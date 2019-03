Alles muss seine Ordnung haben: Norbert Tilger hat seine Produkte sauber und ordentlich in Regalen aufgestellt. In die kleinen Päckchen passt ein Glas perfekt. (fotos: Tobias Denne)

Bassum. Eigentlich brauchte Norbert Tilger nur einen Raum für seinen Honig und seine Marmeladen. Denn Zuhause wurde es ein wenig zu eng mit den ganzen Gläsern und Verpackungen. „Im Oktober habe ich dann zugeschlagen“, erzählt Tilger, der mit Daily Marmelade einen Online-Shop für Marmeladen, Aufstriche, Honig, Pasta und Dips führt und seine Waren quer durch Deutschland, England, Dänemark oder Schweden schickt. Und es läuft gut für den Dimhäuser: „Jeden Monat verschicke um die 250 Päckchen“, erzählt Tilger. Mittlerweile sind die Räumlichkeiten an der Langen Straße in Bassum auch schon gut ausgenutzt. In wenigen Wochen bietet er zudem noch Imkerbedarf in seinem Ladengeschäft an.

Ein Neuling in Sachen Handel ist Tilger indes nicht. Schon vor Daily Marmelade verkaufte er die Erzeugnisse seiner Bienen im Internet. Darüber hinaus war er auch auf Messen wie der Aktiba unterwegs. „Irgendwann ist man zu alt und die Wanderei ist nicht mehr das Richtige“, erinnert sich der Imker daran, auf der Suche nach einer Alternative gewesen zu sein. Im Internet stieß er dann auf das Angebot, Daily Marmelade zu übernehmen. „Ich kannte das gar nicht und habe erst einmal geschaut, was schon mal geschrieben worden ist“, erzählt der Dimhäuser über eigene Recherchen. „Die Kunden waren und sind zufrieden“, freut sich Tilger, das weiß auch seine Frau Ruth: „Wenn es neue Bewertungen gibt, erzählt er mir immer mit Stolz davon.“

Der Online-Shop wurde von Bremer Studenten aufgezogen und weiterentwickelt. „Sie haben das System immer weiter verfeinert“, weiß Tilger über das Marmeladen-Abonnement. Als David Zacharias, Marco Stolle und Malte Legenhausen ihre Seite Ende 2017 verkaufen wollten, sah Tilger seine Chance. „Ich wusste: Das passt“, sagt er heute. Durch die Übernahme haben nun etwa Marmeladen, Dips und Pasta Einzug in sein Sortiment gehalten. Wobei: Nur Marmeladen aus Zitrusfrüchten dürfen auch so genannt werden, alles andere sind Fruchtaufstriche, Gelee, Konfitüre oder Creme. Die Dauer des Abos variiert zwischen drei und zwölf Monaten. Dabei läuft fast alles automatisch. „Wenn jemand etwas bestellt, dann macht das System alles von sich aus“, erzählt Tilger davon, dass der Drucker einen Zettel mit der Bestellung ausdruckt, die der Dimhäuser einpacken und verschicken muss. Der Imker stellt dabei aber noch selbst den Honig her, die Marmelade stammt dabei von einem mittelständischen Unternehmen in Hövelhof in Nordrhein-Westfalen. Mit insgesamt 24 Bienenvölkern kommt da auch schon einiges zusammen.

Dass er sich irgendwann der Imkerei zuwendet, dieser Gedanke schwirrte ihm schon lange im Kopf herum. Angefangen hat alles mit einem Bekannten, der den heute 60-Jährigen mit der Liebe zu den Bienen infiziert hat. „Er hatte zwei bis drei Bienenvölker. Die Idee war, das zu machen, wenn ich mal in Rente bin“, erinnert sich Tilger, der bereits Jahre vor seinem Ruhestand mit der Imkerei angefangen hat. „Ich habe dann gedacht: jetzt oder nie. Dann habe ich direkt einen Imkerlehrgang gemacht“, erzählt Tilger, denn er weiß: „Man kann so viel falsch machen und die Bienen müssen dann darunter leiden.“ Seit nunmehr elf Jahren kümmert er sich um seine Völker und verkauft den Honig. Ein paar Jahre später folgte eine Fortbildung zum Bestäubungsimker. Diese lassen ihre Honigbienen und Hummeln auch auf nicht geöffnete Blüten. Die Insekten bestäuben dann die Blüten, wenn sich alle Blüten geöffnet haben. Ein großer Vorteil für Plantagenbesitzer, denn die Bestäubungsperiode ist mit drei bis fünf Tagen sehr kurz. „Das bringt einen Erntezuwachs von 30 bis 40 Prozent“, weiß der 60-Jährige.

Obwohl er seit elf Jahren als Imker tätig ist, langweilig wird Norbert Tilger nicht. „Es ist immer etwas anderes, auch die Bienen reagieren immer anders“, schwärmt er. Ihm mache es Spaß, sich immer wieder mit seinem Hobby und Beruf zu beschäftigen – und mehr zu lernen. So hat er auch eine Zeidler-Fortbildung hinter sich, um Wildbienen eine Nistmöglichkeit bieten zu können. „Die waren damals für Kaiser und König verantwortlich“, weiß Tilger über den Berufsstand. Dabei wird ein kleiner Baumstamm ausgehöhlt und hoch in den Baum gezogen. „Jeder redet vom Insektensterben. Wir müssen etwas machen“, fordert er.

Tilger lebt für seine Leidenschaft. Und das Wissen will er weiterzugeben. So zeigt er gern Kindern mit einem Schaukasten, wie es in einem Bienenstock aussieht. Oder geht in Seniorenheime, um etwas über Bienen und Hummeln zu erzählen. Dass er vor elf Jahren den Schritt hin zur Imkerei angetreten ist, bereut Norbert Tilger bis heute nicht. „Die Zeit kann mir keiner wiedergeben. Die genieße ich jetzt.“