Suse Laue. (Sebi Berens)

Landkreis Diepholz. 32 Nationalmannschaften von fünf Kontinenten spielen bei der Fußball-Weltmeisterschaft um den Titel. Die Deutschen fiebern der Titelverteidigung entgegen, auch die Bürgermeister aus Syke, Twistringen, Bassum und Bruchhausen-Vilsen, Weyhe und Stuhr gehören dazu. Zwar wünschen sich Suse Laue, Andreas Bovenschulte, Niels Thomsen, Horst Wiesch, Christian Porsch und Bernd Bormann, dass es Jogis Jungs auf den Fußball-Thron schaffen, doch fest davon überzeugt sind sie nicht.

So sieht Sykes Stadtoberhaupt Suse Laue Frankreich als großen Konkurrenten. Die Franzosen hätten einen starken Kader mit jungen Spielern wie Kylian Mbappé, Florian Thauvin und Ousmane Dembélé und den erfahrenen Antoine Griezmann und Olivier Giroud. Twistringens Verwaltungschef Horst Wiesch sagt, dass bei der Europameisterschaft auch andere Mannschaften überzeugt hätten. Er zählt Spanien und Portugal neben Deutschland zum Kreis der Favoriten. Auf die vier Mannschaften, die die Halbfinals bestreiten werden, legt sich Bassums Bürgermeister Christian Porsch fest. „Frankreich, Spanien, Brasilien und Deutschland – der Beste dieser Vier wird Weltmeister“, sagt Porsch. Es gehöre auch eine Menge Glück dazu, Weltmeister zu werden. Der deutschen Elf komme entgegen, dass sie eine Turniermannschaft ist und sich von Spiel zu Spiel steigern kann. Nach Auffassung von Bernd Bormann, der die Verwaltung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen führt, können Brasilien, Argentinien, Frankreich und Spanien die Titelverteidigung von Thomas Müller und Co. am ehesten gefährden. Eben jene vier Mannschaften nennt auch Niels Thomsen, der im Stuhrer Rathaus die Geschicke leitet, als größten Herausforderungen. Er mahnt zudem: "Wenn man nicht in jedem Spiel fokussiert ist, kann man auch nach der Gruppenphase raus sein." Gerade die Rolle als Favorit und Titelverteidiger könne schnell zur Last werden. Ebenfalls weit vorne sieht Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte die deutsche Vertretung. Er könne sich vorstellen, dass der Gegner im Halbfinale wie vor vier Jahren Brasilien heißt, "aber das Spiel mit einem anderen Gewinner endet".

Angesichts der "lausigen" WM-Vorbereitung mit der Niederlage gegen Österreich und einem schwachen, wenn auch siegreichem Auftritt gegen Saudi-Arabien lasse sich die Leistungsstärke des Kaders vorab nur schwer abschätzen. "Aber da gebe ich nicht viel drauf", sagt Bovenschulte. Er sei jedoch zuversichtlich, dass Bundestrainer Jogi Löw die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Dass Löw Leroy Sané aus seinem Kader gestrichen hat, finden Laue, Bormann und Wiesch ungerechtfertigt. „Als alter Stürmer ist mir der Kader zu abwehrlastig“, betont Bormann. Und Wiesch und Laue hätten statt Sané lieber Mario Gomez aus dem Aufgebot gekickt. Der Bürgermeister der Delmestadt meint: „Sané hat ein unheimliches Potenzial, ist ein schneller und gescheiter Stürmer.“ Laue vermisst Mario Götze in der Mannschaft. „Wer soll sonst das Tor zur neuen Weltmeisterschaft schießen?“, fragt sie. Porsch kann Löw dagegen verstehen, dass er Sané nicht mitnimmt. Sané müsse sich noch beim Team- und Zusammenspiel verbessern. Auch sonst vertraut Porsch darauf, dass Löw mit einem „tollen Plan“ mit seiner Mannschaft ins Turnier startet. Ähnlich sieht es Niels Thomsen, der dem verletzten Lars Stindl einen WM-Auftritt gegönnt hätte.

Interessante Pläne haben die Bürgermeister auch dafür, wo sie sich die Fußballspiele anschauen wollen. Mit etwa zwölf Nachbarn verfolgt Bormann die Partien der deutschen Elf auf einer großen Bildfläche mithilfe eines Beamers. Von Spiel zu Spiel treffen sich die Männer und Frauen bei einem anderen Nachbarn. Die Spiele der Titelfavoriten und die Endrundenspiele will Bormann zuhause angucken. Auch Wiesch möchte einige Spiele mit Freunden und einige allein verfolgen. Bovenschulte wird am Sonntag im Sudweyher Bahnhof mitfiebern und vielleicht auch seine Kinder mitbringen. Thomsen muss noch zusehen, wie er das Schützenfest in Fahrenhorst und das Spiel gegen Mexiko unter einen Hut bringt. Danach müssen die beiden weitere Pläne schmieden, da sie in der Zeit nach der Gruppenphase im Urlaub sind.

Genau wie während der Bundesliga-Saison gestaltet Porsch die WM-Zeit. Die meisten Spiele verfolgt er mit seiner Clique in einem Raum eines Freundes, wo ein Beamer ein großes Bild erzeugt und zudem ein Fernseher steht. „Ich werde auf alle Fälle aber auch mal in Bassum zum Public Viewing gehen“, so Porsch. Wenn Ende August die neue Saison der Fußball-Bundesliga beginnt, sitzt Porsch wahrscheinlich auch wieder in diesem Raum. Dann drückt er wie Bormann dem Hamburger SV die Daumen, dass dieser den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga schafft. Der Bassumer Bürgermeister erzählt, seine ganze Familie sei fußballbegeistert und seine Tochter spiele in einer Mannschaft des Nordwohlder Vereins. Das schöne am Fußball sei, dass jeder dieses „einfache Spiel“ verstehe und er mit vielen Menschen darüber philosophieren kann. Wiesch fiebert während der Bundesliga-Saison mit dem SV Werder Bremen mit.