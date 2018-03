Ein letzter kritischer Blick: Autor Hans-Jürgen Wachholz (rechts) und Herausgeber Edgar Fischer erfreuen sich am Buch "Heiligenberg - Geschichte und Geschichten". (Sebi Berens)

Heiligenberg. Edgar Fischer kommt aus Bruchhausen-Vilsen. Auf dem Gräberfeld am Heiligenberg hat er einst mit dem Zelt übernachtet. Außerdem hat er das mit Historie durchtränkte Gelände anlässlich einer Gästeführung mit Hans-Jürgen Wachholz durchstreift. Umso leichter fiel Fischer die Entscheidung, als eben jener Wachholz ihn fragte, ob er nicht als Herausgeber seines neuen Buches fungieren möchte. Fischer wollte. "Ich spüre da den Geist der Vergangenheit", so der Inhaber des Printhauses in Syke. Und weiter: "Wer das liest, wird Spaß daran haben."

72 Seiten dick ist das neue Werk von Hans-Jürgen Wachholz. Und es ist sicherlich nicht die abschließende Version. Denn: Zu unterschiedlich sind die Fakten, die zurzeit die Literatur beherrschen. Und: Mit jeder Grabung, mit jedem Airborn-Scanning kommen neue Erkenntnisse hinzu. Wer weiß? Vielleicht erschließen sich ja auch noch weitere Quellen. Hans-Jürgen Wachholz hatte diesbezüglich riesiges Glück. Denn bei seinen Recherchen "bekam ich einen Fingerzeig von oben". Heißt: von Generalabt Thomas Handgrätinger aus Rom. Doch der Reihe nach.

Hans-Jürgen Wachholz ist geboren in Hinterpommern. Über Ulm verschlug es ihn in den Nordwesten. "Ich wollte Worpswede kennenlernen", begründet er diesen Schritt. Er heuerte 1968 beim OSTERHOLZER KREISBLATT an, verdiente zwischenzeitlich sein Geld als Dezernent für Öffentlichkeitsarbeit beim Landrat des Landkreises Osterholz-Scharmbeck und arbeitete bis zu seiner Rente als Redaktionsleiter bei der REGIONALEN RUNDSCHAU. Bei letztgenanntem Wechsel verschlug es ihn in die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. "Wir suchten eine Bleibe", erinnert sich der 74-Jährige. Der Markt sei wie leer gefegt gewesen. "1993 fanden wir etwas am Heiligenberg. Davon hatte ich vorher noch nie etwas gehört." Als er dort eine Info-Tafel las, klingelte es: "Da konnte etwas nicht stimmen."

Für Hans-Jürgen Wachholz war die 3,5 Hektar große Hauptburg mehr als eine bäuerliche Fluchtburg. Bevor Adelheid Brüning Klostermühle und Forsthaus renovierte, rückten die Archäologen an. Als die Gruppe um den Landesarchäologen Friedhelm Wulf mit den Ausgrabungen startete, kniete sich Wachholz noch einmal richtig rein ins Thema. Was hat es mit dem Kloster auf sich, das vor 800 Jahren am Heiligenberg gegründet wurde? Wieso stiftet der Graf von Wernigerode ein Kloster? Wer schichtete wann die heute noch acht Meter hohen Wallanlagen auf? Wer waren die Burgherren, bevor die Klosterleute einrückten? Um diese und viele andere Fragen kümmerte sich Wachholz sei 2012. Er wurde zum Experten, hielt gemeinsam mit Wulf Vorträge. "Die Resonanz darauf hat uns richtig umgehauen. Wir mussten Menschen wieder nach Hause schicken. Und nach drei Vorträgen gab es keinen Termin mehr."

Zum richtigen Türöffner wurde allerdings ein Nachbarssohn aus Ulmer Zeiten: Sieger Handgrätinger, inzwischen Generalabt Thomas Handgrätinger. Mit ihm hatte der kleine Hans-Jürgen früher Fußball auf der Straße gespielt. Mit dem Hinweis auf seinen Namen "haben mir Menschen geantwortet, die das vorher nie getan haben". Bernhard Adura, Leiter des geheimen vatikanischen Archivs, "verschaffte mir Zugang zu Dokumenten, nach denen sich hauptberufliche Wissenschaftler die Finger lecken". Es wuchs ein Wust an Verbindungen, die vorher nicht berücksichtigt wurden. "Jedes Mal, wenn man dachte, man ist im finalen Kämmerlein angelangt, öffneten sich fünf neue Türen."

Doch dabei scheint sich Hans-Jürgen Wachholz schon sicher zu sein: "Die bisherige Geschichtsschreibung ist nicht zu beweisen." Der 74-Jährige hat in seinem Werk neue Indizien aus Reichs- und Regionalgeschichte aufgeschrieben. Und er will weiter dranbleiben. Wie hieß die Burg vorher? Was war vorher da – Burg oder Kloster? Diese Fragen will er noch beantworten.

Das Buch "Heiligenberg – Geschichte und Geschichten" kostet 24,95 Euro und ist im Buchhandel zu haben.