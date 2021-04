Lara Sivulka hat ihren ersten Gedichtband veröffentlicht. (Vasil Dinev)

Die wohl eleganteste Art, sich mit Gefühlen zu befassen, bietet ein Gedichtband. Insbesondere wenn dieser, sobald er in den Blick gerät, die eigenen Gedanken beflügelt. Dass so etwas auf der Leserseite gelingen kann, das ist Lara Sivulka aus Barrien zu verdanken. Sie hat ihr erstes Buchprojekt abgeschlossen und erstmals eigene Gedichte veröffentlicht - und zwar in englischer Sprache.

Der kleine Gedichtband „blue vanilla skies“ bringt ihre vielseitige Kreativität zum Ausdruck. Die lyrischen Texte sind mit eigenen Zeichnungen illustriert. Der Titel entstand aufgrund eines ihrer Fotos, das für das Layout verwendet wurde. Sie habe es „selbst geschossen“, gibt die junge Frau preis: „Der Himmel war noch blau, als die Sonne schon fast unterging. Im Zusammenspiel von Licht und Wolken war die Farbe Vanille zu sehen.“

Die junge Autorin besucht zurzeit die Inge-Katz-Schule in der Bremer Neustadt. Sie hat sich dort für den sozialpädagogischen Zweig des Beruflichen Gymnasiums entschieden. Die zukünftige Studienrichtung steht noch nicht ganz fest. Auf jeden Fall soll es eine kreative Ausrichtung werden, inklusive der Psychologie. Jedoch zeigte sich ihre künstlerische Orientierung bereits als Schülerin des Syker Gymnasiums. Dort gehörte sie der Bläserklasse an und spielte Theater. Auch das Keyboard interessierte sie. Inzwischen nimmt sie seit zwei Jahren Klavierunterricht.

Ihre Gedichte sind in dem neu erschienenen Buch zwei Bereichen zugeordnet: „the love“ und „the pain“. Dabei verarbeitet die 18-Jährige lyrisch verschiedene Arten der Liebe oder des Schmerzes. Das seien die Themen, die sie gedanklich beschäftigen. „Ich schreibe aus der Imagination heraus, die mich in ein Gefühl versetzen und aus dieser Situation heraus entstehen Texte“, erläutert sie und fügt selbstbewusst hinzu: „Ich schreibe, weil ich gern schreibe.“ Sie möchte für sich selbst schreiben und hofft aber, „dass sich andere darin wiederfinden oder selbst inspirieren lassen“. So etwa beginnt ein Gedicht ohne Titel mit der Verszeile „ I just want to tell you how beautiful you are“. Es geht darin um die Stärkung des Selbstwertes und dient der Aufmunterung. Das schmerzliche Erleben von Schüchternheit stellt ein lyrisches Ich in einem weiteren Gedicht dar. Ein gesellschaftskritischer Ansatz ist durchaus ersichtlich, wenn die Selbstwahrnehmung infolge hoher gesellschaftlicher Standards an das Äußere beeinträchtigt wird, so wie in „Dear body.“.

Manchmal empfinde sie jedoch, dass Emotionen gar nicht mit Worten ausgedrückt werden können, reflektiert die junge Dichterin. Gleichwohl bevorzuge sie aufgrund eigener Erfahrung die englische Sprache. Über die Musik und Lieder habe sie diese lieben gelernt. Die ersten lyrischen Texte in der Fremdsprache verfasste sie bereits mit 13 Jahren. Die englischen Wörter seien Teil ihrer Gedankenwelt und sie verbinde mit England, genauer London oder Brighton in Südengland, sehr positive Reiseerfahrungen. England finde sie „wahnsinnig toll“, müsste es aber noch viel besser kennenlernen, sagt sie. Sie fühle sich hier in Syke beziehungsweise Barrien zu Hause. Zwar ist sie in Riede geboren, doch soweit reiche ihre Erinnerung nicht, verrät sie.

Lara Sivulka selbst trägt seit ihrem 18. Geburtstag ein dezentes Mini-Tattoo, bestehend aus zwei Worten: „i can …“. Ihr „kleines Ich“ sei gemeint, erläutert sie die Kongruenz zur abweichenden Orthografie. Deren poetische Relevanz wird auch im Buch deutlich, wenn sie - wie bei einem Wurfspiel - Gedanken vereinzelt auf den Seiten platziert. („i want to tell the world someting, but i just don’t know what“). Anderweitig zeigt sich das lyrische Ich aber in eigenem Gewand - und zwar regelkonform in ein großes „I“ gekleidet („I’m sorry for what I did to you“).

Bei der Auswahl des Verlages und der Gestaltung ihres ersten literarischen Projektes sei sie fachlich kompetent unterstützt worden, berichtet die Newcomerin. Die Schriftart - als ob die Texte mit der Schreibmaschine getippt worden wären - sei ihr dabei besonders wichtig gewesen. Das habe etwas damit zu tun, wie sie sich selbst betrachte. „Das ist meins!“, so bringt sie den Sachverhalt auf den Punkt. Nichts hat sie dem Zufall überlassen. Der Einklang von Text und Design wirkt stilistisch perfekt. Entsprechend präsentiert sie etwa das Gedicht „Darkness“. Diverse Spielräume der Interpretation eröffnen sich dadurch.

Als Lyrikerin nutzt sie offensichtlich reflektiert die Freiheiten des kreativen Schreibens. So ist ein inspirierendes Erstlingswerk entstanden, das zudem aufseiten der Leserinnen und Leser nachhaltig berührt.

Zur Sache

„blue vanilla skies“

Der individuell gestaltete Gedichtband „blue vanilla skies“ von Lara Sivulka ist 2021 erschienen. Der Beltz Verlag in Bad Langensalza zeichnet sich für den Druck und die Bindung verantwortlich. In den örtlichen Buchhandlungen in Syke bei Schüttert an der Schloßweide und in Stuhr-Brinkum bei Leporello an der Bassumer Straße ist das Buch für acht Euro erhältlich. Außerdem kann es direkt bei der Verfasserin per E-Mail bestellt werden: bluevanillaskies@web.de