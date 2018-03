Erwing Rau gab mit Spiel und Text seinen schauspierelischen Senf zu den ausgewählten Speisen von Barbara Stadler, die ihr Menü nach den Ideen der Slow-Food-Bewegung kochte. (Sebi Berens)

Martfeld. Man nehme regionale Zutaten und lasse sie von der Köchin Barbara Stadler auf den Tisch bringen. Man gebe ihr den Schauspieler Erwing Rau an die Seite, der fantasievoll mit Spiel und Text seinen „Senf“ dazutut. Sie kochen ihr gemeinsames Süppchen. Et voilà, serviert wird ein Theatermenü in der Martfelder Kastanie. Am Freitag stand auf der Speisekarte des Wortkünstlers: „Das un-perfekte Leben“.

Perfekt müssen Lebensmittel nicht aussehen, aber unbedingten Wert legt Barbara Stadler auf Güte im Geschmack. Sie hat sich der Slow-Food–Bewegung angeschlossen. Die fand ihren Anstoß, als 1986 auf der Piazza Navona in Rom eine McDonald's Filiale eröffnet wurde. Italienische Zeitungsredakteure protestierten dagegen mit traditionellen Gerichten am Fuß der Spanischen Treppe. Drei Jahre später schlossen sich Befürworter weltweit zusammen. Die Idee: Verzicht auf Zusatzstoffe und Gentechnik. Das Wohl der Tiere, Respekt gegenüber landwirtschaftlicher und handwerklicher Erzeugung und faire Bezahlung sind gewährleistet. Der Transport hat ökologisch nachhaltig zu erfolgen, um nur einige Punkte zu nennen. Frei nach dem italienischen Ökonomen Vilfredo Pareto ist bewiesen: 20 Prozent unserer Anstrengungen sind für 80 Prozent des persönlichen Erfolgs verantwortlich. Es würde also Sinn machen, sich auf diese 20 Prozent zu konzentrieren. Nun durfte man gespannt sein, ob Erwing Rau Wasser in den Wein der Erkenntnis gießen würde oder gar Essig.

Die Anzahl der Gäste ist in dem kleinen Raum der Kastanie begrenzt, was der Zusammenkunft einen intimen Charakter verleiht. "Eingeschränkt ist auch der Mensch, wenn ihn ein Zipperlein plagt" – so baute Erwing Rau flugs seine schmerzhafte Verspannung ins Programm ein und palaverte über Warnungen auf dem Beipackzettel des verordneten Medikaments. Von Sturzgefahr über Durchfall bis zu gesteigerter Esslust oder pathologischer Verkleinerung des Mundes reichte das Szenario. „Ich sollte die Pillen vergraben“, sein Fazit. Ob beim Schöpfungsakt die Bitte um ein längeres Leben als Mann entgegen dem von Esel, Hund und Affe eine gute Idee war, lässt sich zumindest bezweifeln, erfuhr das amüsierte Publikum. Der heitere Wortsalat auf der Bühne fand ebenso Beifall wie das servierte Tomatensüppchen.

Ein Hotelzimmer umzugestalten, in dem man länger weilt, lautete eine Empfehlung: „Ich buchte in Bern einmal eins, das mir bei einem späteren Aufenthalt wieder zugeteilt wurde, und siehe da, man hatte meine Variante nicht geändert“, freute sich Rau. Mit fremden Wasserhähnen dürfte schon mancher seine Erfahrungen gemacht haben. „Das kennt man ja inzwischen, Infrarotsteuerung“, resümierte Rau. „Doch neulich half weder Wedeln mit den Händen, noch Veitstanz oder Beschwörung. Der Nebenmann am Becken wusch sich schon seelenruhig die Hände. Er hatte den Fußhebel bereits entdeckt.“ Als Steigerung von Errungenschaften im Haushalt wird künstliche Intelligenz von Wecker, Toaster, Kühlschrank und Fernsehapparat angepriesen. Selbst der Duschkopf spricht mit einem. Perfekter geht es nicht, könnte man glauben. Es endete mit der Flucht aus den eigenen vier Wänden.

Bei Rinderröllchen und feinem Gemüse erholte sich das Publikum vom Lachen und prostete den vorher unbekannten Menschen am Tisch zu. Die Frage war dann, warum Frauen mitten in der Nacht ihre kalten Füße an den Mann schmiegen und Mücken sich auf ihn statt auf sie stürzen. Mit der Parabel vom Wahnsinn und der Liebe beendete Erwing Rau seinen Auftritt: "Der Wahnsinn lädt die Neugier, die Furcht, die Faulheit, die Sorglosigkeit und andere zum Versteckspiel ein. Als nach der Liebe gesucht wird, piekt der Wahnsinn ihr aus Versehen mit einem Stock ein Auge aus. Er ist verzweifelt und bietet ihr an, zu ihrer Sehkraft zu werden. Sie nickt. Seitdem ist die Liebe vom Wahnsinn begleitet." Das als Erklärung für manch Unerklärliches. Etwas fürs Auge, dazu wahnsinnig lecker wurde als Dessert aufgetischt: Himbeer-Mousse mit Schokotörtchen.