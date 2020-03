Weiße Wände, künstliches Licht: Der Anbau im Kreismuseum, in dem künftig der Gesseler Goldhort zu sehen sein wird, wurde vorzeitig fürs Publikum geöffnet. (Michael Braunschädel)

Das einzige Kunstwerk in diesem großen, leeren Raum war eine etwa 15 Zentimeter große, mit Bleistift an einen Betonpfeiler gemalte Blume. Die Sorte war nicht auf den ersten Blick zu erkennen, der sehr dünne Stiel blattlos. Doch dieses eilig gemalte Kunstwerk war es nicht, weswegen sich am Sonntag Hunderte von Besuchern aufmachten ins Syker Kreismuseum. Ehrlich gesagt werden die meisten Besucher die Zeichnung wohl gar nicht wahrgenommen haben. Die Menschen waren vielmehr gekommen, um sich 245 Quadratmeter nackten Estrichboden und weiße Wände in einem leeren, großen – zugegebenermaßen unüblich und interessant geformten – Raum anzuschauen. Es war eine Vorschau der besonderen Art mit einer einmaligen Möglichkeit, die es schon jetzt nicht mehr gibt. Denn ab heute geht der Einbau der Ausstellung los, die ab dem 27. Juni die neueste und wohl spektakulärste Archäologieausstellung in Norddeutschland sein wird: das Goldhortmuseum zu Syke.

Interessiert schauten sich die Besucher um. Fast alle standen am Rand, kaum einer wagte es, durch den Raum zu gehen. Das Stimmengewirr hielt sich in Grenzen, vereinzeltes Husten hallte aber doch. Die hellen Wände waren von 25 Strahlern in dezenten Farben illuminiert – hätte diese Strahler ein namhafter Künstler in einer hippen Großstadtgalerie aufgebaut und passende Worte gesprochen, dazu einen Prosecco gereicht, wäre das allein eine Ausstellung wert gewesen.

Doch so extravagant soll es im beschaulichen und bodenständigen Syke nicht zugehen. Hier soll das Licht zwar auch eine Rolle spielen. Vor allem aber wird es handfeste Infos und Gegenstände geben. Nele Miethig strahlte schon jetzt. Sie ist seit gut einem Jahr Volontärin im Kreismuseum und hat natürlich den Sensationsfund im Blick. „Ja, ich habe mich auch deshalb in Syke beworben“, verriet sie. Total spannend sei es, das Projekt wachsen und werden zu sehen.

Im Museum werden bekanntermaßen nicht nur die 117 goldenen Schmuckstücke zu sehen sein, die in einen Schuhkarton passen. So eine Sichtweise ist selbstverständlich despektierlich und unpassend – dass aber ein so großes Museum um einen rein räumlich so kleinen Fund konzipiert wird, zeigt die Bedeutung des Schatzes. Die Goldstücke, genauer gesagt die Replikate des Schatzes, werden unter der nicht zentral gebauten Lichtkuppel platziert, ja angerichtet werden.

„Das Licht spielte in der Bronzezeit eine ganz große Rolle“, so Miethig. In einem Kubus wird der Goldfund platziert, das angesichts des norddeutschen Wetters wechselnde Licht wird aus zwölf Metern Höhe wie durch einen umgekehrten Trichter einfallen. Ganz trauen die Ausstellungsmacher dem Wetter nicht. Das natürliche Licht wird je nach Witterung künstlich unterstützt, heißt es in der Beschreibung. Das war am Sonntag nicht nötig. Die Sonne strahlte kräftig durch die Fenster.

Um den Hauptkubus werden Themeninseln eingerichtet. Um die Bronzezeit wird es gehen, die Archäologie im Landkreis wird thematisiert und natürlich der Bau der Pipeline, durch die der Schatz überhaupt gefunden werden konnte. „Es ist allein schon total spannend, wie der Hort ausgegraben wurde“, so Miethig. Das habe man in einem Stück gemacht und ihn erst im Landesmuseum Hannover vorsichtig auseinandergenommen. Da Miethig gestern nicht alle Fragen beantworten konnte, wurden Erklärungen und Baupläne im alten Teil des Museums an die Wand projiziert. Nebenan führte eine provisorisch eingebaute Metalltür zum neuen Museumsteil. „Der Durchgang wird natürlich noch schick gemacht“, lachte Miethig.

Die Besucher sollen vor allem den aktuellen Haupteingang nutzen. Die Mitarbeiterinnen konnten so schön mal üben. „Sie wollen zum Neubau?“, wurde fast jeder gefragt – wobei an diesem Tag diese Frage eher eine Feststellung war. Durch die Handwerkergasse ging es zum Anbau, der genau gesagt ein Anbau an den etwa 40 Jahre alten Anbau ist. Ein paar Stufen waren dann noch zu überwinden, der Fahrstuhl war noch außer Betrieb.

„Wir laden zum Experimentieren und Fühlen und Erfahren ein“, erklärte Miethig. Zudem wird es einen Raum mit einem Kaffeeautomaten geben. Der helle Beton und die geschliffenen Estriche im Stockwerk darüber werden den neutralen Hintergrund für die Präsentation bieten – Lichtspiele sind dabei nicht ausgeschlossen.