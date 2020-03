Gute Nacht: Rolf Witt erklärte im Syker Theater, dass Blumen für Wildbienen-Männchen auch eine Übernachtungsmöglichkeit darstellen. (Michael Braunschädel)

Syke. Unter dem Stichwort „Insektensterben“ scheinen Bienen massenweise dahingerafft zu werden. Rolf Witt bleibt vergleichsweise gelassen: „Der Rückgang der Insekten hat nicht in den vergangenen fünf bis sechs Jahren angefangen. Das ist unter Fachleuten schon viel länger bekannt.“ Nur einer von vielen Fakten, die der Diplom-Biologe am Freitag während seines Vortrages „Von Wildbienen und Menschen“ nannte – vor einer stattlichen Zahl Besuchern im Syker Theater. Dem spielte sicher in die Karten, dass der Vortrag von den Kommunen Syke, Bassum, Bruchhausen-Vilsen und Twistringen sowie dem Klima-Aktions-Bündnis organisiert wurde.

Gründe für den Insektenrückgang sind unter anderem eine fehlende Habitat-Vielfalt sowie mangelnde Dynamik in der Natur. „Wenn ein Baum umfällt, wird er abgeräumt. Solche dynamischen Strukturen sind aber ganz wichtig für viele Insekten“, gab Witt zu bedenken. Der Klimawandel wirke sich eher neutral auf den Trend aus. „Es gibt Arten, die einwandern oder verschwinden. Insgesamt gibt es aber mehr Arten“, sagte Witt zum natürlichen Gleichgewicht. Und nicht nur hinsichtlich des Bienensterbens referierte der in Edewecht tätige Biologe wohltuend objektiv und fernab jeder Sensationslust. Selbst von der Verdammung der Landwirte wegen der Pestizide nahm Witt Abstand.

Wildbienen erfüllen laut Witt durch ihr plüschiges Äußeres einen Teddybär-Charakter. Bekanntestes Beispiel für eine Gattung ist sicher die Hummel. Zum Knuddelfaktor kommt die Nützlichkeit als Bestäuber. Wobei Witt das Wort „nützlich“ ungern verwendet, wie er verriet: „Das ist ein menschlicher Begriff, kein biologischer.“ Mit ihrer zumeist veganen Lebensweise liegen Wildbienen zudem voll im Trend. Das kann man übrigens nicht unbedingt über Wespen sagen, wie das Foto einer Grabwespe bewies, die gerade mit einer betäubten Fliege auf dem Weg zum Nest war. „Ein knackiger Vorrat für Wespenlarven“, wie Witt es ausdrückte. „Das ist aber überhaupt nicht vegan“, murmelten sich hingegen zwei Besucherinnen scherzhaft zu.

Der Diplom-Biologe ist nach eigenen Worten so von Wildbienen fasziniert, weil sie die einzige Insektengruppe sind, die alle Lebensformen vereinen. Es gebe soziale Arten, die in einem Staat leben, solitär lebende Vertreter, bei denen jedes Weibchen ihr eigenes Nest baut und bei denen es keine Arbeiter gibt, sowie parasitär lebende Bienen, die Eier in fremde Nester legen. „Das ist Evolution pur.“

Mehr als 600 Wildbienen-Arten gebe es, einige wurden den Besuchern anhand von Bildern vorgeführt. Die Holzbiene etwa – ein Profiteur des Klimawandels. „Die gab es hier vor zehn Jahren überhaupt nicht, die kam nur in Süd- und Mitteldeutschland vor.“ Jetzt habe sie sich schon bis in die Gärten Schleswig-Holsteins eingefunden. Oder die Wollbiene, die sich dank Mimikry als Wespe ausgibt. Die allein lebende Mauerbiene kann sogar gekauft werden. „Sie wird von Landwirten zu Bestäubungszwecken beim Obstanbau eingesetzt“, sagte Witt. Das gehe aber nur, wenn entsprechende Nistmöglichkeiten vorhanden seien.

Mehr als 70 Prozent der Wildbienen nisten im Boden. Daher sei es wichtig, freie Flächen zu fördern. Insektenhotels hingegen seien mitnichten der Heilsbringer. „Weder in Tannenzapfen noch in Rindenmulch verirrt sich eine Wildbiene“. Strohhalme derweil würden oft mit dem Stengelknoten nach vorne eingebaut, wo sich keine Biene durchfressen könne. Viele Holzscheite seien zudem zu fransig gesägt oder zum Nisten nicht geeignet, weil sie mit fünf Zentimetern Tiefe zu flach sind.

Der Experte warnte vor einem „Nisthilfen-Burnout“. Wer etwas tun möchte, sollte klein anfangen. Ein Holzkasten könnte mit anrührbarem Lehm gefüllt und aufgestellt werden. „Wildbienen mögen lehmigen Sand, in den sie sich selbst hineinfressen können.“ Des Weiteren rief der Biologe dazu auf, den privaten Garten mal wuchern zu lassen – beispielsweise mit Wildrosen. Blumen dienten nämlich auch als Ruheplatz für die Nacht. Ein Foto zeigte eine Glockenblume, in der zwei Wildbienen-Männchen nächtigten. „Die dürfen nicht ins Nest. Das ist das Reich des Weibchens“, informierte Witt. Ein Phänomen, das in der abgelaufenen Karnevalszeit sicher auch bei einigen Menschen zu beobachten war.