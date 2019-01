Das Beste kommt zum Schluss: Jägermeister Ludwig Reeßing spricht in der Reihe "Mensch und Natur" über die Jagd. (Janina Rahn)

Syke. Seit mehr als zwei Jahren beschäftigt sich der Verein rund ums Syker Rathaus mit dem Thema „Mensch und Natur“. Über Landwirtschaft wurde bereits gesprochen, über Wald, Bäche und Wasser sowie über Naturschutz. Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier war deshalb zu Gast im Café Alte Posthalterei, Georg Kranefoed vom Hache-Hombach-Verband und erst kürzlich Andreas Bultmann vom Naturschutzbund. Jetzt soll diese Reihe ein Ende finde. Doch: Was fehlt noch? Na sicher, die Jagd. Eingeladen ist der ehemalige Kreis-Jägermeister Ludwig Reeßing. Er stellt am Donnerstag, 24. Januar, ab 20 Uhr in der Syker Stadtbücherei folgende Frage: „Wie steht es um Natur, Wild, Jagd und Jäger im Landkreis Diepholz?“

Ludwig Reeßing ist promovierter Agrar-Ökonom. Seit 23 Jahren ist er als Jägermeister tätig, „und die blöden Witze kenne ich alle“. Als Kreis-Jägermeister wurde er jüngst von Cord-Hinrich Hespe abgelöst, berät seitdem nur noch den Landkreis Diepholz für den nördlichen Teil, als Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum, Twistringen und Bruchhausen-Vilsen. Der Posten des Jägermeisters ist ein Ehrenamt, allerdings eines, bei dem man eine Entschädigung erhält. Der 63-Jährige ist als Ehrenbeamter beim Landkreis angestellt.

Das richtige Maß an Wild

Aber was macht so ein Jägermeister? Er berät. Er berät in allen Jagdrecht-Fragen, zum Beispiel bei Pachtverträgen und Abschussplänen. Letztere bekommt er zur Genehmigung von Revieren und Hegeringen vorgelegt. „Wir müssen die Bejagung auf die Entwicklung des Wildes anpassen“, sagt Ludwig Reeßing. „Das Wild verursacht Schäden an Wald und Feld. Da müssen wir uns Fragen: Geht Wald vor Wild oder Wild vor Wald?“ In der Jagdplanung habe es in seinen 23 Berufsjahren als Jägermeister erhebliche Änderungen gegeben. Ein guter Effekt: „Viel Formalistisches wurde verdrängt. Wir vertrauen den Jägern.“ Apropos: Rund 1800 Jäger gebe es im Landkreis Diepholz, schätzt Ludwig Reeßing. 750 dieser Waidmänner seien in Jägerschaften organisiert. In etwa 120 Revieren, die zumindest 75 Hektar groß sein müssen. Pro Revier muss der Mann aus Schwarme alle drei Jahre einen Abschussplan für Rehwild abnehmen. Darüber hinaus werden zwischen 400 und 500 Exemplare Damwild pro Jahr von der Damwild-Hegegemeinschaft geschossen. Diese jagt auf nahezu 50 000 Hektar, „das muss gesteuert werden“. Generell ist Ludwig Reeßing einen Konflikt losgeworden. Den zwischen Forst und Jagd. „Das war früher schlimm“, erinnert sich der 53-Jährige. Es sei noch Mitte der 1980er-Jahre ein großer Streitpunkt gewesen, dass die Jäger alle Rehe totschießen. Inzwischen sind sich beide Seiten einig, dass das Wild der Natur nicht schaden darf. „Wenn man nicht ausreichend Rehe schießt, leidet der Wald. Für eine langfristige ökologische Waldentwicklung brauchen wir wenig Wild.“

Doch Ludwig Reeßing kümmert sich nicht nur um das Große und Ganze. Er muss sich auch mit vermeintlichen Kleinigkeiten auseinandersetzen. So mit dem Syker Sportplatz. Der hat ein Problem mit Kaninchen. „Die buddeln ihre Bauten und die Jungs wollen da Fußball spielen. Dafür müssen wir eine Lösung finden.“ Und auch von der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) in Bassum weiß er zu erzählen: „Jedes Mal, wenn die die Tür zum Lager aufmachen, fallen dort Möwen, Krähen und Tauben ein, um nach Essbarem zu suchen.“ Die AWG-Mitarbeiter würden sich dabei über den Vogelkot beschweren.

Ludwig Reeßing spricht ab 20 Uhr. Die schönen Seiten der Jagd können Interessierte allerdings schon ab 18.15 Uhr im Café Alte Posthalterei genießen. Wildschwein wird aufgetischt, die Syker Landfrauen werden einen Frischling zubereiten. Die Beilagen dazu kommen vom kreisweit bekannten Hobbykoch Ulrich Tatje. Der Preis für dieses Essen beträgt zwischen 15 und 17 Euro. Anmeldungen dafür nimmt Gerhard Thiel, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Rund ums Syker Rathaus, bis zum 20. Januar, unter Telefon 01 70 / 8 06 45 06 oder per E-Mail an gthiel.syke@googlemail.de entgegen.