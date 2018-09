Viele Hände, ein Ziel: Der Speicher an der Nolteschen Scheune in Süstedt soll fertig werden. (Jonas Kako)

Süstedt. Wer sich an die Fotos des Speichers an der Nolteschen Scheune in Süstedt aus dem vergangenen Jahr erinnert, mag kaum glauben, dass es sich um das gleiche Gebäude handelt. Damals dem Verfall preisgegeben, ist mittlerweile auf dem Gelände ein echtes Schmuckstück entstanden: Da leuchten rote Dachpfannen, da schmücken neue Fenster die vormals unansehnlichen Löcher, da zeigt sich am Giebel kunstvolles Mauerwerk.

Seit dem Start des Projekts Dorfbegegnungsstätte für Jung und Alt hat sich also viel getan. Und natürlich befindet sich der Speicher auch nicht mehr am alten Platz neben dem Bauernhaus, sondern ist neu errichtet worden gegenüber der Nolteschen Scheune und bildet damit zur Mühle die perfekte Ergänzung im historischen Gebäudeensemble. Endgültig fertig werden soll der Speicher schon bald. „Unser Plan ist die Einweihung zum Jahresende“, erklärt der Vorsitzendes des Süster Kring, Bernd Brinkmann.

Zusammen mit neun Jugendlichen ist er am Sonnabendmorgen im Einsatz im Speicher, um letzte Innenarbeiten zu erledigen. Wenn alles fertig ist, wird der Dorftreffpunkt für Jung und Alt eingeweiht. „Die Jugendlichen wollen natürlich WLAN und werden sich dann hier wohl zum Spielen und Fußballgucken treffen. Für die Älteren kann ich mir Kaffeeklatsch, Klönschnacks und Handarbeit vorstellen“, entwirft Brinkmann die Vision eines belebten Treffpunkts.

„Zum Handarbeiten werden wir uns wohl nicht treffen“, müssen Ruben, Marie, Marik, Eric, Denise und Lene schmunzeln auf die nicht ganz ernst gemeinte Nachfrage. „Wir wünschen uns eine Theke mit Zapfanlage“, so die jungen Leute. Und natürlich dürften Fernsehen und WLAN nicht fehlen. „Einmal wöchentlich werden wir uns hier wohl mindestens treffen“, ist ihr Plan für die Zukunft, die sie selbst aktiv mitgestaltet haben in ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen, die an diesem Sonnabend um 9 Uhr starteten. „Meistens waren wir so zehn Leute“, können sie eine positive Einsatzbilanz und ein positives Resümee ziehen: „Wenn genug Leute da sind, macht es Spaß“. Auch Bernd Brinkmann freut sich über das Engagement: „Dafür kann man die jungen Leute ruhig mal loben.“

Ohne professionelle Handwerker hätte man das Projekt allerdings nicht realisieren können, ohne den engagierten Einsatz von Handwerkern wie Zimmermann Ingo Rheb, Maurer und Dachdecker, die sich mit alten Bauwerken auskennen, betont Brinkmann. Schließlich habe man das gesamte Gebäude umsetzen müssen. „Die Schwellen, die in der Erde lagen, mussten erneuert, alle Teile nummeriert werden.“ Und damit nicht genug, da das Mauerwerk und auch das Dach teilweise nicht mehr komplett war, machte man sich auf die Suche nach Ziegeln und Dachpfannen bei Abbrüchen anderer Gebäude. „Jeder Ziegel ist per Hand bearbeitet und sauber gemacht worden und konnte erst dann von den Maurern verarbeitet werden“, so Brinkmann. Und auch mit den Dachpfannen sei es nicht so einfach gewesen. „Da passt nämlich nicht jede Dachpfanne, zum Schluss sind wir nur noch mit dem Dachdecker losgefahren, um die passenden mitzubringen“.

Die liegen jetzt auf dem Dach und krönen sozusagen den Speicher, während an der rechten Seite des Gebäudes auch noch ein hölzerner Anbau entstanden ist für die Sanitäranlagen. Ganz zum Schluss werden dann noch die stilechten Stall- oder auch Klöntüren angebracht.