Idyllisch: Seit 761 Jahren gibt es das Dorf Eschenhausen. (Michael Galian)

Eines der berühmtesten Wahrzeichen im Ort ist sicherlich die Streuobstwiese. Vor mehr als 20 Jahren angelegt, trägt sie seitdem Früchte, die sich jeder abholen kann. Seit 2009 werden die Äpfel mehrmals im Herbst zu Saft verarbeitet. Doch das ist nur eine der Attraktionen im Dorf mit circa 200 Einwohnern. Erst vor zwei Jahren hat sich ein neuer Verein gegründet: Unser Dorf Eschenhausen.

Die Geschichte indes reicht weiter zurück. Sehr viel weiter. Genauer gesagt: 761 Jahre. Denn bereits im Hoyaer Urkundenbuch wurde das heutige Eschenhausen erwähnt. Und zwar erstmals 1260 als „Essinghus“. Und da könnte der eine oder andere Leser aufhorchen, denn – und das macht die Chronik „Unser Dorf Eschenhausen“ deutlich: Eschenhausen stammt wahrscheinlich nicht vom Baum, sondern bezieht sich auf einen alten frieschischen Namen „Esico“ oder „Essico“. „Die ursprüngliche Bedeutung des Siedlungsnamens lautet also: Bei den Häusern eines Esico und seiner Sippe“, heißt es dazu in der Chronik. Wie dem auch sei: Seit der Gründung Eschenhausens gehörte es zum Stift Bassum oder zum Amt Freudenberg, wurde 1859 eigenständig, ehe es diese mit der Gebietsreform von 1974 wieder verlor. Seitdem gehört Eschenhausen als Ortsteil zur Stadt Bassum.

Bei Ausflügen laden Bänke zum Verweilen ein. (Michael Galian)

Durch die Bassumer Rundwanderwege – die Apfelrouten laufen hier entlang – und die Radwanderwege kann Eschenhausen auch als Ausflugsziel dienen. „Wir haben viele Bänke aufgestellt, die gern genutzt werden“, sagt Ortsvorsteherin Annegret Meineke. Bei der Tour aber nicht den Dorfplatz und die Streuobstwiese vergessen – „einfach das Fahrrad schnappen und losfahren“, empfiehlt Meineke.

War das Leben früher vor allem von Landwirtschaft geprägt, gab es bis zur Jahrtausendwende nur noch zwei Vollerwerbsbetriebe mit Milchvieh und Schweinehaltung. (Michael Galian)

War das Leben früher vor allem von Landwirtschaft geprägt, gab es in den 1950er-Jahren „noch über 20 Höfe mit aktiver Landwirtschaft“, berichtet die Chronik weiter. Diese Zahl reduzierte sich immer weiter, sodass es bis zur Jahrtausendwende nur noch zwei Vollerwerbsbetriebe mit Milchvieh und Schweinehaltung gegeben hat. „Es gibt nur noch einen Betrieb. Der große Hektar war hier nie dahinter“, sagt Meineke. Die Häuser und Höfe der aufgegebenen Betriebe werden heute als Wohnung genutzt. Im Zuge des Dorferneuerungsprogramms wurde im Jahr 1999 der neu angelegte Dorfplatz direkt beim Feuerwehrhaus eingeweiht. Und auch heute noch kümmern sich Ehrenamtliche um die Pflege des Platzes. Das Dorfleben selbst wird auch immer aktiver – das zeigt sich etwa am Verein Unser Dorf Eschenhausen, der inzwischen 60 Mitglieder groß ist.

Jugend hält zusammen

Ansonsten ist die Zukunft des Dorfes ein großes Thema. Wie Meineke berichtet, hätten viele junge Menschen bei ihren Eltern eine Wohnung ausgebaut, um im Ort bleiben zu können. Bei der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses wurde zudem ein Antrag auf Ausweisung von Bauplätzen gestellt. „Man sollte den Ort nicht verunstalten, es muss schon ein Dorf bleiben“, betont die Ortsvorsteherin. Aber schließlich muss man den jungen Leuten auch eine Perspektive bieten. Und dadurch, dass Eschenhausen nah am Bahnhof, der Bundesstraße 51 und Bassum liegt, ist alles in der Nähe, was man braucht.

Es blüht im Dorf mit circa 200 Einwohnern. (Michael Galian)

Wenn Meineke die vergangenen Jahre Revue passieren lässt, dann fällt ihr sofort die 750-Jahr-Feier ein. „Wir haben schön was aufgezogen, was auch gut angenommen wurde“, erinnert sie sich gern. Ansonsten verteilen sich die Aktivitäten in Eschenhausen über das Jahr. So gibt es etwa seit den 1950er-Jahren einen Silvesterclub, der sich am 31. Dezember von 16 bis 18 Uhr und an Neujahr von 10 bis 12 Uhr trifft. Vor allem das Osterfeuer der Dorfjugend ist eines von Meinekes Highlights. „Die Jugend hält hier zusammen, sie versteht sich“, freut sich die Ortsvorsteherin. Generell werden solche Aktionen gern genutzt, um einfach mal eine Runde zu schnacken. Meineke findet: „Wir wohnen hier so verteilt, dann ist das wirklich schön.“