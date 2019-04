Alles auf kleinem Raum: Matthias Vitters sitzt vor seinem Rechner, von dem er den Laser hinter ihm bedient. (Fotos: Sebi Berens)

Bassum. Beim Betreten der Werkstatt fällt der Blick der Besucher direkt auf die zwei Computerbildschirme gegenüber des Eingangs. Dahinter sitzt Matthias Vitters und schickt gerade einen Auftrag ab. Hinter ihm stehen zwei Regale an der Wand mit verschiedenen Materialien, die er für seine Arbeit braucht. Auch ein Desinfektionsspray hat er dort gelagert. Vitters steht auf und schnappt sich die Flasche. Er geht zu dem hüfthohen Kasten, der neben seinem Schreibtisch steht und reinigt die Plexiglasscheibe. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, jetzt übernimmt der Laser. Ein normaler Vorgang bei Matthias Vitters, dem Inhaber von Gravurheld. Seit etwas mehr als zwei Jahren graviert er in seiner Werkstatt in Hallstedt die verschiedensten Dinge. Von Hochzeitskarten über Besteck bis hin zu Gläsern ist bei ihm schon so einiges unter dem Laser gelandet.

Die Maschine ist mittlerweile hochgefahren und wartet auf den nächsten Befehl. Matthias Vitters drückt auf den Startknopf und der Laser legt los. Hochpräzise graviert er die Karte aus. Zwei Herzen, Namen, Datum, alles in Sekundenschnelle. Die Maschine ist fertig, Vitters nimmt die Karte heraus. Eine Tischkarte für eine Hochzeit. „Der Laser funktioniert wie ein Drucker. Man kann alles individuell einstellen“, sagt er.

Softbox für das richtige Licht

An zwei Tagen in der Woche sitzt er in seiner Werkstatt und graviert für seine Kunden Karten, Schilder für Maschinen oder eben das, was der Kunde wünscht. „Von Edelstahl bis Papier kann man alles gravieren“, erzählt Vitters von der Präzision des hüfthohen Geräts. Auf seinem Rechner hat er ein Grafikprogramm installiert, mit dem er das, was graviert werden soll, designen kann. Dabei hat er sich alles im Laufe der Jahre fast selbst beigebracht. Vom Programm bis hin zur Präsentation der Produkte. Alles in Eigenregie.

Denn auch das gehört zur Arbeit von Matthias Vitters. Schließlich will er seine Waren an den Mann oder die Frau bringen. Damit er seine Produkte auch perfekt in Szene setzen kann, hat er extra eine weiße Softbox auf einem Tisch am anderen Ende der Werkstatt aufgebaut. Sie soll das Licht gleichmäßig verteilen und das Besteck, Holzdekoration oder Karten optimal aussehen lassen. Ein Stativ steht vor dem Tisch mit der Softbox. Zwei Blitze stehen ebenfalls bereit. Ein befreundeter Fotograf hat ihn beraten.

Ebenfalls Neuland für Vitters. „Eigentlich bin ich gelernter Tischler“, erzählt er. Mit dem Gravieren von Produkten kam der Hallstedter erst vor wenigen Jahre in Berührung. Und sah sofort das Potenzial. „Die Firma, für die ich arbeite, hat einen Laser bekommen. Und ich habe gedacht: 'Damit kannst du eine ganze Menge machen'“, erinnert sich Vitters, der kurze Zeit später die Halle, in der er nun sitzt, umbaute.

Aus dem ehemaligen Pferde- und späteren Kälberstall wurde nach und nach eine Werkstatt mit Schreibtisch, Regalen, Laser, Softbox und einer Vitrine, in der Vitters ein paar seiner Produkte ausstellt. „So haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe eine Werkstatt bekommen und wir nutzen den Raum wieder“, war für Vitters der Umbau eine Win-Win-Situation. Nach etwa acht Monaten Arbeit war der Raum Ende 2015 bereit für den Einzug.

Seine Produkte bot der Hallstedter im Internet an. „Es hat ein bisschen gedauert, bis man gefunden wurde. Aber dann saß ich hier fast fünf Tage abends und habe graviert“, erinnert sich Vitters. Daraufhin sprach er mit seinem Chef und reduzierte seine Zeit. Nun arbeitet er drei Tage als Tischler und zwei als Gravurheld. Da allerdings das Portal, auf dem er seine Waren angeboten hatte, im September 2018 geschlossen wurde, musste Vitters sich umorientieren. Nun kann man seine gravierten Produkte auf Ebay oder Etsy finden. „Das ist relativ unkompliziert, aber ich muss das Ranking erst einmal wieder aufbauen“, sagt der Familienvater, der nicht nur für Privatkunden Aufträge annimmt, sondern auch für Firmen aktiv ist.

„Ich fahre auch raus zu den Firmen und spreche mit ihnen. Der direkte Kontakt ist wichtig“, weiß Vitters. Mit dabei hat er dann seinen Koffer mit Beispielen, was er anbieten kann. Dann überreicht er auch seine Visitenkarte mit den Kontaktdaten. Selbstverständlich graviert.