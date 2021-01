Für den Ansturm auf die Grundschule Bramstedt sind die Räumlichkeiten noch ausreichend. Sollte sich aber eine Zweizügigkeit dauerhaft durchsetzen, muss über eine Erweiterung gesprochen werden. (Vasil Dinev)

Bassum. Über kaum ein Thema wird in dieser Zeit häufiger gesprochen als über Schulen. Bleiben sie geschlossen, können sie doch wieder aufmachen? Was passiert mit Kindern, die über Monate kaum bis keinen Unterricht hatten? Diese Fragen sind zwar nur die Spitze des Eisberges, aber die Diskussion zeigt doch, wie wichtig diese Einrichtungen für die Kinder sind – als Lernort oder als sozialer Raum, um auch mit Gleichaltrigen zu tun zu haben. Umso wichtiger ist es, die Entwicklungen der Einrichtungen im Blick zu behalten. Wie es um die Grundschulen in Bassum bestellt ist, darüber sprach der Erste Stadtrat Norbert Lyko in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses.

Kurz und bündig zusammengefasst: Es sieht mit einer Ausnahme ganz gut aus in Bassum. Findige Leser wissen sicher sofort, welche Ausnahme gemeint ist. Richtig, die Grundschule in Neubruchhausen. Dort werden wohl für das kommende Schuljahr 2021/22 acht Kinder eingeschult. „Da müssen wir ganz genau aufpassen“, betonte Lyko. Hoffnung macht das Jahr 26/27, wenn dort voraussichtlich 20 Kinder zur Grundschule gehen können. „Das hört sich schon mal gut an“, sagte auch der Erste Stadtrat. Allerdings naht das Ende der Befristung für die Außenstelle in Neubruchhausen (bis 31. Juli). „Wir wollen Neubruchhausen erhalten“, verdeutlichte Lyko noch einmal am Dienstagabend. Daher wurden, wie berichtet, die Satzung geändert, der Hort kostenfrei und eine Flyeraktion ins Leben gerufen. „Wir erwarten keinen Erdrutsch, aber ein paar Kinder wären schön“, hofft er. Die Verwaltung hat nun bis Mitte März Zeit, der Landesschulbehörde eine Stellungnahme zu schicken und für eine Verlängerung zu argumentieren. Mut macht das mögliche Baugebiet, für das derzeit Gespräche geführt werden.

Rosiger sieht die Welt in der anderen Außenstelle aus: in Nordwohlde. Zwischen zwölf (Schuljahr 21/22) und 24 (23/24) Kinder werden voraussichtlich eingeschult. „In Nordwohlde sind die Zahlen stabil, da mache ich mir keine Sorgen. Das neue Baugebiet wird bestimmt einen Schwung nach oben bringen“, blickte Lyko schon mal etwas in die Zukunft. Denn: Allen Zahlen liegt die Einwohnermeldestatistik zugrunde. Heißt: Das Baugebiet in Nordwohlde (mit rund 45 Plätzen) oder „Dorfstraße III“ in Bramstedt schlagen sich noch nicht nieder in den Zahlen. Wenn sich die Zahlen aber so weiterentwickeln, wäre gegebenenfalls eine Erweiterung des Gebiets in vier oder fünf Jahren denkbar. Und wenn dann die Zweizügigkeit sichergestellt ist, „wäre es eine Überlegung wert, ob Nordwohlde nicht irgendwann wieder eigenständig wird“, berichtete Lyko. Aber alles zu seiner Zeit.

Davon hat man bei der Grundschule Bramstedt wahrscheinlich nicht so viel. Denn die Zahlen sind sehr gut (als Beispiel: 2022/23: 13 Kinder; 2023/24: 24 Kinder), der Platz wäre bei einer dauerhaften Zweizügigkeit indes nicht vorhanden. Schon jetzt konnte sich Schulleiter Tobias Baron über 26 Anmeldungen für das kommende Schuljahr freuen, er beantragte die Aufteilung in zwei Klassen. Anhand der voraussichtlichen Einschulungszahlen ist erkennbar, dass die Einzügigkeit nie ein Problem sein wird. „Das Baugebiet Dorfstraße III entsteht noch. Es kommen noch weitere Schülerinnen und Schüler dazu“, ist Lyko überzeugt. Die sowieso schon hohen Zahlen könnten dann womöglich noch steigen. Diese Entwicklung hatte der Stadtrat bereits in der Schulausschusssitzung im Sommer angesprochen und einen Plan auf Erweiterung vorbereitet, den die Ausschussmitglieder zur Kenntnis genommen haben. Dazumal wurde festgelegt, die Entwicklung in Bramstedt im Auge zu behalten, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können. Auch diesmal war das der Tenor des Gremiums. Lyko schlug vor, die Entwicklung bis zu den Herbstferien zu beobachten, um dann eventuell Geld in den Haushalt 2022 einzustellen. Sollte übrigens der Antrag von Baron auf zwei erste Klassen für das kommende Schuljahr angenommen werden, dann soll ein Raum renoviert werden, den die Lütten als Klassenraum verwenden können. Die Erweiterung könnte dann Thema werden, sollte sich abzeichnen, dass es in Bramstedt dauerhaft zu einer Zweizügigkeit kommt. „Mit der Erweiterung können wir darauf dann reagieren“, betonte Lyko.

Für die Grundschulen Mittelstraße und Petermoor indes sind die Schülerzahlen stabil und erfreulich. Die Schulen haben je einen Bezirk für sich und einen gemeinsamen sogenannten „Schwengelbezirk“. Die Kinder dort werden nach Bedarf aufgeteilt, „hauptsächlich kommen sie nach Petermoor, um eine Zweizügigkeit sicherzustellen“, erklärte Lyko. Bei beiden Einrichtungen mache er sich aber keine Sorgen um die Zukunft.