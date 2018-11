Im Landgericht Verden wurde der Prozess um einen 51-jährigen Bassumer verhandelt. (Björn Hake)

Bassum/Verden. Wäre es nach dem Amtsgericht Syke gegangen, müsste ein 51-Jähriger aus Bassum wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verbüßen. Nach Ansicht der großen Jugendkammer des Landgerichts Verden lassen die Gesamtumstände jedoch die Mindeststrafe von zwei Jahren zu – und damit auch eine Aussetzung zur Bewährung.

Mit seiner Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil hat der Mann also sein vorrangiges Ziel erreicht, nämlich nicht hinter Gitter zu müssen. Dass bei dem Angeklagten wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen eine besondere Haftempfindlichkeit besteht, wurde dabei berücksichtigt. Diese allein hätte allerdings nicht ausgereicht, um das Strafmaß in den Bereich der Bewährungsfähigkeit herunterzuschrauben. Die wichtigste Voraussetzung hat der gebürtige Bremer erfüllt, indem er ein umfassendes Geständnis im Sinne der Anklage ablegte. Vor dem Syker Jugendschöffengericht hatte er den schwerwiegendsten Teil der Missbrauchshandlungen an einem damals Achtjährigen noch in Abrede gestellt. Nun räumte er alles ein, was sich an einem Tag im Dezember 2016 in seiner Wohnung ereignet hat. Der missbrauchte Junge brauchte nicht erneut vor Gericht auszusagen. Ob das Geschehen im Dezember 2016 bei dem Kind die eklatanten Folgen hatte, die von der Mutter geschildert wurden, hielten allerdings alle anwesenden Juristen zumindest für sehr zweifelhaft.

Die Frau hatte es als angebracht erachtet, den Sohn zu ihrer Zeugenvernehmung mit in den Gerichtssaal zu bringen. Was sie dann vortrug, sei „so nicht nachvollziehbar“, sagte Staatsanwältin Silvia Lühning in ihrem Plädoyer. Fast ebenso formulierte es später Vorsitzender Richter Lars Engelke in der Urteilsbegründung. Er betonte zudem, die Kammer habe „erhebliche Zweifel“, ob die Angaben der Mutter richtig seien. Derzeit seien bei dem Jungen offenbar keine Folgen der Tat zu befürchten.

Für den zuvor straffrei durchs Leben gekommenen Angeklagten wird das Ganze jedoch spürbare Folgen haben. Der im sozialen Bereich tätige Mann, der in seiner Kindheit und Jugend schwere Gewalterfahrungen machen musste, kommt an einer Vollstreckung der Freiheitsstrafe nur vorbei, wenn er sich an strenge Auflagen hält. Dazu gehört nicht nur, dass er einem Bewährungshelfer unterstellt wird. Er muss sich auch zwingend einer Psychotherapie unterziehen, um eine vom Sachverständigen festgestellte „pädophile Nebenströmung“ zu bekämpfen.

Dies hält der Mann, bei dem eine leichte Intelligenzminderung besteht, angeblich auch selbst für erforderlich. Er zeigte sich jedenfalls auch einsichtig, als ihm eine weitere Auflage erläutert wurde: Kinder unter 14 Jahren haben ab sofort in seiner Wohnung nichts mehr zu suchen.