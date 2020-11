Fast 80 Meter lang sind die Rotorblätter der neuen Windkraftanlagen in Albringhausen. (Michael Galian)

Wie Streichhölzer ragen sie zwischen den Bäumen und den Feldern in Schorlingborstel hervor. Zugegeben: große und breite Streichhölzer. Denn allein im Fundament sind 120 Tonnen Eisen verbaut, schließlich bringen die neuen Windkraftanlagen im Windpark Albringhausen ordentlich Gewicht auf die Waage. Von Weitem sind sie klar zu erkennen, die neuen Anlagen. Seit rund neun Monaten ist die Kirchdorfer Firma Westwind dabei, sieben neue Windkraftanlagen aufzubauen.

An diesem Tag bleibt allerdings alles am Boden. Der Wind ist zu stark. „Eigentlich ist das ja genau das, was man will, nur nicht beim Aufbau“, sagt Projektleiter Christian Meindertsma und lacht. Selbst wenn nur ein laues Lüftchen auf dem Boden herrscht, kann der Kran in rund 160 Metern Höhe ordentlich wackeln. Dann wird es gefährlich. Zu gefährlich. An der Anlage 2 liegen drei Rotorblätter nebeneinander – bereit, vom Kran, der den Turm noch mal um 20 Meter überragt, in die Höhe gehoben zu werden. Der Endaufbau hat vor Kurzem begonnen. Mittlerweile fehlen nur noch die Blätter, damit die neue Anlage Strom liefern kann. Rund 5500 Haushalte sind mit einer Windkraftanlage versorgbar. Ein Vielfaches mehr als noch mit den alten. Im Windpark Albringhausen stehen bereits 13 Anlagen, diese wurden zu Beginn des Jahrtausends gebaut und fallen im kommenden Jahr aus der Förderung des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes (EEG), sodass diese dann abgebaut werden. Zehn neue Anlagen werden die alten ersetzen. In zwei Jahren startet der Abbau. Teilweise ist es möglich, die alten Anlagen noch zu betreiben, während in der Nähe bereits die neuen aufgebaut werden.

Mithilfe eines Krans werden die Bauteile nach und nach angebracht. (Michael Galian)

Hybrid-Turm ist der richtige Weg

Anfang Januar wurde mit den ersten Arbeiten an den sieben neuen Anlagen begonnen. Doch bevor es mit dem Fundament losgehen konnte, mussten zunächst die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden. „Wir haben sieben Kilometer Wege ertüchtigt“, sagt Projektleiter Andre Meyer über die Erschließung. Vor allem mussten einige Straßen verbreitert werden, damit die großen Geräte allesamt zu den Baustellen kommen. Allein zehn Schwertransporte sind notwendig, um die teils riesigen Bauteile zum Windpark zu bringen. Dazu kommen noch rund 150 Lastwagen für die „kleineren Teile“ und das Fundament. „Es ist eine große Verkehrsbelastung“, weiß Meyer. Er freut sich darüber, dass die Gespräche mit den Eigentümern so positiv verlaufen sind. Die ersten 100 Meter des Turms bestehen aus Betonringen, die an der Baustelle erst einmal zusammengesteckt werden müssen. „Wie bei einem Lego-Turm“, zieht Meyer den Vergleich. Ab dem 101. Meter folgt Stahl. Grund für diese Aufteilung ist, dass eine Anlage, die nur aus Stahl bestehen würde, viel zu teuer wäre. Ein Beton-Turm wäre dagegen viel zu schwer. Also ist der sogenannte Hybridturm der Standard.

Auf dem Boden müssen Vorbereitungen getroffen werden, damit zügig weitergearbeitet werden kann. Die Bolzen sorgen dafür, dass das Rotorblatt auch fest sitzt und nicht herunterfällt. (Michael Galian)

Schon jetzt mussten für das Fundament Löcher von bis zu zwei Meter Tiefe gegraben werden, um die fast 2000 Tonnen Gewicht zu tragen. „Der Grund ist das Allerwichtigste, wir haben hier aber einen sehr guten Baugrund“, betont Meyer. Am Ende ragt die Anlage rund 240 Meter in die Höhe – zum Vergleich: Die alten sind nur halb so hoch. Gerade beim Fundament ist Präzision gefragt, schließlich darf die Anlage nicht in Schieflage geraten.

Schon gewusst? Wenn die Rotorblätter mit ihrer Länge zum restlichen Turm passen, wirkt die Windkraftanlage nicht so groß. (Michael Galian)

Die Planungsphase hat übrigens vor sechs Jahren begonnen. „Im Gegensatz zum langen Planungsprozess dauert der Aufbau nur zwei Wochen“, sagt Meyer. Meindertsma ergänzt: „Das geht ganz schön schnell.“ Wenn alles glattgeht und das Wetter in den kommenden Wochen mitspielt, dann wird die letzte der sieben Anlagen Mitte/Ende Januar fertiggestellt und kann an den Start gehen. „Eigentlich war geplant, bis Weihnachten fertig zu sein“, erzählt Meindertsma. Natürlich wegen der Corona-Krise und daher fehlender Bauteile aus China. Dennoch dauert die Aufbauphase rund knapp ein Jahr und sorgt dafür, dass rund 78 000 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Denn die neuen Anlagen sind nicht nur höher, sondern auch leistungsstärker. Und dann darf es auch wieder windig sein.