-jährige Tischlermeister war gerade auf der Heimfahrt von der Arbeit. Bei Martfeld sah er in einer Kurve plötzlich ein Auto vor sich, das von der Fahrbahn abgekommen war. Ein Ausweichen war Kehlenbeck nicht mehr möglich, es kam zur Kollision. Schwer verletzt wurde der Tischlermeister ins Krankenhaus eingeliefert. Kehlenbeck hatte Glück im Unglück, in einer Hamburger Klinik der Berufsgenossenschaft erholte er sich schnell von den Folgen des Verkehrsunfalls. Er trug keine bleibenden Schäden davon – scheinbar.

Ein Vierteljahr später wurde ihm zu Hause schwarz vor Augen. „Eine kurzzeitige Erblindung ist ein typischer Vorbote eines Schlaganfalls“, erklärt Kehlenbeck heute. Seine Frau Helga brachte ihn ins Krankenhaus. Die Diagnose: Beim Autounfall hatte Kehlenbeck sich an der rechten Halsschlagader verletzt. Nun gab es dort eine Verstopfung. Die Ärzte nahmen sofort einen Eingriff vor. Der Schlaganfall kam trotzdem, einige Tage später, Kehlenbeck lag zu diesem Zeitpunkt noch im Krankenhaus. „Ich hatte fast den Eindruck, die Ärzte hätten darauf nur gewartet“, erzählt er.

Eine schlimme Zeit für den Tischlermeister. Er wurde in eine Reha-Klinik nach Hamburg verlegt, körperlich ging es ihm sehr schlecht. „Ich hatte eine schwache Stimme, konnte nur noch flüstern“, erinnert er sich. Besonders gravierend: Kehlenbeck war linksseitig gelähmt; ein Zustand, der bis heute anhält. Durch eine mehrmonatige, intensive Therapie schaffte er es aus dem Rollstuhl und erlernte wieder das Gehen. Heute kann er mit einem Gehstock auch kurze Strecken eigenständig zu Fuß zurücklegen.

Nach dem Autounfall hatte der Tischlermeister sich viele Gedanken über seinen Beruf gemacht. Er wollte seine Arbeit wieder aufnehmen, die Behindertenwerkstatt weiter aufbauen, in die er so viel Zeit und Kraft investiert hatte. Nun war er selber körperlich behindert. „Da waren meine beruflichen Ideen nur noch Schnee von gestern“, sagt er mit Bedauern.

Kehlenbeck lobt die medizinische und therapeutische, aber auch die seelische Betreuung in der Reha-Klinik. „Der Klinikseelsorger hat mir damals viel Mut gemacht“, berichtet er. Große Unterstützung erhielt er auch von seiner Ehefrau. „Helga war immer für mich da“, sagt er mit Dankbarkeit in der Stimme.

„Wir haben damals viele Gespräche geführt, und ich habe versucht, sein Leid zu mildern“, schildert Helga Kehlenbeck. Sie sei damals oft bei ihrem Mann in der Reha-Klinik gewesen, habe bei der therapeutischen Arbeit zugesehen und dabei viel für sich selber mitgenommen. So schwierig die Situation auch gewesen sei, habe es auch positive Aspekte gegeben, sagt sie. Beispielsweise die Familie in Hamburg, bei der sie als Angehörige eines Reha-Patienten übernachten konnte. „Zu dieser Familie bestehen noch heute gute Kontakte. Da haben wir neue Freunde gewonnen“, berichtet Helga Kehlenbeck.

Nach dem Ende der Therapie zog Jürgen Kehlenbeck mit seiner Frau auf den Resthof seiner Eltern in Schwarme. Seine Rentensituation konnte er damals klären, finanzielle Sorgen musste er sich daher keine machen. Trotzdem habe er viel gehadert. „Warum gerade ich?“, habe er sich oftmals gefragt. Zwei bis drei Jahre habe es gedauert, bis er sein Schicksal als Schlaganfallbetroffener akzeptiert hatte.

Wichtig für ihn war, sein Leben selbst zu gestalten. Seine Kontakte zu verschiedenen Selbsthilfegruppen halfen ihm, neuen Mut zu gewinnen. Das Problem: Die nächste Selbsthilfegruppe in Nienburg war räumlich weit entfernt. „Dort hinzukommen, war immer sehr aufwendig für mich“, sagt Kehlenbeck.

Das Ehepaar nahm dies zum Anlass, selber eine Gründungsinitiative zu ergreifen. 2002 startete schließlich die „Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetroffene und Angehörige Bruchhausen-Vilsen“ mit einem halben Dutzend Teilnehmern. Die Gruppe, die sich einige Jahre nach der Gründung den Namen „Lichtblick“ gab, habe sich prima entwickelt, freut sich Helga Kehlenbeck. Heute zählen mehr als zwei Dutzend Mitglieder zum „Lichtblick“.

Auch Menschen mit ähnlichen Symptomen aus anderen Krankheitsbildern, etwa dem Guillain-Barré-Syndrom, seien in der Selbsthilfegruppe willkommen, betont Kehlenbeck. Für Betroffene sei die Gruppe wichtig, sich auszutauschen und Erfahrungen zu teilen. Besonders schön findet Kehlenbeck es, wenn es positive Entwicklungen mitzuverfolgen gibt. „Wenn zum Beispiel jemand am Anfang mit dem Rollstuhl kommt und später wieder laufen kann“, sagt er.

Seine eigene Immobilität störte Kehlenbeck sehr: „Ich konnte nicht mehr Auto fahren und war auf die Fahrdienste meiner Frau oder meiner Tochter angewiesen.“ Der Tischlermeister wollte trotz halbseitiger Lähmung wieder selber am Steuer sitzen. Er stellte Anträge, nahm Fahrstunden – und erlangte tatsächlich wieder eine Fahrerlaubnis. In seinem Auto mit Automatikgetriebe befindet sich auf dem Lenkrad ein Drehknopf, der es ihm ermöglicht, das Fahrzeug nur mit der rechten Hand zu steuern. „Das war schön, wieder mobil zu sein“, strahlt er. Auch in seiner Selbsthilfegruppe sorgte seine wiedergewonnene Mobilität für Aufsehen. „Viele wollten es mir nachmachen und selber wieder das Autofahren lernen“, sagt er und lacht.

Langweilig wird es Kehlenbeck auch mit Ende 60 nicht. So hat er sich im Eigenheim eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der der gelernte Tischler sich seinen Drechselarbeiten widmet. Die von ihm gedrechselten Schalen und Kugeln waren bereits in Robberts Huus in Schwarme und im Kreismuseum Syke ausgestellt. Kehlenbeck freut sich bereits auf die Veranstaltung Kunst Kultur Kirchlinteln (KKK). Ein Künstler habe ihm angeboten, auf dessen Gehöft Kehlenbecks Objekte mit auszustellen. „Das Haus und der Garten sind so groß, da ist immer etwas zu tun“, erzählt er.