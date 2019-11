Bernd Drägestein (fr)

Herr Drägestein, Sie arbeiten seit rund drei Jahrzehnten in der Präventionsarbeit. Warum ist das Thema so wichtig?

Bernd Drägestein: Das Thema Selbstbehauptung bei Jungs ist deshalb so wichtig, weil sie unter anderem von Medien oder aus ihrer Jungsgruppe die Information bekommen: Wenn du dich wehrst, dann tue das körperlich. Das ist Jungssache. Aber: Diese Lösung ist nicht immer hilfreich, weil es keine Lösung auf Dauer ist.

Es gibt auch im Jahr 2019 noch Rückkopplungen über Videos oder Filme, in denen es einen Boss gibt, nach dem man sich richtet. Dann mache ich mit, damit ich Freunde habe. So passen sich Jungs an. Natürlich gilt das nicht für alle, aber Jungs kommunizieren weniger als Mädchen. Wenn mich jemand ärgert oder mich verführt zu Dingen, die ich nicht machen möchte, dann fällt es Jungs häufig schwerer, sich mit Worten zu helfen oder Hilfe zu holen. Denn dann zeige ich ja einer anderen Person: Ich kann etwas nicht.

Die Diskussion hat sich stark verändert. Das sieht man gut an der Situation, wenn eine ältere Person – ein Jugendlicher oder Erwachsener – mich bedrängt oder belästigt. Ist weglaufen feige oder mutig? Vor 20 bis 15 Jahren war die Reaktion der Teilnehmer eher, dass man sitzen bleiben und die Situation aushalten sollte. Weglaufen wurde als feige bezeichnet. In den vergangenen zehn Jahren war die Rückmeldung, dass es clever ist abzuhauen, weil man auf sich hört und für sich sorgt. Aber das hat natürlich nicht nur etwas mit Selbstbehauptungskursen zu tun, sondern auch mit der Erziehung.

Meiner Einschätzung nach ist es einerseits einfacher geworden für Jungs. Ich muss nicht mehr der „Raufbold“ sein, um von anderen anerkannt zu werden. Vor 40 oder 50 Jahren gab es noch die engen Rollenvorgaben. Wenn ich davon abgewichen bin, dann war ich kein richtiger Mann. Das ist leichter geworden und ist eine Entlastung für die Jungs. Ich muss nicht so sein, wie andere mich gern hätten. Auch der Umgang mit der eigenen Sexualität, etwa der Homosexualität, ist einfacher als früher. Andererseits haben die Jungen heutzutage auch mehr Rollenauswahl, dass macht es häufig erst mal auch nicht einfacher. Wobei das nicht in den Kursen in Bassum thematisiert wird, dafür sind die Teilnehmer noch zu jung.

Die Kurse, die ich gebe, sind keine Therapien, sondern eine Reflexion. Gerade weil die Zeit begrenzt ist, kann ich nur Impulse setzen. Wirkliche Veränderungen finden mittel- und langfristig statt und dann sind auch die Eltern gefragt. Dennoch ist es wichtig, Vertrauen untereinander zu finden. Die Jungs sollen auch gegenseitig von sich lernen. Denn es kennen viele Jungs Situationen, in denen sie Opfer oder Täter sind.

Ich arbeite gern mit Rollenspielen, bei denen die Jungs freiwillig mitspielen können. Wir spielen eine Situation nach, in der ich die Jungs bedränge und frage, ob sie Bier trinken oder eine Zigarette rauchen wollen. Sie können dann austesten, wie weit sie gehen wollen. Wann kann ich Nein sagen? Die Teilnehmer kommen wirklich ins Nachdenken. Das ist gut, weil der Kurs nicht erschrecken, sondern bei den eigenen Entscheidungen unterstützen soll. Ich darf weggehen, wenn mich ein Erwachsener oder ein Älterer bedrängt. Das thematisiere ich auch bei den Informationsabenden mit Eltern, die ihren Kindern helfen sollen.

(lacht) Das ist das Kunststück. Aber das kommt nicht nur von mir, sondern auch von den Jungs. Wir setzen uns, nachdem wir uns vorgestellt haben, Regeln. Unsere sogenannten Wohlfühl-Regeln, was es braucht, damit wir uns an den zwei Vormittagen wohlfühlen. Spannend ist, dass einige Nicht-Regeln von den Jungs aufgestellt werden: Nicht beleidigen oder nicht prügeln. Oft wollen die Jungs auch Freunde finden. Das behandeln wir dann auch.

An den Schulen ist man vorsichtiger als bei freien Bildungsangeboten wie in Bassum. Das hat damit zu tun, dass man in eine Klasse kommt und ihr hinter die Karten blickt. Das löst bei manchen Lehrkräften Unbehagen aus, weil sie um die Außenwirkung fürchten. ‚Bei uns ist ja alles in Ordnung.‘

Zur Person

Bernd Drägestein,

wurde 1956 geboren und hat nach seinem Lehramts- und Diplom-Sozialarbeiterstudium zwölf Jahre in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen gearbeitet. Zielgruppe waren Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Seit 1987 setzt er sich professionell mit dem Thema der Jungen- und Männerarbeit auseinander und gründete 1997 „mannigfaltig – Institut für Jungen- und Männerarbeit“ in Hannover und München mit.

Zur Sache

Zahlen und Fakten

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bassum bietet am 22. und 23. November einen Kurs zum Thema „Selbstbehauptung und Identität“ für Jungen im Grundschulalter an. Los geht es am 22. November von 15.30 bis 18.30 Uhr im Mütter-Kinder-Zentrum (Mükize) an der Mittelstraße 2 in Bassum. Am 23. November dauert der Kurs von 9.30 bis 14.15 Uhr. Die Kosten betragen 39 Euro. Anmeldungen und Infos gibt es unter 0 42 41 / 84 61 oder per Mail an gleichstellung(at)stadt.bassum.de. Der Informationsabend für die Eltern findet am 22. November ab 19.30 Uhr im Mükize statt.