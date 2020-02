Claudia Voss von der Stadt Bassum sagt, dass es bei den Veranstaltungen in Bassum noch viel ums Ausprobieren für sie gehe. Was sicher ist: Eine Veranstaltung für Kinder soll es auf jeden Fall einmal im Halbjahr geben. (Vasil Dinev)

Bassum. Der Grund ist einfach. „Ich möchte aktueller arbeiten und das ganze Jahr würde mir die Flexibilität nehmen“, findet Claudia Voss. Seit einem Jahr ist sie die neue Beauftragte für Kultur in Bassum. Und pünktlich zu ihrem zweiten Jahr gibt es wieder einen Veranstaltungskalender für das erste Halbjahr. Stilecht nimmt der Flyer die Farben der Lindenstadt auf und natürlich ziert auch das neue Logo den Kalender. „Wir wollten ein bisschen frischer an die Sache herangehen. Und mit dem neuen Logo und dem neuen Design passt es in diesem Jahr ganz gut“, freut sich Voss und klappt den Kalender auf.

Insgesamt neun Veranstaltungen präsentiert die Stadt von Januar bis Juni. Ja, richtig gelesen. Den ersten Programmpunkt gab es bereits vor wenigen Wochen, als die Deutsche Kammerphilharmonie zu Gast war. Jetzt können Interessierte aber wieder nach vorne schauen und sehen, was Bassum bis Juni anbietet. „Das war ich nicht allein, es ist eine Gemeinschaftsproduktion“, betont Voss, der es wichtig ist, ein breites Kulturprogramm zu bieten und verschiedene Zielgruppen ansprechen. Für die Kulturbeauftragte ist es mitunter gar nicht so einfach, passende Veranstaltungen zu finden. Schließlich muss ihr privater Geschmack nicht der sein, der auch für Bassum passt. „Noch probieren wir uns aus, da wir schauen müssen, was passt“, sagt Voss. Von der Zielgruppe, dem zeitlichen Rahmen und dem Budget. Bassums Kämmerin Anke Schulz weiß: „Wir wollen eine Nische füllen.“

Lebendige Lesung für Kinder

Etwas, das passen könnte, ist die lebendige Lesung von Rainer Rudloff. Unter dem Titel „Lügen haben Ringelstrümpfe“ präsentiert er am Dienstag, 18. Februar, Klassiker. „Eigentlich sollte jedes Kind die Bücher kennen. Zumindest die Eltern kennen sie auf jeden Fall“, weiß Claudia Voss. So wird Rudloff, seit 26 Jahren freier Schauspieler und Hörfunk-Sprecher, aus Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ und „Jim Knopf“ von Michael Ende vorlesen. Allerdings bleibt es dabei nicht: Laut Ankündigung flüstert, plappert, schwindelt und spuckt Rudloff, sodass die Kinder ab sechs Jahren meinen könnten, Pippi und Jim stünden vor ihnen.

„Über die Bücherei habe ich ein wenig recherchiert und Rudloff war in Syke und ist dort für ältere Kinder aufgetreten“, erinnert sich Voss. Da die Schüler extrem begeistert waren, dachte sich Voss: Das wäre auch was für Bassum. Los geht es um 16 Uhr. „Bei Grundschülern geht das noch, dass sie nachmittags ins Theater gehen. Später haben sie andere Verpflichtungen, Hobbys oder den ganzen Tag Schule“, begründet Voss.

Außerdem soll es nicht die letzte Veranstaltung für Kinder sein, immerhin wurde der Wunsch vom Stadtentwicklungsprozess an Voss herangetragen, die verrät: „Es soll jedes Halbjahr einen Termin für Kinder sein. Der zweite steht auch schon.“ Ort des Geschehens ist die Kulturbühne in der Grundschule Mittelstraße, Mittelstraße 2-4. Die Kosten betragen drei Euro („Es soll für alle zahlbar sein“) und die dazugehörigen Karten sind beim Bürgerservice in der Alten Poststraße 10, in der Bücherei, bei Papier und Tinte, Bahnhofstraße 17, und natürlich direkt an der Veranstaltungskasse erhältlich.

Für die Älteren hat sich Voss natürlich auch etwas ausgedacht: Von Kabarett („Der Teufel trägt Parka, 4. März) und Comedy (Bremen-4-Comedy-Club, 3. April) über Irish Folk (Éist, 7. März) bis zur Piazzetta (23. und 24. Mai) gibt es nicht nur die Klassiker, sondern auch Premieren in der Lindenstadt. „Comedy hatten wir hier noch nicht. Das probieren wir mal aus“, sagt Anke Schulz. Ob es dann wirklich ankommt, dafür sind selbstredend die Bassumer verantwortlich. Seit Kurzem ist der Flyer nun ausgelegt, unter anderem im Bürgerservice des Rathauses. Dass alles seine Richtigkeit hat, dafür ist auch die FSJlerin Julia Limberg verantwortlich. So war es ihre Aufgabe, Daten zu prüfen und Vertipper aufzuspüren. Voss schwärmt: „Julia ist wirklich gut im Korrekturlesen. Sie hat ein richtiges Adlerauge.“