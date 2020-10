Christa Bohlmann aus Bassum stellte ihr neues Buch "Früher, als es noch schneite" vor. (Michael Galian)

Bassum. Eigentlich hatte sie wieder einen Krimi schreiben wollen, gesteht Christa Bohlmann. Die Idee hatte die Bassumer Autorin schon, als sie ihr 20. Buch im vergangenen Herbst vorstellte. Eine Entführungsgeschichte sollte es werden. „Ich hatte schon angefangen zu schreiben“, sagte sie bei der Vorstellung ihres neuesten Werkes im Hotel Brokate in Bassum. Doch dann habe sie den Satz „Früher, als es noch schneite“ gehört. „Da hat es 'klick' gemacht in meinem Kopf.“ Nun ist ihr 21. Buch fertig, doch statt eines weiteren Krimis sind es wieder Kurzgeschichten geworden. 50 an der Zahl, die das Leben früher im Wandel der Jahreszeiten beschreiben. Sie habe „alles verarbeitet“, woran sie sich noch erinnert, berichtet sie. So fanden die Herbststürme Eingang, die übers Land tobten, aber auch der harte Winter 1978/79 mit seinen meterhohen Schneemassen, die im Norden alles lahmlegten, Rodelpartien, als sie noch klein war – „Ich lenkte den Schlitten, Uschi saß hinten auf“ – und Streiche, die sich Kinder früher mit dem juckenden Hagebutteninhalt gegenseitig spielten.

Heiter ist der Ton. Wie bei ihren Erinnerungen an das Schützenfest in Osterbinde, von den huldvoll winkenden Majestäten, dem Trommel- und Pfeifenkorps und wie sie früher als Kinder mit den Hüllen der Strohhalme testeten, wer die beste Puste hatte. „Genau so war das auch“, erfreuten sich die Anwesenden an Christa Bohlmanns Schilderungen. “Das ist herrlich, da kommen sofort Erinnerungen wieder“, spricht Petra Landau so manchem der Gäste aus der Seele. Sie selbst ist ebenfalls im Buch verewigt. Hat sie doch die 17 Illustrationen gezeichnet, die auf den Seiten zu finden sind.

Doch Christa Bohlmann schlägt auch nachdenklichere Töne an. Etwa, wenn sie „ganz up to date“ vom Coronavirus erzählt oder von der Eröffnung der Skisaison im Harz – bei frühlingshaften 15 Grad. Oder von alten Schulzeiten. Da wird es lebhaft unter den Besuchern, die ebenfalls zahlreiche Geschichten zu erzählen haben. Christa Bohlmann freut sich darüber. Denn Erinnerungen wecken, das tut sie gern mit ihren Geschichten.

50 Geschichten auf 188 Seiten

„Die Zeit, wenn ich schreibe, ist die schönste“, sagt die Autorin hingegen über sich selbst. Dann kommen allerdings die Korrekturen und die Technik. Da hat sie die Unterstützung von Petra Landau und ihrer Schwester sowie ihres Schwagers, wie sie verrät. Ansonsten macht sie bei „Book on demand“ alles selbst. „Ich will das auch gar nicht anders haben“, sagt sie. So könne sie ihre Bücher so gestalten, wie sie will, es rede ihr niemand rein.

Erhältlich ist das neue Buch bei allen Buchhandlungen im Umkreis. Das 188-Seiten-Werk mit 50 Geschichten kostet 9,90 Euro und kann bei Papier und Tinte in Bassum, bei Schüttert in Syke, bei Böhnert in Bruchhausen-Vilsen, bei Ranck in Sulingen und bei Dauelsberg in Twistringen erworben werden. Und da sie momentan keine Gelegenheit hat, Märkte zu besuchen, berichtet Christa Bohlmann, können Interessenten sich auch an sie persönlich wenden. Entweder über ihre Homepage, bohlmann.jimdofree.com, oder abends ab 19 Uhr bei ihr zu Hause, Mühlenweg 22.