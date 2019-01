Die deutsch-französische Band Passepartout mischt mit Hip-Hop, Rock und Jazz das Ziegelei-Open-Air auf. (Jesse-Marvin Wiebe)

Twistringen. Das Reload hat es schon bekannt gegeben, das Hurricane sowieso. Nun stehen auch die ersten Bands für Line-Up des Ziegelei-Open-Airs 2019 fest. Das steigt am Wochenende vom 14. bis 16. Juni an der Grabhorststraße 32 in Twistringen. Diesmal haben die Organisatoren um Rene Beckmann von den Freunden der Ziegelei eine Mischung aus Rock'n'Roll, Ska, Hip-Hop, Blues-Rock und einer Nachwuchs-Band nach Twistringen gelockt, um den Besuchern einzuheizen.

Den nächsten Schritt will eine Nachwuchs-Band – wie schon im vergangenen Jahr – auf der großen Bühne des Festivals machen. Diesmal dabei: Scheiß auf Rotkohl. Die zehn bis zwölf Jahre alten Musiker Tom, Finn, Urs und Johannes bilden das Rezept für die Band, die sich Anfang des vergangenen Jahres gegründet hat und seitdem munter drauf los covert. Hits von früher bis heute stehen dabei auf dem Speiseplan der noch jungen Truppe. Ganz im Gegenteil zum Festival. Denn: „Rotkohl war auf dem Ziegelei Open Air eh noch nie der Renner!“

Als einen alten Bekannten darf man getrost Hundred Seventy Split bezeichnen, denn schließlich war das Duo bereits vor elf Jahren beim Reload-Festival bei der Ziegelei. Damals noch mit Ten Years After. Das Reload ist nach Sulingen gezogen, Joe Gooch und Lea Lyons kommen zurück und haben mit Damon Sawyer ein weiteres Mitglied im Gepäck. Hundred Seventy Split hat mittlerweile drei Alben herausgebracht, und bei ihren Auftritten regiert der Blues-Rock. Fans der alten Band dürfen aufhorchen, denn Gooch, Lyons und Sawyer spielen auch Stücke von Ten Years After.

Härter geht's dabei schon mit Nitrogods zu. Unter dem Motto „dreckig, laut und ungeschliffen“ mixen Sänger Oimel Larcher und die Ex-Thunderhead- und Primal-Fear-Musiker Henny Wolter und Klaus Sperling eine Mischung aus Energie, Dynamik und purem Rock'n'Roll zusammen. Der Sound erinnert an Motörhead, dessen Gitarrist Eddie Clarke so begeistert von der deutschen Band Nitrogods war, dass er für das Debüt-Album einen Song besteuerte. Mittlerweile hat die Band ihr drittes Album herausgebracht und wird dem Publikum ordentlich einheizen.

Deutsche Musik mit dabei

In eine ganz andere musikalische Richtung geht dabei die deutsch-französische Band Passepartout. Vor drei Jahren kam das Debüt-Album „Kiosque“ der Hannoveraner Band heraus und zeigt das, was die Musiker ganz besonders gut können: Hip-Hop, dynamische Tanzmusik und ein Kollektiv aus gut gelaunten Schräghängern bieten. Auf Französisch und Deutsch singen und musizieren die sieben Freunde, die den Gästen eine bunte Mischung aus Rap, Soul, Jazz, Ska und Rock'n'Roll anbieten.

Aus Ahaus bei Münster stammen die fünf Männer, die sich als Soeckers einen Namen gemacht haben. Jüngst traten sie als Tour-Support für Wanda auf und begeistern mit ihrer Musik zum Feiern und Tanzen, für verregnete Herbstmontage und warme Sommerabende. Bei den Westfalen passt es, dass für jeden etwas dabei ist. Die noch junge Band vereint aufgedrehte Amps, britischen Sound und eine ordentliche Portion Melodie – und das auf Deutsch.

Ganz allein, als eine Ein-Mann-Band, wird Markuz Walach das Z.O.A. besuchen. Und das ist wörtlich zu verstehen: Walach spielt alles gleichzeitig und selbst. Von Gitarre über Mundharmonika bis Schlagzeug. 2007 war Walach Teil des Trios Zebranistic und zelebrierte Blues, Funk und Hardrock. Nach sechs Jahren packte Walach seine Sachen, wurde freiwillig obdachlos und fuhr quer durch Frankreich. Größtenteils entstand dabei das Material zu seinem ersten Solo-Album „Live in Montpellier“, was 2014 herauskam.

Mit der Gruppe Anne.Fuer.Sich hält noch eine gehörige Portion Rock Einzug. Die Bremer Band, die eine klare Haltung hat und jene auch inhaltlich in den Texten auszudrücken versucht. Sie selbst beschreibt sich als einen Abenteuerspielplatz für fünf Musiker und probiert sich einfach aus. Einfach machen, was gefällt. Für ihre Albumaufnahmen holten sich die Musiker bei ihren Fans Unterstützung. Die half ihr dabei, das erforderliche Geld lange vor Ablauf der Frist per Crowdfunding aufzutreiben.

Tickets gibt es bei Autoteile Wessels, Lindenstraße 32 in Twistringen, Fahrzeughaus Johann Abeling, Hauptstraße 23 in Heiligenloh, und im Internet unter www.ziegelei-twistringen.de/shop.