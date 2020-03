Monika Reinhardt (links) erklärt einer Besucherin das Formen von Ton. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. „Zu vieles missriet ihm, diesem Töpfer, der nicht ausgelernt hatte! Dass er aber Rache an seinen Töpfen und Geschöpfen nahm, dafür, dass sie ihm schlecht gerieten, das war eine Sünde wider den guten Geschmack“. Diese philosophische Betrachtung aus Friedrich Nietzsches Werk „Zarathustra“ mag Keramikerin Monika Reinhardt aus Bruchhausen-Vilsen begleiten, wenn sie den zuvor auf 1230 Grad aufgeheizten Ofen behutsam herunterkühlen muss.

„Öffnet man die Ofentür zu früh, und es dringt dann die kühle Raumtemperatur an das Brenngut, ist der Haarriss vorprogrammiert“, erklärt sie ihren Besuchern, „Aber im Gegensatz zu Nietzsches Töpfer hebe ich mir diese Fehlproduktionen auf, damit sie mich mahnend daran erinnern, behutsam mit meinem Werkstoff Ton umzugehen“. Reinhardt hatte sich dem deutschlandweiten „15. Tag der offenen Töpferei“ angeschlossen und ihre Werkstatt am vergangenen Sonnabend und Sonntag in der Alten Molkerei an der Bundesstraße 6 zwischen Kreuzkrug und Dille ganztags geöffnet.

Gab es an den Tagen zuvor aus Angst vor der raschen Verbreitung des Coronavirus Fluten von Absagen öffentlicher Veranstaltungen, blieb Monika Reinhardt eher gelassen und verwies auf den „nun mal festen Termin am zweiten Märzwochenende jeden Jahres. Ich stelle mich auf niedrige Besucherzahlen an diesen Tagen ein und freue mich über jeden, der kommt“, sagt sie. So war denn auch ihre Freundin Anne Springfeld gekommen, die frisch gebackene Crêpes zubereitete und zur Verköstigung anbot. Zudem rundeten selbst gebackener Kuchen, Kekse, Kaffee und diverse Kaltgetränke das kulinarische Angebot ab.

Ebenfalls zu den Gastgebern gehörte Tochter Ronja, die pünktlich zu Beginn in akribischer Kleinstarbeit die Ränder der zum Teil nur 1,5 Zentimeter runden und drei Millimeter starken Knopfmodelle bemalte. „Diese Rohlinge sind bereits mit 900 Grad vorgebacken. Erst dann kann man sie bemalen und die Knopflöcher bohren“, schildert sie einer Familie diesen Vorgang. Die apfel-, herz-, blüten- und sternförmigen Knöpfe sind eine neue Produktschiene von Monika Reinhardt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Wo sie denn ihren Ton herbekomme, möchte ein interessierter Besucher wissen. „Ausschließlich aus dem Westerwald. Um Höhr-Grenzhausen herum befindet sich eines der größten Tonabbaugebiete Europas“, beantwortet Monika Reinhard die Frage, „es muss dieser reine weiße Ton sein.

Ferner ist die Größe der Körnung für die unterschiedlichsten Produkte wichtig, von 0 bis 0,5 Millimeter ist alles dabei. "Je kleiner die Körnung, je höher die Stabilität“, sagt die Keramikerin.

Derweil macht sich die dreijährige Marla an eine kleine Menge Ton und konstruiert daraus ein Schälchen. Den Schalenboden versieht sie, noch etwas ungelenk, mit ihrem Namen in Großbuchstaben. „So beginnen die meisten Töpferkurse für die Kleinen“, sagt Reinhardt, „es sind die ersten Erinnerungsstücke und stehen zum Teil noch viele Jahre in den Kinderzimmern.“

Jede Töpferin habe ihre eigene stilistische Ausrichtung, erzählt Monika Reinhardt. „Gerne verziere ich meine Schalen, Krüge, Stövchen und Kerzenständer mit kleinen Mini-Häuschen, was den Unikaten so etwas wie ein ‚Altstadtfeeling‘ mit kleinen Giebelfassaden verleiht. Das erzeugt eine gewisse Wärme“, resümiert sie.

Auf die Farbgebung ihrer Produkte kommt die Künstlerin gerne zu sprechen. „Egal ob Tassen, Krüge oder andere Trinkgefäße von außen blau oder grün sind, das Innere der Gefäße muss immer hell sein“, macht sie deutlich. „Stellen Sie sich mal Hagebuttentee oder Weißwein aus einer tiefblauen Innenbemalung vor, das entbehrt jeder Geschmacksgrundlage“, sind ihr die Farbzusammenstellungen der Nahrungsmittelgefäße sehr wichtig.