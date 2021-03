Alfred Nobis (links) erhält den Twistringer Diamanten für sein langjähriges Engagement für die Ortsfeuerwehr Twistringen. Harm-Dirk Hüppe übergibt ihm die dazugehörige Urkunde. (Michael Galian)

Empfänge unter Corona-Bedingungen? Die Stadt Twistringen hat sich trotz der schwierigen Bedingungen entschieden, ihre Ehrenveranstaltung stattfinden zu lassen, denn den Verantwortlichen war es außerordentlich wichtig, endlich ihre verdienten Bürger von 2019 mit dem Twistringer Diamanten auszuzeichnen. Wäre dieses Event sonst im Twistringer Gymnasium im feierlichen Rahmen begangen worden, musste unter Corona-Bedingungen der Rathaussaal als Veranstaltungsort dienen. Und es waren ausschließlich die Preisträger eingeladen worden.

„Ich bin relativ traurig, dass die Veranstaltung in diesem Rahmen stattfinden muss, freue mich aber sehr, dass wir heute alle zusammen kommen konnten“, meinte dann auch Bürgermeister Jens Bley in seiner Begrüßung. Nach der ersten Absage im vergangenen Jahr habe man noch die Hoffnung gehabt, sie im gebührenden Rahmen nachholen zu können. Doch nach den neueren Entwicklungen habe man sich entschlossen, nicht an Absagen festzuhalten, sondern die Veranstaltung unter strengen Corona-Bedingungen stattfinden zu lassen. Dafür hatte vor allem Organisatorin Silke Perin gesorgt.

Und nicht nur die Bedingungen stimmten, den Verantwortlichen war es auch gelungen, für einen feierlichen Rahmen zu sorgen. So erklang von der Empore Musik des Gitarrenduos Gerd Hartjens und Gary Castle, und das Blumengeschäft "Kreatives bei Tine & Nicole" hatte eine festliche Dekoration geschaffen, sodass einer feierlichen Ehrung nichts mehr im Wege stand.

Die wurde als erstem Alfred Nobis zuteil. „Sie haben sich nicht nur als Feuerwehrmann bei Einsätzen, sondern weit darüber hinaus engagiert“, lobte der Bürgermeister das vorbildliche ehrenamtliche Engagement. Der Oberbrandmeister war 1972 in die Feuerwehr eingetreten und war dann fast 28 Jahre im Kommando. Er war Gruppen- und Zugführer und zählte zu den aktivsten Kameraden, war bei allen großen Bränden dabei. Zusätzlich kümmerte er sich seit den 1970er-Jahren bei allen Veranstaltungen und Einsätzen um die Verpflegung. Die Freude über die Ehrung war Nobis anzumerken: „Ich war überrascht, freue mich aber sehr“. Ohne seine Familie wäre dieses Engagement allerdings nicht möglich gewesen.

Das betonte auch der nächste Geehrte: Manfred Stiens. Er bedankte sich besonders bei seiner Frau. Der Scharrendorfer war jahrelang im Vorstand des Fördervereins des Gymnasiums aktiv. In seiner Funktion als Kassenwart sorgte er dafür, dass zahlreiche Projekte, die das Schulleben bereicherten, unkompliziert umgesetzt werden konnten. Neben diesem Engagement fungierte er auch über lange Jahre als musikalischer Ausbilder und Ansprechpartner im Spielmannszug Scharrendorf. „Sie haben mit ihrem Einsatz den Nährboden geschaffen für viele Weiterentwicklungen in der Zukunft“, lobte Jens Bley. Damit habe er in das Wichtigste überhaupt investiert: „Unsere Kinder und Jugendlichen, die diese Zukunft sind.“

Beiden wurde vom Ersten Stadtrat Harm-Dirk Hüppe der Diamant und die dazu gehörige Urkunde überreicht. Von der Empore erklang „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ im Sinti-Jazz-Stil, bevor der Verwaltungs-Chef die nächste Laudatio hielt. Sie galt Lukas Weßels - stellvertretend für den vielfältigen und hoch motivierten Einsatz vieler Jugendlichen in der Katholischen Jugend Twistringen.

Eine ganz besondere Rede bekam Leonie Bultjer, die zuvor schon den Zivilcourage-Preis des Landkreises Diepholz für ihren mutigen Einsatz verliehen bekommen hatte. Mit gerade einmal neun Jahren hatte sie sofort den Ernst der Lage erkannt, als sie auf dem Weg zu Freundinnen die Hilferufe eines verletzten Bauern gehört hatte. Die junge Dame fuhr schnurstracks nach Hause und alarmierte ihre Mutter, die den Notruf wählte. So konnte der schwer verletzte Bauer, der von einer trächtigen Kuh angegriffen worden war, gerettet werden. Jens Bley lobte das Mädchen für ihren außerordentlichen Einsatz. „Du hast ganz im Sinne von demokratischen Werten gehandelt: Freiheit, Gerechtigkeit, aber vor allem Menschenwürde, hast nicht weggeschaut wie so viele heute, sondern geholfen.“ Nur durch das Miteinander habe die Gesellschaft sich weiterentwickeln können. „Du gibst damit auch den Erwachsenen ein Beispiel, und wir sollten Dich als Vorbild ansehen“, so der Bürgermeister.

Sportler des Jahres 2019 wurde Niklas Meyer, der seit seinem zehnten Lebensjahr der erfolgreichste Schwimmer des Landkreises ist und dem Landesnachwuchskader angehört. „In meiner Ausbildung hat mir der Ausbilder gesagt, dass ich wie eine Bleiente schwimme, aber du hast eine Begabung fürs Schwimmen, wie deine zahlreichen Preise und Auszeichnungen zeigen“, lobte Jens Bley, betonte aber auch, dass nicht nur die Begabung zähle, sondern der Wille und die Einsatzbereitschaft.

Die letzte Auszeichnung an diesem Freitagvormittag wurde der Firma Uhlhorn zuteil. Diese sei nicht nur dem Standort Twistringen treu geblieben und mit mehr als 800 Angestellten ein großer Arbeitgeber, sondern habe sich auch durch besondere logistische Leistungen in der Corona-Zeit verdient gemacht.