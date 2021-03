Bassums Gleichstellungsbeauftragte Christine Gaumann hat gemeinsam mit engagierten Frauen aus Bassum eine Film- und Bücherliste zum Weltfrauentag zusammengestellt. (Michael Braunschädel)

Sie haben sich Gedanken gemacht und überlegt: Was könnte passen? Bassums Gleichstellungsbeauftragte Christine Gaumann findet: „Das ist eine bunte Mischung geworden.“ Mal ernst, mal humorvoll, aber vor allem sollen sie Mut machen. Mut machen, weiterzumachen und nicht aufzuhören, weiter für ihre Rechte zu kämpfen. Gaumann hat mit Frauen aus der Arbeitsgruppe Querschnittsthemen-nachhaltige Entwicklung eine Liste von Büchern und Filmen zusammengestellt, die sich thematisch um Gleichberechtigung drehen. Insgesamt 30 Titel sind dabei zusammengekommen – Tipps von Frauen und für Frauen.

„Wir hatten so viele Vorschläge, dass wir manche Titel streichen mussten. Aber wir werden weiter dran arbeiten“, sagt Gaumann über die Vorbereitungen. Denn eigentlich zeigt die Gleichstellungsbeauftragte zum Internationalen Frauentag einen thematischen Film, aus bekannten Gründen ist das nicht drin in diesem Jahr. Aber ausfallen lassen? Angesichts der Zahlen (unter anderem: dass Frauen 53 Prozent weniger Rente bekommen und jede vierte Frau Gewalt in ihrem Leben erfahren hat) war das keine Option. Aber was tun? Also sprach Gaumann Frauen aus der AG an und sammelte, in Kooperation mit der Stadtbücherei, Bücher und Filme, die passen.

Die Frauen (Maria Babic, Christine Gaumann, Martina Meyer, Reinhild Olma, Elke Steding, Mechthild Strake, Susanne Tietje) haben sich ganz unterschiedlich von ihren Empfehlungen inspirieren lassen. Durch Zufall zum Beispiel ist Reinhild Olma auf den Film „Keiner schiebt uns weg“ aufmerksam geworden. „Der hat mich vor zwei Jahren schon fasziniert“, sagt sie. Inhaltlich geht es um eine Frau, die durch Zufall erfährt, dass ihr Mann und sein Kollege deutlich mehr Geld für dieselbe Arbeit bekommen als seine Kolleginnen. Oder Maria Babic, die durch ihren Schwiegersohn auf „Womit habe ich das verdient?“ gebracht wurde. „Man darf sich dem Thema auch mit Humor nähern“, findet Babic. Susanne Tietje empfiehlt unter anderem „Die Tanzenden“, bei dem es um Frauen im Paris des 19. Jahrhunderts geht, die – wenn sie unliebsam wurden – weggesperrt wurden. Elke Steding war es wichtig, dass auch Bücher und Filme für verschiedene Altersgruppen in die Liste kommen. Sie nennt etwa „Becoming“ von der ehemaligen First Lady Michelle Obama, die in ihrem Buch über Schwierigkeiten als schwarze Frau schreibt. Die weiteren Empfehlungen finden sich auf Plakaten, Flyern und im Internet.

Neuere Filme im Angebot

Da das Gebot der Stunde ja „kontaktlos“ lautet, gibt es nun die Liste quer durch Bassum verteilt in Schaufenstern, im Bürgerservice, bei Papier und Tinte am Lindenmarkt. Sie hängt auch etwa in den Grundschulen in Nordwohlde und Neubruchhausen. Auf dem Plakat findet sich ein QR-Code, der mit dem Handy gescannt werden kann, der auf die Internetseite der Stadt Bassum leitet. Dort finden sich die ausgewählten Titel für einen Film- oder Bücherabend. Die Frauen haben darauf geachtet, vor allem neuere Tipps zu geben. Schließlich kennen viele ältere Filme wie „Wüstenblume“.

Dass das Thema Gleichberechtigung nach wie vor aktuell ist, das zeigt sich an den bereits angesprochenen Zahlen. Auch die Bassumer Frauen wünschen sich unter anderem, „dass Erziehungszeit mehr anerkannt wird“, sagt Maria Babic. Reinhild Olma findet, dass die gesellschaftliche Wertschätzung für die Pflege der Eltern oder die Erziehung der Kinder immer noch fehle. „Corona verändert die Lage bei Frauen wieder“, sagt Gaumann etwa angesichts von Homeschooling. Das sorge auch dafür, dass Frauen später mit weniger Geld auskommen müssten. „Das liegt an Teilzeit oder an den Sorgearbeiten“, erzählt die Gleichstellungsbeauftragte und betont: „Care-Arbeit ist eine Leistung, die sehr wichtig ist.“



Ab sofort ist der QR-Code für die Liste der Film- und Bücher-Tipps freigeschaltet und kann per Smartphone gescannt werden. Auch im Bürgerservice und der Stadtbücherei, Alte Poststraße 10, in Bassum finden sich Flyer oder Plakate. Bei Papier und Tinte an der Bahnhofstraße wird ein Schaufenster mit einigen Titeln dekoriert.