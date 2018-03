Bruchhausen-Vilsen. Ein Unbekannter hat am Sonnabend in Bruchhausen-Vilsen ein Auto beschädigt. Wie dem Bericht der Polizei zu entnehmen ist, ereignete sich die Tat zwischen 9.45 und 10.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Zur Kleinbahn. Der dort abgestellte Wagen sei von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser betrage rund 1000 Euro. Hinweise werden von der Polizeistation Bruchhausen-Vilsen unter der Nummer 0 42 52 / 93 85 10 angenommen.