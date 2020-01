Der Windpark in Blender grenzt an die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen an. (Björn Hake)

Bruchhausen-Vilsen. In Zeiten des Klimawandels ist die Windenergie als erneuerbare Energiequelle in aller Munde – so auch in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Im Dezember vergangenen Jahres beschloss der Samtgemeinderat, den aktuellen Flächennutzungsplan zu ändern, unter anderem, um der Nutzung regenerativer Energien „in substanzieller Weise“ Raum zu geben.

Hierzu wurde das Oldenburger Planungsbüro NWP beauftragt, ein Standortkonzept zu erarbeiten. Das gesamte Samtgemeindegebiet sollte nach einheitlichen Kriterien untersucht werden, um so Eignungsgebiete für die Windkraft zu finden.

Bei der Sitzung des Planungsausschusses am Dienstagabend hat Thomas Aufleger von NWP das Standortkonzept nun vorgestellt. „Sind die derzeit ausgewiesenen Flächen für die Nutzung von Windenergie noch die richtigen?“ Dies sei eine der Grundüberlegungen für die Erstellung des Konzepts gewesen – auch um gerichtlichen Auseinandersetzungen vorzubeugen, berichtete der Diplom-Geograf.

Einheitliche Kriterien

Das Bundesverwaltungsgericht fordere eine Unterscheidung zwischen harten und weichen Tabuzonen. Als harte Tabuzonen gelten solche Flächen, die die Errichtung einer Windkraftanlage von vornherein ausschließen. Weiche Tabuzonen hingegen orientieren sich an städtebaulichen Vorstellungen – die Kommune habe also planerischen Gestaltungsspielraum und könne dort durchaus auch Bereiche für die Windenergienutzung ausweisen. Wichtig sei hierbei jedoch, nach einheitlichen Kriterien vorzugehen, betonte Aufleger.

Der Raum, der dann noch übrigbleibt, ist die sogenannte Potenzialfläche: Prinzipiell ist dieser gesamte Außenbereich laut § 35 Baugesetzbuch für Windenergieanlagen freigegeben, das Gesetz schränkt allerdings ein, dass ein Planungsvorbehalt der Kommune besteht. Der Experte wies auf die erhöhte Dokumentationspflicht der Samtgemeinde hin. Auch müsse sie allen Bürgern die Möglichkeit geben, sich in den Prozess einzubringen.

Diese Potenzialflächen sollen in der nächsten Änderung des Flächennutzungsplans als „Sondergebiete Windkraft“ dargestellt werden. Laut Standortkonzept befinden sich solche Gebiete bei Martfeld, Asendorf und in der Bruchlandschaft bei Schwarme; die Potenzialfläche bei Schwarme könne durchaus erweitert werden, sagte Aufleger, vor allem im Norden von Bruchhausen-Vilsen würden sich keinerlei Tabuzonen befinden.

Die Zuschauer im gut gefüllten Sitzungssaal des Rathauses von Bruchhausen-Vilsen folgten den Ausführungen des Diplom-Geografen mit Interesse. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Anwesenden die Errichtung weiterer Windkraftanlagen nicht grundsätzlich ablehnen. Dies betonten auch die beiden Bürger, die sich bei der Einwohnerfragestunde meldeten: Sie wohnen in der Potenzialfläche bei Schwarme und haben die Befürchtung, irgendwann von Windrädern „umzingelt“ zu sein. „Die Kommune weiß um die optisch bedrängende Wirkung der Windkraftanlagen“, beruhigte Aufleger die Bürger. Die Samtgemeinde werde bei ihrer Planung auf jeden Fall berücksichtigen, dass Häuser nicht von allen Seiten mit Windrädern zugestellt werden würden. „Alle Häuser werden in mindestens einer Himmelsrichtung einen Blick frei von Windrädern haben.“

Außerdem stehe man erst am Anfang des Prozesses, das Samtgemeindegebiet zu untersuchen, unterstrich der Fachmann; zur Zeit würden noch immer Informationen gesammelt. Wichtig sei ebenfalls, den Artenschutz zu berücksichtigen: So werde in diesem Frühjahr überprüft, ob sich in den Potenzialflächen relevante Vogelbrutplätze befinden.

Der Planungsausschuss nahm das vorgestellte Standortkonzept zustimmend zur Kenntnis.