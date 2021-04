Kamen zum Start der Tiefbauarbeiten zusammen: Holger Harms von VPT Consulting Tiefbau (von links), Bürgermeister Christian Porsch und GVG-Gebietsleiter Andreas Niehaus. (Vasil Dinev)

Seit geraumer Zeit sind die Bagger im Landkreis Diepholz aktiv, um die Tiefbauarbeiten für die weißen Flecken anzugehen. „Wir sind wieder sichtbar“, sagt GVG-Gebietsleiter Andreas Niehaus. Wie bereits berichtet, kümmert sich die GVG Glasfaser mit ihrer Marke Nordischnet um den Ausbau des Glasfasernetzes im Landkreis. Eingeteilt ist das Gebiet in weiße und schwarze Flecken. Während die weißen Flecken bereits die ersten eingeblasenen Kabel Ende Juli bekommen haben (übrigens auch in Osterbinde), geht es nun im Bassumer Ortsteil um die Tiefbauarbeiten für das Netz der schwarzen Flecken.

Noch im Juli riefen die GVG Glasfaser und die Stadt Bassum dazu auf, sich für einen Anschluss zu entscheiden. Denn für die schwarzen Flecken (Internetgeschwindigkeit: schneller als 30 Mbit pro Sekunde) musste eine Quote von mindestens 40 Prozent erreicht werden, damit sich der Ausbau für das Unternehmen überhaupt wirtschaftlich lohnt. Wenige Monate später war die Quote erreicht, nun „verlegen wir rund 100 Kilometer Glasfaser. 1900 Gebäude schließen wir in Bassum an“, berichtet Niehaus. Beim Startschuss in Osterbinde klärt er auf, dass in diesem Ortsteil rund 100 Häuser bald schneller ins und durchs Internet kommen. Wenn alles gut läuft, dann könnten im Sommer die ersten Menschen in Osterbinde das Glasfaser auch wirklich nutzen. Derzeit laufen (in den weißen Flecken) bei einigen Anschlüssen diverse Tests, um Störungen oder Betriebsausfälle zu simulieren und künftig zu vermeiden. Wie übrigens der Ausbau in den weißen Flecken vorangegangen ist, dazu wollte Andreas Niehaus auf Nachfrage keine Antwort geben.

Sieben Baucluster vor der Brust

Bassums Bürgermeister Christian Porsch bat die Einwohner seiner Kommune aber noch weiterhin um ein wenig Geduld. Nicht nur, was den Anschluss angeht, sondern auch hinsichtlich der Baustellen, „die eine Behinderung im Alltag“ nach sich ziehen. Gleichzeitig warb er noch für einen Anschluss bei der GVG Glasfaser, da das der Informationsfluss der Zukunft sei. „Das hilft uns weiter“, sagt er. Beruflich wie privat. Falls jemand jetzt noch einen Anschluss haben will, der muss Geld in die Hand nehmen. Sollten die Bagger noch zu sehen sein, kostet ein Hausanschluss (in Kombination mit einem Produkt von Nordischnet) 350 Euro. Für einen Hausanschluss ohne Produkt sollte jemand 1150 Euro auf der hohen Kante haben.

VPT Consulting Tiefbau, die von der GVG Glasfaser für die Arbeiten beauftragte Firma, hat noch einiges zu tun in den nächsten Wochen. Wenn in Osterbinde alles fertig ist, geht's weiter. Insgesamt sieben sogenannte Baucluster liegen vor ihnen. Wenn alles funktioniert, ist Bassum Anfang 2023 komplett mit Glasfaser im Netz.