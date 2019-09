Bassum. Der verhaltene Tumult des Spiels der Kinder verklingt, als sich die Tür schließt. Draußen läuft eine Erzieherin am Fenster vorbei und verfolgt eine Gruppe herumtollender Heranwachsender. Warum? Lässt sich schwer sagen, aber es wirkt nicht beunruhigend – alle lachen. Franz Holsten sitzt entspannt an seinem Schreibtisch und arbeitet. Seit einigen Monaten leitet er die Kindertagesstätte Kinderreich, einen Waldkindergarten und eine Krippe in Bassum.

„Die letzten Monate waren spannend“, blickt er zurück. Nicht nur haben er, seine Stellvertreterin und das Team sich kennenlernen müssen, sondern auch ansonsten mussten die Abläufe sortiert und einige räumliche Veränderungen in der Kita geklärt werden. Als Abschluss dieser ersten etwa 100 Tage traf man sich Anfang August und veranstaltete einen Teamtag, bei dem mit externer Hilfe besprochen wurde, wohin es gehen soll.

Zusätzlich führte Franz Holsten 36 Mitarbeitergespräche, jeweils mindestens eine Stunde lang, und besprach, was seinen Mitarbeitern gefiel und eben auch missfiel. Allen gemein sei die Kritik am Gruppenschlüssel gewesen. Damit ist das zahlenmäßige Verhältnis von Kindern zu Betreuern gemeint. „Das Missverhältnis hierbei haben wir seit mindestens zwanzig Jahren“, erinnert sich der fünffache Vater an frühere Zeiten in seiner langen Karriere im Bildungssystem. „Aber das wissen alle, jeder der da Verantwortung trägt, weiß das“, erläutert er aus Erfahrung. Dennoch scheitere es immer wieder an Fragen der Finanzierung.

Für sich und sein Handeln nimmt Franz Holsten aus Gesprächen und Aktionstag mit, dass „die Marschrichtung stimmt“, doch es bleibe noch viel zu tun: Neben allen möglichen Dingen im Alltag von Kitas und Krippen geht es vor allem um die Konzeption des Hauses. „So eine Einrichtung lebt von ihrem Leitbild“, sagt er. „Welche Werte sind uns eigentlich wichtig, wie tickt das Haus?“, kleidet er das Thema in Fragen.

Die Antworten auf solche Fragen müssen als Eckpfeiler verankert werden, wonach dann geklärt werden muss, wie man dieses Ziel erreicht. Hieraus ergibt sich zum Beispiel auch die pädagogische Ausrichtung. „Das ist unsere Arbeitsgrundlage“, fasst er zusammen. „In diesen Prozess steigen wir jetzt ein, aber der wird Monate dauern.“

Sorgen und Verantwortung

Akute Personalsorgen hat Franz Holsten nicht, aber generell sei die Frage nach Mitarbeitern immer aktuell. „Wir können uns nicht von zehn Bewerberinnen drei aussuchen, die uns besonders zusagen.“ Eine besondere Problemquelle – wenn auch eine an sich erfreuliche – sind Schwangerschaften bei Mitarbeiterinnen.

„Schwangerschaft heißt raus“, sagt Franz Holsten und was martialisch und frauenfeindlich anmutet, ist das genaue Gegenteil, denn es dient dem Schutz des ungeborenen Kindes. Diverse Krankheiten, darunter viele Kinderkrankheiten sind für die im Mutterleib heranwachsenden Menschen sehr gefährlich und können in vielen Fällen sogar zum Tod des Kindes führen. Deshalb werden im Kita- und Krippenbereich sehr schnell Berufsverbote von Ärzten ausgesprochen, wodurch die Mitarbeiterin für geraume Zeit nicht mehr zur Verfügung steht. Franz Holsten freue sich so somit zwar sehr, wenn er eine solche Botschaft hört, aber die Anforderungen und Verantwortung des Teams sind groß und somit ist Personalausfall immer schmerzlich.

„Wir sind Vorbilder für die Kinder“, sagt er. „Unsere Aufgabe ist es, demokratische Menschen zu erziehen.“ Und diese Aufgabe beginnt nicht in einer konkreten Situation, sondern ist allgegenwärtig: „Sobald ich vom Schreibtisch aufstehe und die Kinder mich sehen können, bin ich Vorbild.“ Dementsprechend müssen er und die anderen Mitarbeiter sich auch verhalten. Vor allem im Umgang miteinander sei hierauf zu achten. „Einfach mal mit schlechter Laune aus dem Büro und einen Kommentar à la der Kaffee schmeckt heute aber auch mal wieder scheiße´ der Kollegin gegenüber fallenlassen, sollte man tunlichst vermeiden.“ Die Kinder würden sich das sehr schnell abschauen und das Gelernte mit nach Haue nehmen. „Wir müssen ihnen Gutes vorleben und ihnen dann auch noch beibringen.“

Je nach Altersstufe gehe das unterschiedlich. „Wir holen die Kinder mit ins Boot und lassen sie ihren Alltag selbst mitbestimmen. „Wir bieten den Kindern Möglichkeiten anstatt Vorgaben. Manche Kitas hätten sogar schon Kinderparlamente, berichtet er und hat selbst auch Pläne in die Richtung: „Das ist komplex, aber soll auch hier Einzug halten, denn Partizipation muss gelebt werden.“

Inklusion

„Ich komme aus der Inklusionsecke“, gibt er unumwunden zu. Er könne zwar verstehen, weshalb Menschen Angst vor dem Thema haben, aber für ihn bedeute dies nur eines: „Angst kann man nur haben, wenn einem etwas unbekannt ist“, erklärt er verständnisvoll. „Das meint niemand böse und da hilft nur Aufklärung.“ Also sagt er: „Ich vertrete eine menschenrechtsorientierte Auffassung von Inklusion. Dahinter steht für mich die Frage: Wer verleiht eigentlich Menschen das Recht, über andere zu bestimmen?“

Für ihn folgt im nächsten Schritt: Wer hat dann also das Recht zu bestimmen, wer in eine Werkstatt für Behinderte oder in eine besondere Schule muss?“ Seine Antwort darauf ist klar: „Niemand, man muss jeden Menschen in die Lage versetzen, selber für sich zu entscheiden“, fordert er. „Die Aufgabe der Gesellschaft ist es, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch teilhaben kann.“ Und Teilhabe heiße zum Beispiel in einer Schule, nicht jeder erreicht das eine Ziel, sondern jeder erreicht sein Ziel, woraus sich letztendlich hunderte verschiedene Ziele ergeben, die alle für sich gleichberechtigt sind. Es ist ein Plädoyer für ein freies Bildungssystem, innerhalb dessen im Dialog mit anderen Entscheidungen herbeigeführt werden.