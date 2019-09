Da, wo sie sich wohlfühlt: Kathrin Buschmann vom SV Bramstedt ist jüngst Landesdamenkönigin geworden und steht oft am Schießstand. (Janina Rahn)

Bassum-Bramstedt. „Mein Name ist noch nicht eingraviert“, sagt Kathrin Buschmann und zeigt auf ein leeres Feld der silbernen Kette, die vor ihr auf dem Tisch liegt. Dort finden die Landeskönige der vergangenen Jahre einen eigenen Platz. Die erste Gravur stammt aus dem Jahr 1962. Für das Jahr 2019 wird ihr Name dort stehen. Mit ihrem Verein, dem Schützenverein Bramstedt. „Die Kette musste ich in Hannover zwei Tage lang tragen. Das merkt man schon“, sagt Buschmann und lacht.

Denn als Landeskönigin durfte sie jüngst beim Schützenfest in Hannover mitlaufen. „Eigentlich findet das zur selben Zeit statt wie unser Schützenfest in Bramstedt“, sagt Buschmann. Außer in diesem Jahr: Hannover feierte eine Woche früher als Bramstedt ihre Schützen. Und wie: „Wir sind 6,5 Kilometer gelaufen. Vom Rathaus ging es am Sonntag zum Schützenplatz“, erzählt sie.

Über den Stress davor kann sie nun lachen. „Wir mussten innerhalb einer Woche alles organisieren“, erinnert sich die Bramstedterin. Grund dafür war, dass sie beim Landeskönigsschießen in Hannover auf dem ersten Platz bei den Damen gelandet ist. So durfte nicht nur sie durch die Straßen der Landeshauptstadt ziehen, sondern mit ihr 30 Mitglieder des SV Bramstedt. Eine Woche später stieg in ihrer Heimat das Schützenfest. „Ich durfte im Cabrio mitfahren. Das war total süß und unerwartet“, erzählt Buschmann von der netten Geste ihrer Vereinsmitglieder. Dabei ist die 31-Jährige gar nicht die Bramstedter Schützenkönigin. „Landeskönigin ist eher ein Titel, Aufgaben hat man eigentlich keine“, sagt sie. Zwar gibt es zwei bis drei Termine in dem Jahr, aber das war's. „So kann ich auch meinen Sport ganz normal weitermachen“, freut sich Buschmann, die bereits seit ihrem zehnten Lebensjahr schießt.

Erst noch im Schützenverein Sudwalde-Menninghausen. „Damals hat eine super Trainerin aufgehört und Thomas Taube hat mich angesprochen, ob ich nicht für Bramstedt schießen möchte“, erzählt sie vom Abwerbungsversuch. Grund dafür war, dass Buschmann schon in einer anderen Leistungsklasse geschossen hat – und ehrgeizig war. „Ich habe dann die Mannschaft gefragt, weil ich sie nicht einfach im Stich lassen wollte“, gibt die heute 31-Jährige zu. Die Mannschaft gab ihr Okay und die Elektrikerin schoss von da an ein bis zwei Disziplinen für Bramstedt und eine für Sudwalde-Menninghausen. Vor zehn Jahren wechselte sie dann endgültig.

Im Verein eine Familie gefunden

Mittlerweile ist sie Trainerin beim SV Bramstedt und bildet den Nachwuchs aus. Dank ihrer Arbeitszeiten passt das perfekt für die Sechs- bis Zwölfjährigen. „Ehrgeizig sind sie alle. Die Eltern bleiben oft hier und bespaßen die Kinder, die nicht schießen können. Dafür sind wir sehr dankbar“, freut sich Buschmann, die ihrer Aussage nach eine richtige Familie in dem Verein gefunden hat. Und die kam natürlich auch mit nach Hannover, durfte aber nicht mit ihrer Königin mitlaufen. „Die Landeskönige liefen voran, dann kamen die Vereine“, traf sie ihre Schützenbrüder und -schwestern erst auf dem Festplatz wieder.

Dass sie beim Schützenfest in Hannover mitlaufen durfte, das war – zumindest am Anfang – mehr dem Zufall geschuldet. Buschmann fuhr mit einer Vereinskollegin zum Bezirkskönigsschießen nach Kleinborstel. Und wenn sie schon mal da sei, hieß es dort, „dann kannst du auch mitschießen“, erinnert sich die 31-Jährige. Prompt qualifizierte sie sich dort für das Landesverbands-Königsschießen in Bassum, das im Februar stattfand. Im April folgte dann der Landeskönigsball in Osterholz-Scharmbeck. Katrin Buschmann hat jedes Mal mitgeschossen und sich immer weiter qualifiziert, bis sie am Ende 6,5 Kilometer durch Hannover marschierte.

Auch heute begeistert sie der Sport – auch wenn Kathrin Buschmann demnächst für ein paar Monate aufhören muss. Denn sie wird Mutter. Dass sie derweil wieder auf den Schießstand in Bramstedt zurückkehrt, liegt für sie auf der Hand. Ebenso wie die Vorteile des Schießsports. „Er fördert die Konzentration. Man wird ruhiger und ich kann viel besser abschalten“, sagt sie und fügt lächelnd hinzu: „Man kann mich nicht mehr erschrecken.“