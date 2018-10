Der Chef sitzt in der Mitte: Der Niederrheiner Hahn namens Chef umringt von den stolzen Züchtern Hannes Behrens (von links), Kim Woyke, Tim Behrens und Gerold Leschke. (Viola Heinzen)

Syke. 74 Aussteller präsentierten am Wochenende auf der Rassegeflügelschau im Schützenhaus am Steinkamp in Syke mehr als 780 Tiere. Die Ausstellungsfläche musste um zwei Zelte erweitert werden. Wer glaubt, bei einer Ostfriesischen Möwe handele es sich um einen an der See beheimateten Küstenbewohner oder ein Zwerg-Italiener käme aus dem Land jenseits der Alpen, der wurde bei der 44. Syker Hacheschau eines Besseren belehrt. Erstere ist eine alte Landhuhnrasse, die zweite stammt nicht aus Italien, sondern ist eine Züchtung aus Großbritannien. Die Art zeichnet sich durch elegante Haltung aus, die man den Südländern nachsagt, heißt es.

Hähne, Hühner, Zwerghühner, Tauben, Enten und Gänse gackerten, krähten, gurrten und schnatterten in beträchtlicher Lautstärke um die Wette. Ausrichter war der seit 1904 bestehende Geflügelzuchtverein Syke und Umgebung (GZV), angeschlossen die 71. Kreisverbands- und die 40. Kreisverbands-Jugendschau des Landkreises Diepholz. Zwölf Jugendzüchter mit 141 Tieren ließen den Veranstalter darauf hoffen, auch junge Leute für dieses Hobby zu interessieren.

Respekteinflößend und kräftig

Der zwölfjährige Niklas Finkenstädt aus Diepholz war mit wachtelfarbigen Antwerpener Bartzwergen vertreten, eine ruhige verträgliche Zwerghuhnart mit Kinn- und Backenbart. „Ich weiß gar nicht, wie lange ich Hühner habe. Einen Pokal gab es auch schon mal für mich und auch 20 Euro“, erzählte er stolz. Jeder Designer hätte eine Auszeichnung für das schwarz-weiße grafische Muster des Federkleids des Sebright-Huhns gewonnen. Es wird als reines Schönheitshuhn bezeichnet. Beim Deckgefieder der aus Japan stammenden Chabos bilden sich Locken, und es sieht aus, als habe das Hühnchen zu lange im Gegenwind gestanden. Dass ein Dänischer Tümmler nicht zur Familie der Delphine gehört, war bei dieser Taubenart offensichtlich. Der Ostpreußische Werfer ist eine heute seltene Taubenart, die durch ihr Purzeln im Flug begeistert. Das Mechelner Huhn hat seinen Namen der belgischen Stadt zu verdanken. Auf ihre Herkunft weisen auch die Sachsenente, die Diepholzer und die respekteinflößend kräftige Pommersche Gans hin.

Mitglied im Verein kann jeder, der Freude an Federvieh hat, für einen Jahresbeitrag von zehn Euro werden. Er muss kein Züchter sein. Bei Ausstellungen ist Ehrgeiz gefragt, ein schönes Tier zu präsentieren und bei der Bewertung eine hohe Punktzahl zu erreichen. Die zehn Preisrichter gaben ihr Urteil auf den Bewertungskarten ab, die an den Käfigen hingen. Jedes Tier musste beringt sein, um in die Wertung zu kommen.

Es gelten Rasse-Geflügel-Standards, die bestimmen, wie ein Tier auszusehen hat. Die Benotung geht von „o.B.“, also ohne Bewertung (bedeutet null Punkte) über „b“ wie befriedigend, „g“ wie gut, „sg“, sehr gut, und „hv“ wie hervorragend bis zur Höchstnote „v“, was vorzüglich heißt. Für die Bestnote braucht es 97 von 100 Punkten. Benannt werden Vorzüge wie „ein aufrechter Kamm“, Wünsche wie „Farbe könnte intensiver sein“ und Fehler à la „zu unfertiges Gesichtsbild“. Verliehen werden Pokale, Ehrenbänder und Sachpreise. Behörden, Verbände, Vereine oder Firmen stiften zusätzliche Preise. Strahlend weiß präsentierten sich die Leghornhennen. Pechschwarz ein paar Käfige weiter die indonesischen Cemani, auch die Eierschalen und ihr Fleisch sind schwarz. Die Legeleistung einer Amrockhenne beträgt 210 Eier im Jahr. Manche Arten legen nur 60.

Ganz falsch ist der Ausdruck „dummes Huhn“, heißt es auf der Webseite des Vereins. Forschungsergebnisse belegen, dass ein Huhn viel mehr Verstand und Gefühl hat, als bisher angenommen. Bereits Küken können größere von kleineren Mengen unterscheiden. Versuche haben ergeben, dass sich Hühner die Flugbahn eines Balls bis zu drei Minuten lang merken können und auch Zeitintervalle wahrnehmen, um auf spätere Geschehen zu schließen. Das entspricht der Fähigkeit von Primaten. Hühner sind zu Empathie fähig, lernen voneinander und können sich sogar gegenseitig austricksen. Mit 24 verschiedenen Lauten verständigen sie sich untereinander, was sie den Ausstellungsbesuchern in einem beeindruckenden Lautstärkepegel bewiesen.