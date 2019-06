Hat den Überblick über die Anlagen und Komponenten: Geschäftsführer Lars Bergmann in der Werkstatt. (Fotos: Michael Braunschädel)

Bassum. Der Geruch von Öl und frischem Lack liegt in der Luft in der riesigen Werkstatt. An den Wänden stehen Regale, ordentlich sortiert. Haken und andere Teile liegen fein säuberlich eingereiht. Alles hat seinen Platz in der Halle. „Ohne Ordnung geht das auch nicht“, sagt Lars Bergmann. Er ist Managing Director von der Bassumer Firma Global Davit. Nicht nur die Jobbezeichnung ist international, sondern auch die Schilder an der Wand in der Halle. Die Bezeichnungen stehen in verschiedenen Sprachen, damit jeder sie verstehen kann. Derzeit stehen zahlreiche Kräne mit dem Schriftzug des Unternehmens bereit, um verschifft zu werden.

Das ist auch der primäre Einsatzort für die Kräne, für die sich Global Davit unter anderem verantwortlich zeigt. Denn die Exporte der Firma in der Lindenstadt findet man häufig auf Schiffen. So fertigt das Unternehmen etwa Kräne für Rettungsboote, wie Geschäftsführer Bergmann erzählt, dessen Vater das Unternehmen vor 20 Jahren gegründet hat. Weitere Anlagen kommen etwa bei Öl-Plattformen zum Einsatz. Innerhalb weniger Jahre wuchs Global Davit. 2001, 2006 und 2011 – immer größer wurden die Hallen und Gebäude am Graf-Zeppelin-Ring. „Das Grundstück ist voll“, gibt Bergmann zu.

Dabei beschäftigt Global Davit am Bassumer Standort rund 25 Mitarbeiter. 80 kommen in Bulgarien noch einmal oben drauf. „Von dort kommen die Stahlbaukomponenten“, erzählt der Geschäftsführer von der Fertigung im Osten Europas. „Anfangs waren wir in Rumänien, seit 15 Jahren stammen die Komponenten aus Bulgarien“, nennt Bergmann gleich zwei Argumente: „Qualität und Preis stimmen.“

In der Lindenstadt geht es dann noch an die Montage, Technik, ans Lackieren und Testen. Gerade Letzteres wird unter anderem mit mehreren Konstruktionen gemacht. In der Halle steht ein fertiger Kran auf einem Podest. „Damit simulieren wir Extremsituationen. Bis zu 20 Grad Schlagseite sind hier möglich“, geht laut Bergmann kein Teil ungetestet aus den Gebäuden. Auch die Haken würden rund 1000 Mal getestet, bevor sie aufs Schiff kommen. „Und an Bord noch mal“, ergänzt Bergmann.

Außergewöhnlich sind auch die Mengen, die in der kleinen Stadt verarbeitet werden. „Wir kommen auf rund 40 Tonnen Stahl im Monat“, erzählt Lars Bergmann. Darüber hinaus bietet er mit seinen Mitarbeitern auch einen Ersatzteilverkauf an. Aber: Auch die besten Geräte müssen regelmäßig überprüft werden. So auch bei Global Davit. „Die Anlagen werden einmal im Jahr gewartet. Alle fünf Jahre kommt dann die große Wartung“, sagt Bergmann. Weltweit gibt es 80 Service-Stationen, weil „wir nicht alles von hier aus machen können“. Derzeit schulen die Mitarbeiter Kollegen aus Malaysia und Singapur. Von „überall, wo Wasser und Häfen sind“ kommen die Kollegen und arbeiten an den Maschinen.

Dass Global Davit seine Gebäude nicht an der Nordsee, sondern in der Nähe des Hombachs gebaut hat, ist laut Bergmann nicht entscheidend für ihre Position am Markt. „Wir müssen nicht am Wasser sein, denn unsere Konstruktionen passen in einen Container. Da machen die paar Kilometer auch nichts mehr aus“, versichert er schmunzelnd. Auch wenn die Konstruktionen in den Hallen immer größer werden. „Wir erschließen gerade den Kreuzfahrtschiff-Markt. Da braucht man große Anlagen“, erzählt Lars Bergman. Vor Jahren waren Containerschiffe die größten Abnehmer der Komponenten. „Der Markt ist mittlerweile gesättigt“, sagt er. Doch nicht nur Container- und Kreuzfahrtschiffe bedient das Unternehmen. Auch Kräne für die Gorch Fock liegen im hinteren Teil der Halle. „Eigentlich sollen die wieder auf das Schiff, aber die Rettungsboote sind schwerer geworden“, erklärt Bergmann. Seit zwei Jahren setzen die Produkte Staub an. Das heißt aber nicht, dass die Auftragsbücher bei Global Davit leer gefegt sind. „Für das dritte und vierte Quartal sind unsere Lkw rappelvoll“, erzählt Bergmann. Denn ohne einen Kran kann ein Schiff den Hafen nicht verlassen.

Daher sind die Produkte aus Bassum auch so begehrt, denn vor Ort passen Boot und Kran perfekt aufeinander und das Schiff kann auslaufen. Die Grundlage für einen reibungslosen Ablauf bildet eine 3D-Zeichnung des Schiffs. „Daran kann man sich anpassen“, dauert laut Bergmann ein Auftrag von sechs Wochen für kleine bis mehr als ein halbes Jahr für große Anlagen. Dann geht es raus in die weite Welt.