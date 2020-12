Gute Tipps, auch für Männer, hält Franziska Krüger, Geschäftsführerin des "Depot", bereit. (Michael Galian)

Man könnte meinen, dass Geschenke in unserer Kultur zum Wichtigsten gehören, was das Weihnachtsfest zu bieten hat. Die Wunschlisten der Kinder werden alljährlich länger, die der Älteren hingegen immer kürzer. Aber es gehört auf alle Fälle dazu, den Liebsten eine oder zwei oder mehr Überraschungen unter den obligatorischen Nadelbaum zu legen. Selbst, wenn man sich verspricht: „Nächstes Jahr schenken wir uns nichts.“ Und dann kann man doch nicht dran vorbei – am Suchen und Kaufen, am Basteln und Stricken.

Dabei wird das mit dem Schenken zu Weihnachten ja immer wieder – je nach Charakter – ganz verschieden gehandhabt. Während die einen das ganze Jahr über hier und da mal eins nach Hause bringen und dabei jeweils einen bestimmten Menschen dazu im Kopf haben, schieben die anderen die Auswahl bis kurz vor dem Fest auf und geraten regelmäßig in Panik. Und lernen nicht daraus. Das Restjahr nimmt sie wohl zu sehr für anderes in Anspruch. Für Letztere haben wir uns in diversen kleinen und großen „Tüddelkramläden“ in Bruchhausen-Vilsen umgeschaut.

Da war es überhaupt nicht schwierig, dank der kompetenten Beratung der Verkäuferinnen sehr viele Tipps zu bekommen. Ob nun für einen kleinen, einen männlichen oder weiblichen Empfänger. Da wurde die sogenannte Qual der Wahl immer größer. Sollte das Geschenk eher leuchtend und schrill sein, nachhaltig und originell oder individuell und komisch? Freude machen, überraschen oder zum aktiv Werden anregen?

Zu den kleinen Geschäften gehören in der Bahnhofstraße gegenüber von der Sparkasse gleich zwei nebeneinander. Zum einen die „Süße Post“, bei dem, wie der Name schon sagt, vorwiegend Süßes zu haben ist sowie eine Auswahl von Postkarten, witzige und feierliche. Da sieht man zum Beispiel auf einer Weihnachtspostkarte, ein Rentier, das zum Weihnachtsmann, der neben dem angehaltenen Schlitten steht, sagt: „Alle zehn Minuten anhalten zum Pinkeln, es wird wirklich jedes Jahr schlimmer.“

Daneben der Laden „Kunst und Handwerk“ von Gisela Zeller, bei der man schon im Schaufenster auf eigenwillige Jahreszeiten-Wesen trifft. Engel in eher komischen Formen, leicht dicklich und skurril. Oder drollige Wichtel, die mit mürrischem Gesichtsausdruck auf allen möglichen Kanten mit schlenkernden Beinen hocken. Oder ebenso witzige wie heilige drei Könige mit Kamelen, in Indien gefertigt. Oder dekorative Servietten von der bekannten Marke Marimekko.

Weiter die Bahnhofstraße hinunter findet sich dann der Weltladen, der von der Dritte-Welt-Gruppe und dem BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) betrieben wird und zum Dachverband Weltladen gehört. Dort gibt es vieles aus Holz aus der ganzen Welt. Damit wird dem Gedanken der Nachhaltigkeit genüge getan. Also Produkte aus vielen „fairen Projekten“, solchen, in denen das Ziel ist, in enger Zusammenarbeit mit vielen Partnern Produkte zu entwickeln, die dem Partnerbetrieb Arbeit und Einkommen über einen längeren Zeitraum sichern. Helga Kleinschmidt, die lange Jahre aktiv dabei ist, sagt: „Wir haben eine breite Auswahl hochwertiger und exklusiver Produkte – von schmackhaften Lebensmitteln über reizvolle Handwerksprodukte und tollen Accessoires bis hin zu attraktiver Mode.“ Köstliche Kaffees, edle Schokoladen sowie eine reichhaltige Auswahl schöner Geschenkideen findet man dort. Hochwertige Handwerksartikel wie die bunten, selbstgezogenen Kerzen vom Kapula-Projekt aus Afrika. Oder „Oware“, ein seltenes Spiel mit Bohnen, von dem Helga Kleinschmidt weiß, dass sie es bei Wüstenbewohnern gesehen hat.

Des Weiteren findet man im Gebäude Zur Kleinbahn 3 das große Geschäft „Depot“, zu einer Kette gehörend. Dort erteilt Geschäftsführerin Franziska Krüger eine Vielzahl von Tipps. So zur Unmenge von Baumschmuck, Lichtern, Dekoration, Gewürzen, Keramik und Spielzeug. Neu in deren Angebot: ein großer Stand mit lauter kreativen Ideen zu Geschenken für Männer. Beispielsweise die „Männerhandtasche“, ein Holzträger für Flaschen. Oder schwarze Becher. Daran befestigt: kleine Flachmänner. Gleich daneben Gin mit Rezept zur eigenen Herstellung, der in solchen Flachmännern bestens aufgehoben sein könnte. Oder eine Wurst-Guillotine oder eine Männer-Grill-Tüte oder ein Roulette-Trinkspiel.

Das Geschäft „Depot“ können Interessierte auch zurzeit noch zu den regulären Öffnungszeiten des Einzelhandels aufsuchen. Bei den anderen genannten Geschäften müssen sich Interessierte vorher über das Internet informieren.