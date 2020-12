Konnten 2020 auf ihr 15-jähriges Bestehen anstoßen: die Syker Gästeführer. (Michael Galian)

Syke. Neues Jahr, neuer Versuch – das gilt auch für die Syker Gästeführer. Nachdem 2020 coronabedingt zahlreiche Führungen ausfallen mussten, geht die Gruppe mit neuem Programm und frischen Mut ins neue Jahr.

Dabei kann das Team trotz erheblicher Einschränkungen durchaus auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Führungen, die stattfanden, waren gut besucht. Vor allem die Führungen durch die Barrier „Schweiz“ waren gefragt. Auch wenn Ernst Bochnig einräumt, dass aufgrund der Absagen wohl gerade mal ein Viertel der sonst rund 1000 Teilnehmer pro Jahr erreicht wurden. „Das hängt auch damit zusammen, dass wir kaum Führungen durch das Kreismuseum anbieten konnten“, sagt er.

Nichtsdestotrotz hatte auch 2020 so einiges für die Gästeführer zu bieten. Wie etwa die Feier zum 15-jährigen Bestehen der Syker Gästeführung oder der Besuch von Bremen-Zwei-Reporter Jens Otto. Er stellte den Hohen Berg als Teil der Rubrik „Mein Lieblingsort“ vor und konnte sich dabei auf die Unterstützung von Anni Wöhler-Pajenkamp und Fritz Wilkens zählen, wie die Gästeführer mitteilen. Die beiden bereicherten den Beitrag mit ihrem Wissen zur Historie, Flora und Fauna des Hohen Bergs.

Für das kommende Jahr hoffen die Gästeführer auf ein Abflauen der Corona-Pandemie, damit sie endlich wieder voll durchstarten können. „Wir warten ab, bis der Inzidenzwert wieder deutlich gesunken ist“, kündigt Ernst Bochnig von den Gästeführern an. Denn Sicherheit geht vor. Daher wurden auch die ersten beiden Programmpunkte – eine Betriebsbesichtigung bei der Tischlerei Kanther sowie eine bei der Kreiszeitung – im Januar und Februar bereits abgesagt. „Die werden wir wiederholen, wenn es wieder geht“, sagt Bochnig.

Das ist hoffentlich im März der Fall, denn dann soll am 5. März das Programm der Syker Gästeführer mit einer Betriebsbesichtigung auf dem Hof Harries in Wachendorf starten. Elke Butt werde den Teilnehmern „reichlich Informationen“ über die hofeigene Biogasanlage, die Bewirtschaftung – einschließlich der Alpakas – sowie zum Hofladen geben, kündigt Bochnig an. Er selbst hat die Führung für den April vorbereitet. Am 16. geht es in den Untergrund, zum vergessenen Hilfskrankenhaus unter der Berufsschule Syke. „Ein Erbe des Kalten Krieges“, wie Bochnig sagt. Er sei von vielen Interessenten auf diese Örtlichkeit angesprochen worden und habe sich daher entschieden, diese Führung anzubieten.

Im Mai sollen dann zwei Führungen nachgeholt werden, die in diesem Jahr abgesagt wurden. „Wir wollen es noch mal versuchen“, sagt Bochnig. So geht es am 2. per Bus in den Osten der Hachestadt. Entlang leuchtender Rapsfelder werden die Teilnehmer rund drei Stunden lang die Ortschaften Barrien, Okel, Osterholz, Schnepke, Wachendorf, Gödestorf und Heiligenfelde erkunden. Günter Kastens hat dafür nicht nur zahlreiche Informationen zu den Orten, sondern auch eine Kaffeetafel eingeplant. „Die war fast ausgebucht, musste dann aber abgesagt werden“, sagt Bochnig und hofft, dass sich wieder zahlreiche Interessenten finden. Ebenfalls bereits geplant war eine Fahrradtour, die in ferne Zeiten entführen sollte. Nun radelt Elke Butt am 29. Mai 2021 mit den Teilnehmern in die Bronzezeit. Im Mittelpunkt steht dabei aber nicht der Gesseler Goldhort wie man vermuten könnte, sondern vielmehr die Menschen dieser Zeit, ihre Schätze und Errungenschaften – das können die Gästeführer bereits verraten. Den Abschluss des ersten Halbjahres bildet dann eine Führung durch den neuen Kindergarten in Heiligenfelde am 4. Juni. Zusammen mit Berichten und Geschichten zur Astrid-Lindgren-Grundschule wird dabei der Blick auf den Nachwuchs gerichtet, und was sich im Lauf der Zeit alles geändert hat.

Für das zweite Halbjahr 2021 sind ebenfalls bereits Führungen in Planung. So können sich die Besucher dann auf einen Besuch des „Goldhortweges“ freuen, „1000 Jahre Barrier Kirche“, den zweiten Teil des Hachepadds und „auf alten Wegen zu gutem Wein“. Auch die „Führung nicht nur für Syker Neubürger“ ist wieder im Programm und auch individuelle Führungen können wieder gebucht werden – immer vorausgesetzt, die Corona-Lage entspannt sich.