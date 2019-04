Wiesenstraße sanieren? Heide Freese (von links), Rolf Raddatz und Susanne Weidenhöfer wohnen an der Dorfstraße und klagen über zu viel Verkehr in Bramstedt. Dabei liegen zwei Lösungen gleich direkt nebenan, wie sie finden. (Tobias Denne)

Bassum-Bramstedt. Immer mehr Verkehr, zu viel Lärm und eine Gefahr für Kinder. „Wir halten es nicht mehr aus“, sagt Susanne Weidenhöfer. Sie wohnt an der Dorfstraße in Bramstedt und fühlt sich von der Politik nicht ernst genommen. „Als der Vorschlag gemacht wurde, kam überhaupt keine Reaktion“, fügt sie hinzu. Aber Weidenhöfer und ihre Nachbarn Heide Freese und Rolf Raddatz sehen nicht nur den Missstand in ihrem Ort, sondern haben auch gleich eine Lösung. Von der Politik wünschen sie sich, dass man über Vorschläge diskutiert, um den Verkehr in Bramstedt nicht nur über die Dorfstraße laufen zu lassen. „Wenn es doch drei Straßen dafür gibt, warum fließt der Verkehr nur durch eine?“, fragt sie.

Die Lösung, die für die drei Anwohner auf der Hand liegt: „Die Wiesenstraße sollte saniert werden, da sie im hinteren Teil schadhaft ist. Und den Käseweg sollte man wieder öffnen“, erklärt Weidenhöfer und ergänzt: „Es gibt drei Straßen, die aus Bramstedt hinausführen und zwei werden dicht gemacht.“ Alle drei Straßen sind mit der Bassumer Straße (Landesstraße 333) verbunden. Allerdings: Der hintere Teil der Wiesenstraße ist nicht geteert und mit zahlreichen Schlaglöchern durchzogen und vom Käseweg kommt man seit Jahren nicht mehr auf die Bassumer Straße, da die Stadt die Verbindung vor Jahren gesperrt hat. Mit dem Vorschlag der Anwohner würde sich der Verkehr auf alle drei Straßen verteilen und es würde kein so großes Ungleichgewicht herrschen, sind die Drei überzeugt. Rolf Raddatz glaubt: „Dann gibt es auch keine Diskussion um einen Kreisel oder eine Ampel.“

2600 Fahrzeuge pro Tag

Und darum geht es: Auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung haben die Fraktionsmitglieder beschlossen, dass in Bramstedt an der Bassumer Straße in Höhe der Kreuzung Högenhauser Straße/Dorfstraße nichts passieren soll – keine Abbiegespuren, kein Kreisverkehr, keine Ampel. In fünf Jahren soll wieder der Verkehr gezählt werden, um über weitere Planungen nachzudenken. Weidenhöfer machte mit ihren Nachbarn Heide Freese und Rolf Raddatz den Vorschlag, über die Öffnung des Käsewegs und die Sanierung der Wiesenstraße nachzudenken, denn gerade die Situation vor ihrer eigenen Haustür beschäftigt die Drei selbstredend. „Wir waren aus Neugier beim Ausschuss, weil uns der Kreisverkehr interessiert hat und wie mit unserem Steuergeld umgegangen wird“, erzählt Raddatz. Schließlich haben die Anwohner es schwarz auf weiß: Rund 2600 Fahrzeuge fahren jeden Tag auf der Dorfstraße, das hat die vergangene Verkehrszählung im Mai 2018 ergeben – rund 200 in einer Stunde. „Nachts fährt niemand hier durch. Der Verkehr spielt sich in zwölf bis 13 Stunden hier ab“, weiß Raddatz.

Gerade in den vergangenen Jahren ist es auf der Dorfstraße zunehmend voller geworden, was auch mit den neu geschaffenen Wohngebieten zusammenhängt. „Morgens zwischen 7 und 8 Uhr ist es die Hölle“, berichtet Raddatz davon, dass ihn nicht nur der Verkehr zu schaffen macht, sondern auch der Lärm. Er hat sich Ohrenstöpsel als erste Lösung besorgt. „Als Schichtarbeiter kann man nach einer Spät- oder Nachtschicht morgens nicht lange schlafen“, sagt Weidenhöfer. Und auch die kleinen Bramstedter leben in ihrem Heimatort gefährlich. „Man muss nur einmal unaufmerksam sein, dann ist es zu spät für die Kinder“, sagt Raddatz. Wenn die Kinder plötzlich auf die Straße rennen, dann „muss nicht einmal der Autofahrer schuld sein“. Daher wünschen sie sich nicht nur eine Reduzierung des Verkehrs auf der Dorfstraße, sondern auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. „Wenn man langsamer fahren würde, dann würde das auch für eine Entlastung sorgen“, ist Raddatz überzeugt.

Die Politik kündigte auf der Ausschuss-Sitzung an, alte Berichte zu den Straßen zu studieren, um gegebenenfalls Lösungen zu präsentieren. Weidenhöfer versichert: „Wir bleiben dran.“