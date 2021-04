Klaus-Dieter Sprenger ist der neue Geschäftsführer der Wiseg in Bassum und stürzt sich eher in eine neue Aufgabe, anstatt seinen baldigen Ruhestand zu genießen. (Vasil Dinev)

Gut, ein bisschen überlegt hat er schon. Immerhin steht er kurz vor seinem Ruhestand. Am 1. August hat er offiziell seinen letzten Arbeitstag bei der Syker Kreissparkasse. Doch statt einfach die Beine hochzulegen, widmet sich Bassumer Geschäftsstellenleiter ab dem 2. August, einem Montag übrigens, neuen Aufgaben. Er steht dann der Wiseg (Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft) in Bassum als hauptamtlicher Geschäftsführer vor, zuvor haben das Kämmerin Anke Schulz und Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher in Personalunion gemacht. „Ich wurde locker angesprochen und gefragt, ob ich mir das vorstellen kann“, erzählt Sprenger nun bei seiner offiziellen Vorstellung. Konnte er, kann er immer noch.

Ein Grund, nun einen hauptamtlichen Geschäftsführer einzustellen, ist das Fünf-Punkte-Programm, das sich die Wiseg im November selbst auferlegt hat. Von Baulandgewinnung, über Innenstadt, Gewerbelandbevorratung und Wirtschaftsförderung hin zur Entwicklung des Bassumer Bahnhofes ist so ziemlich jedes Thema, das die Stadt betrifft, dabei. „Wir wollen das richtig durchsetzen und das geht nicht ohne Weiteres“, ist Christoph Lanzendörfer aus dem Vorstand der Wiseg überzeugt. Und nicht nur er, auch die übrigen Mitglieder. Daher suchten sie nach einer Person, die nicht nur die Kontakte und das Handwerkszeug hat, sondern auch die Verbundenheit zur Lindenstadt und sich ausschließlich mit der Wiseg beschäftigen kann. Einfach? Das wird es gewiss nicht.

Das weiß auch Klaus-Dieter Sprenger. „Das ist eine riesige Aufgabe. Man muss diese fünf Punkte mit Leben füllen“, betont er. Denn die Themen, die sich die Gesellschaft gegeben hat, sind nicht neu. Vieles wurde bereits ausgiebig diskutiert und behandelt. Aber mit einer Person, die sich ausschließlich darum kümmert, sind diese besser zu bearbeiten. Beispiel: Bramstedt. Das Bauland dort zu vermarkten, das wird eine der ersten Aufgaben sein, der sich Sprenger, nachdem er sein Büro bezogen hat, widmen wird. „Das wird eine Menge Arbeit“, ist er sich der nicht ganz leichten Aufgabe bewusst.

Was ihm auch bewusst ist, ist, dass nicht wirklich viele Bassumer die Wiseg überhaupt kennen. Oder wissen, was sie zu tun hat. Auch das will Sprenger ändern und „die Aufgabe nach außen tragen. Die Wiseg ist eine eigenständige GmbH mit eigenständigen Aufgaben“, betont der Bassumer. Daher wird er auch ein Büro im Bahnhof beziehen, um klar herauszustellen, dass die Wiseg als eigenständiger „Player“ auftritt. Kleines Schmankerl: Die Wiseg hatte vor knapp neun Jahren das Gebäude gekauft.

Bei der Aufgabe werden Sprenger seine Kontakte helfen, die er sich über sein Berufs- und Privatleben in Bassum aufgebaut hat. So wird er bei Fragen der Ansprechpartner sein, etwa von Unternehmen, wenn es um ein neues Gewerbegebiet geht, oder wiederum den Kontakt zu anderen Personen herstellen. „Manche Themen kann man schneller bei der Wiseg bearbeiten“, findet Lanzendörfer. Gleichwohl ist allen Beteiligten klar: Die Aufgaben werden sich teilweise überschneiden und Schnittmengen bilden. „Vielleicht ist es künftig auch sinnvoller, gewisse Aufgaben bei der Wiseg unterzubringen statt bei der Stadt“, überlegt Sprenger, der zudem seine Kompetenz weitergeben soll. „Wir wollen natürlich von seiner Erfahrung partizipieren“, sagt Lanzendörfer. So könnte eine weitere Person in Zukunft von Sprenger profitieren, der die Grundlagen legen soll.

Als überzeugter Bassumer zeigt Sprenger im Gespräch deutlich, für wie wichtig er die Entwicklung der Stadt hält - gewerblich wie privat. „Wir haben hier in Bassum so viele Dinge, die andere nicht haben. Und die Dinge, die nicht gut laufen, die müssen wir abstellen“, betont er und ergänzt: „Bassum ist eine Stadt, in der es sich lohnt zu wohnen. Sie ist toll und liebenswert.“